*Трамп... перед встречей с Зеленским дает СОЧНОГО ПОДСРАЧА Путину и РФ... сравнив положение Путина по Украине с положением Асада в Сирии... )))



(Bloomberg) -- President-elect Donald Trump said a withdrawal from embattled Syria might “be the best thing that can happen” to Russia, while saying US troops shouldn’t get involved in the fighting.



Russia “seems incapable” of stopping the rebel advance in Syria “because they are so tied up in Ukraine,” Trump said. “But now they are, like possibly Assad himself, being forced out, and it may actually be the best thing that can happen to them.”* (с)