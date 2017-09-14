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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11214112151121611217>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 21:59

  Hotab написав:Виталя, тримай себе в руках. Щоб знову не посварились. Зараз я намагаюсь бути максимально чесним з собою і усіма, і обʼєктивним . Але якщо хочеш, ми можемо все повернути))) Я вмію бути різним. Тобі взагалі як комфортніше? Тільки чесно!!! ))
смешно) мы же не в детском садике). Неужели ты не понимаешь что эти конфликты существуют только в твоей голове? когда мне скучно, могу поддержать троллинг. Когда надоедает добавляю тебя (или кого то другого) в чс. У меня никакого конфликта с тобой нет и не было. Хотя бы потому что ты (и другие форумчане) - буковки на экране. Что там за этими буковками и какие мотивы мне не очень интересно колупаться. Иногда ты удивляешь "подростковым поведением". В этом кстати вы с успихом "близнецы братья".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 гру, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:00

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Бгггг
Я не був дома півроку. Нарешті приїхав. Що, нельзя?
Скоро не буду))
мне как бы пофиг. просто странно это читать. Все кто служат подолгу отсутствуют на форуме, а ты умудряешься служить не выпуская из рук смартфон. Талант. Долярчика кстати тоже этим попрекали.

це де саме, Кампус це не дома, чи з нього квартирант пише з обліківки?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:01

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Виталя, тримай себе в руках. Щоб знову не посварились. Зараз я намагаюсь бути максимально чесним з собою і усіма, і обʼєктивним . Але якщо хочеш, ми можемо все повернути))) Я вмію бути різним. Тобі взагалі як комфортніше? Тільки чесно!!! ))
смешно) мы же не в детском садике). Неужели ты не понимаешь что эти конфликты существуют только в твоей голове? когда мне скучно, могу поддержать троллинг. Когда надоедает добавляю тебя (или кого то другого) в чс. У меня никакого конфликта с тобой нет и не было. Хотя бы тотому что ты - буковки на экране. Что там за этими буковками и какие мотивы мне не очень интересно колупаться. Иногда ты удивляешь "подростковым поведением". В этом кстати вы с успихом "близнецы братья".

Так ти ж не відповів, тобі які «буковки» кращі, які стропонять, чи..?))
Давай пряму відповідь і не кривляйся))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:03

flyman

Кампус це не дома, чи з нього квартирант пише з обліківки?

А ти б як хотів більше?
Забезпечу тобі обидва варіанти, за твоїм бажанням. Барабашов за 50 дол буде дивитись
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:11

  Hotab написав:Так ти ж не відповів, тобі які «буковки» кращі, які стропонять, чи..?))
Давай пряму відповідь і не кривляйся))
я же ответил. Когда скучно могу поддержать троллинг. Только ты сильно увлекаешься, поэтому приходиться добавлять в чс. Меня здесь интересуют мнения по некоторым вопросам. В "дружбу и флирт по интернету" (то что ты называешь страпоном) я не играю. И кажется кроме тебя никто не играет. Если бы ты меньше кривлялся я бы и твое мнение спрашивал. Пусть даже оно не совпадает с моим. Своё мнение слышать от других неинтересно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:21

Wirująświatła
Своё мнение слышать от других неинтересно.


Пон. Буду забезпечувати тобі альтернативне :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:22

  Hotab написав:Wirująświatła
Своё мнение слышать от других неинтересно.


Пон. Буду забезпечувати тобі альтернативне :D

за это спасибо. и не только тебе. :D всем спасибо за ваши мнения...

viewtopic.php?p=5796224#p5796224
как ты думаешь реально чтобы квартира стоимостью 53.000💲 сдавалась за 16кгрн?

как по мне туфта. слишком высокая доходность в текущей ситуации.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:34

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Своё мнение слышать от других неинтересно.


Пон. Буду забезпечувати тобі альтернативне :D

за это спасибо. и не только тебе. :D всем спасибо за ваши мнения...

viewtopic.php?p=5796224#p5796224
как ты думаешь реально чтобы квартира стоимостью 53.000💲 сдавалась за 16кгрн?

как по мне туфта. слишком высокая доходность в текущей ситуации.

Я їх також інколи (рідко) читаю.
Все може бути, он ржкз мінус 30% когось продавив, по легенді.
Але це тема іншого топіка
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 23:09

  sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.

Вони від вас відходили не тому що ви не тікали. Товариш військовий у відпустці також ніс до носу стикався з тцк-унями. І вони від нього відходили без питань. Пояснював так що військового й у цивільномому одязі видно по певним ознакам. Годинник, плетені браслети, ланцюжок на шиї.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 23:16

Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой.

https://t.me/yigal_levin/76753
Wirująświatła
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