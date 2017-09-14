Додано: Суб 07 гру, 2024 21:13

Нардепка Мар’яна Безугла повідомляє, що 155-ту бригаду ЗСУ імені Анни Київської, яку навчили і озброїли у Франції, по прибуттю в Україну "розділили" поміж іншими бригадами та відправили на фронт без бойового злагодження.«Ситуація з цією бригадою аналогічна ситуації з іншими новими "бригадами-зомбі" або, як їх ще називають, "паперовими бригадами". Ці бригади постійно створюються для звітності: туди направляють людей, але злагодження структур управління не проводиться. Потім підрозділ просто розділяють на частини, приєднують до інших, відправляючи більшість у штурмовики, за винятком тих, хто через різні "схеми" опиняється в штабі», - пише нардепка.Вона приводить повідомлення бійця з бригади «Анна Київська».«Оновлення по моїй бригаді: по суті, ця нова бригада нікому була не потрібна від самого початку (хоча для її комплектування людей по всій Україні набирали терміново). Комплектація йшла за участю французів, перед якими влаштували демонстрацію, щоб отримати від них озброєння. А тепер, по поверненні в Україну, цю бригаду розбирають як донорські органи для інших бригад. З одного боку, так ми отримали нову зброю і підсилення для діючих бригад. З іншого боку, всі наші підрозділи зовсім не злагоджені ні між собою, ні з тими бригадами, до яких вони приєдналися», - пише військовий.Більше інформації на порталі Антикор:________________________________Дивно!Вона ж сама постійно виступає за першочергове доукомплектування старих бригад.Таке доповнення підрозділами теж свого роду є доукомплектацією.*всі наші підрозділи зовсім не злагоджені ні між собою* -- ?