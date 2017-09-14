sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові. Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений. І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують. Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи. Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі. P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
Ого, яка жорстка бусифікація! А я за 1,5міс. так і не зустрічав/не бачив(навіть з вікна маршрутки) тих сусліків, про яких тут розказують страшні речі...
Хоча, сьогодні моя дружина їхала з малим в центр, поглянути на ялинку/прогулятись... - то казала, що на зупинці стояли троє, наче з тцк...
Коротше, якась "дуже жорстка бусифікація", якщо ще треба дуже постаратись, щоб їх(тцк) десь знайти/побачити
Вдобавок, с 2018 года в России за госизмену и шпионаж судили чаще, чем во времена Холодной войны:за госизмену в 5 раз чаще, за разглашение гостайны почти в 20 раз
Подозреваю, что и полномочия российских полицейских сегодня куда обширнее, чем у советской милиции; и пределы власти и влияния спецслужб де-факто безграничны (так как само руководство страны — представители спецслужб).
більше 2 тисяч засуджених ха часи "доброго" дідуся Льоні Брежнева (героя мемів і анекдодів), по перше -анекдодів про нього було досить мало в 70-80, після колапсу ссср почалась "епоха анекдотів про Брежнева, городок питерский, Олег Филимонов регулярно) в тюрьму за грати відправляли меньше, а до псих.лікарень на порядок більше Де , на вашу думку, було краще роками знаходитись? в тюрьме, звісно було краще, спілкування (2 раза на рік) дозволялось а в психушке -нет, и переписки не було
а в загалі, чудове життя, туалетний папір у секретарів райкомів з"явився (до простого народу тільки десь у 1976)
Кремль за последние 10 лет сделал всё возможное, чтобы укрепить и модернизировать войска блока НАТО.
Численность сухопутной армии Великобритании планомерно сокращалась начиная с 18 века. Великобритания сейчас в лучшем случае сможет собрать одну дивизию численностью от 20 до 30 тысяч солдат, хотя на это уйдет больше месяца, говорил (https://www.bloomberg.com/news/audio/20 ... rs-podcast) Bloomberg Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института объединенных исследований (RUSI).
В армии США количество бронетехники всех видов сократилось с 1994 по 2024 годы на 12%, в армии Франции – на 14%, Италии – на 38%, Великобритании и Испании – на 47%, Германии – на 77%, а у других европейских стран НАТО – на 53%, по данным Международного института стратегических исследований.
Число боевых самолетов у США за последние 10 лет уменьшилось на 41%, у Германии – на 69%, у Великобритании и других европейских стран НАТО – на 72%. Единственная страна НАТО, увеличившая свои ВВС – Испания (+9%).
Армии НАТО не просто не собирались на кого-либо нападать, они планомерно сокращали свои военные арсеналы. Но теперь ситуация изменится, несомненно.
Если целью СВО была милитаризация Европы и модернизация НАТО, эта цель достигнута. Молодцы.
sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові. Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений. І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують. Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи. Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі. P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
Вы главную деталь забыли: в какой форме хлопці были -- если не в черной (полиция) -- так это ровно то, про что тут постоянно и пишут...
ви нам краще розкажіть, як качали права з німецькими копами. дізнаєтесь багато нового
Так я ж ровно про то же и спрашивал: копы то были или нет