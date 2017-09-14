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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11212112131121411215

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:13

Нардепка Мар’яна Безугла повідомляє, що 155-ту бригаду ЗСУ імені Анни Київської, яку навчили і озброїли у Франції, по прибуттю в Україну "розділили" поміж іншими бригадами та відправили на фронт без бойового злагодження.

«Ситуація з цією бригадою аналогічна ситуації з іншими новими "бригадами-зомбі" або, як їх ще називають, "паперовими бригадами". Ці бригади постійно створюються для звітності: туди направляють людей, але злагодження структур управління не проводиться. Потім підрозділ просто розділяють на частини, приєднують до інших, відправляючи більшість у штурмовики, за винятком тих, хто через різні "схеми" опиняється в штабі», - пише нардепка.

Вона приводить повідомлення бійця з бригади «Анна Київська».

«Оновлення по моїй бригаді: по суті, ця нова бригада нікому була не потрібна від самого початку (хоча для її комплектування людей по всій Україні набирали терміново). Комплектація йшла за участю французів, перед якими влаштували демонстрацію, щоб отримати від них озброєння. А тепер, по поверненні в Україну, цю бригаду розбирають як донорські органи для інших бригад. З одного боку, так ми отримали нову зброю і підсилення для діючих бригад. З іншого боку, всі наші підрозділи зовсім не злагоджені ні між собою, ні з тими бригадами, до яких вони приєдналися», - пише військовий.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/73919 ... rigady_vsu
________________________________
Дивно!
Вона ж сама постійно виступає за першочергове доукомплектування старих бригад.
Таке доповнення підрозділами теж свого роду є доукомплектацією.

*всі наші підрозділи зовсім не злагоджені ні між собою* -- ?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 07 гру, 2024 21:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бачиш як воно, успіх))
Насправді я не солідарний з Холявою в цьому питанні. Але ти маєш (мав) відчути на собі ту дурь, яку ти ніс.
А зараз все перевернулось. Я все ще служу Україні, а ти вже ні. І що тут робити?
Я не сподіваюсь, що ти порозумнішаєш, нема бази. І шанси ти також не використовуєш. Не здатний до навчання!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:16

Успіх

......а в загалі ти повинен зрозуміти , як би ти був на передку , то ніколи не використував СТАРЛІНК чи інтернет , бо тебе знищили
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:23

  Hotab написав:Я все ще служу Україні,
ты каждый день с утра до вечера на форуме. По такой логике все мы служим)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:24

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Я все ще служу Україні,
ты каждый день с утра до вечера на форуме. По такой логике все мы служим)

Бгггг
Я не був дома півроку. Нарешті приїхав. Що, нельзя?
Скоро не буду))

По такой логике все мы служим)


Ой не провокуй))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:27

  холява написав:Успіх

......а в загалі ти повинен зрозуміти , як би ти був на передку , то ніколи не використував СТАРЛІНК чи інтернет , бо тебе знищили

Не вчи банальних речей!

Коли ми їздили допомагати копати піхоті, то лише рацією користувались!
Я свій телефон багато разів і не брав з собою - бо без толку він там!

А ти вчи матчасть про арту і як за нею полюють!
І що і скільки прилітає туди, якщо знайдуть/побачить ворожий дрон, де ми переховуємось!
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:30

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Я все ще служу Україні,
ты каждый день с утра до вечера на форуме. По такой логике все мы служим)

Та він десь аеродром підмітає, чи склад охороняє :mrgreen:
Але йому соромно признатись про це ;)
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:35

  Hotab написав:Бгггг
Я не був дома півроку. Нарешті приїхав. Що, нельзя?
Скоро не буду))
мне как бы пофиг. просто странно это читать. Все кто служат подолгу отсутствуют на форуме, а ты умудряешься служить не выпуская из рук смартфон. Талант. Долярчика кстати тоже этим попрекали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:42

  Успіх написав:
  холява написав:Успіх

......а в загалі ти повинен зрозуміти , як би ти був на передку , то ніколи не використував СТАРЛІНК чи інтернет , бо тебе знищили

Не вчи банальних речей!

Коли ми їздили допомагати копати піхоті, то лише рацією користувались!
Я свій телефон багато разів і не брав з собою - бо без толку він там!

А ти вчи матчасть про арту і як за нею полюють!
І що і скільки прилітає туди, якщо знайдуть/побачить ворожий дрон, де ми переховуємось!


щоб більш не турбувати модераторів і ТЕБЕ , напишу для тебе ....
..... між нами майже чверть віку різниці у віку .... і ВЕЛИКА " ущілена " освіти ....
тому наші уявлення про життя дуже різні .
Ти назавжди будеш у моему уявленні , З'ЇБАВШИМ зрадником
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:51

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Бгггг
Я не був дома півроку. Нарешті приїхав. Що, нельзя?
Скоро не буду))
мне как бы пофиг. просто странно это читать. Все кто служат подолгу отсутствуют на форуме, а ты умудряешься служить не выпуская из рук смартфон. Талант. Долярчика кстати тоже этим попрекали.

Ну так з долярчиком все ок, Саша також щодня заходить, Кендел щодня скаржиться на мої повідомлення (там свої обрАзи і своя ж місія на цьому форумі ) , але забагато саме мене? :)
Виталя, тримай себе в руках. Щоб знову не посварились. Зараз я намагаюсь бути максимально чесним з собою і усіма, і обʼєктивним . Але якщо хочеш, ми можемо все повернути))) Я вмію бути різним. Тобі взагалі як комфортніше? Тільки чесно!!! ))

З. І загальна тенденція плюс мінус така: чим ближче до першої траншеї - тим рідше тут. Я в першій траншей не був ніколи. Завжди далеко від неї. Але в різні боки 😅
Hotab
 
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