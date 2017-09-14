Hotab написав:Виталя, тримай себе в руках. Щоб знову не посварились. Зараз я намагаюсь бути максимально чесним з собою і усіма, і обʼєктивним . Але якщо хочеш, ми можемо все повернути))) Я вмію бути різним. Тобі взагалі як комфортніше? Тільки чесно!!! ))
смешно) мы же не в детском садике). Неужели ты не понимаешь что эти конфликты существуют только в твоей голове? когда мне скучно, могу поддержать троллинг. Когда надоедает добавляю тебя (или кого то другого) в чс. У меня никакого конфликта с тобой нет и не было. Хотя бы потому что ты (и другие форумчане) - буковки на экране. Что там за этими буковками и какие мотивы мне не очень интересно колупаться. Иногда ты удивляешь "подростковым поведением". В этом кстати вы с успихом "близнецы братья".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 гру, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Виталя, тримай себе в руках. Щоб знову не посварились. Зараз я намагаюсь бути максимально чесним з собою і усіма, і обʼєктивним . Але якщо хочеш, ми можемо все повернути))) Я вмію бути різним. Тобі взагалі як комфортніше? Тільки чесно!!! ))
смешно) мы же не в детском садике). Неужели ты не понимаешь что эти конфликты существуют только в твоей голове? когда мне скучно, могу поддержать троллинг. Когда надоедает добавляю тебя (или кого то другого) в чс. У меня никакого конфликта с тобой нет и не было. Хотя бы тотому что ты - буковки на экране. Что там за этими буковками и какие мотивы мне не очень интересно колупаться. Иногда ты удивляешь "подростковым поведением". В этом кстати вы с успихом "близнецы братья".
Так ти ж не відповів, тобі які «буковки» кращі, які стропонять, чи..?)) Давай пряму відповідь і не кривляйся))
Hotab написав:Так ти ж не відповів, тобі які «буковки» кращі, які стропонять, чи..?)) Давай пряму відповідь і не кривляйся))
я же ответил. Когда скучно могу поддержать троллинг. Только ты сильно увлекаешься, поэтому приходиться добавлять в чс. Меня здесь интересуют мнения по некоторым вопросам. В "дружбу и флирт по интернету" (то что ты называешь страпоном) я не играю. И кажется кроме тебя никто не играет. Если бы ты меньше кривлялся я бы и твое мнение спрашивал. Пусть даже оно не совпадает с моим. Своё мнение слышать от других неинтересно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові. Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений. І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують. Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи. Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі. P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
Вони від вас відходили не тому що ви не тікали. Товариш військовий у відпустці також ніс до носу стикався з тцк-унями. І вони від нього відходили без питань. Пояснював так що військового й у цивільномому одязі видно по певним ознакам. Годинник, плетені браслети, ланцюжок на шиї.
Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой.