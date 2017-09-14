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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:19
Американская компания Bell представила концепцию новых летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, способных развивать высокую скорость и работать независимо от взлетно-посадочных полос.
Технология Stop/Fold позволит роторам складываться во время крейсерского полета, что снизит сопротивление воздуха и увеличивает скорость. Эти аппараты разрабатываются в пилотируемых и беспилотных вариантах и предназначены для задач, таких как разведка, эвакуация, спецоперации и воздушные удары.
По итогам испытаний в аэродинамической трубе подтверждена надежность системы при переходе между режимами вертикального и горизонтального полета. Аппараты могут быть адаптированы под разные задачи: от перевозки небольших грузов до транспортировки грузов весом до 45 тонн.
Максимальная скорость новой техники должна будет достигать 740 км/ч, что значительно превышает возможности нынешних машин, таких как конвертоплан CV-22 Osprey. Такие решения особенно важны для операций в регионах с ограниченной инфраструктурой, например в Тихоокеанском регионе.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:20
alex lem написав: sashaqbl написав:
Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
Вони від вас відходили не тому що ви не тікали. Товариш військовий у відпустці також ніс до носу стикався з тцк-унями. І вони від нього відходили без питань. Пояснював так що військового й у цивільномому одязі видно по певним ознакам. Годинник, плетені браслети, ланцюжок на шиї.
Ознаки будь ласка більш детально
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:23
yama написав: alex lem написав: sashaqbl написав:
Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
Вони від вас відходили не тому що ви не тікали. Товариш військовий у відпустці також ніс до носу стикався з тцк-унями. І вони від нього відходили без питань. Пояснював так що військового й у цивільномому одязі видно по певним ознакам. Годинник, плетені браслети, ланцюжок на шиї.
Ознаки будь ласка більш детально
а імітацію виявляють ще швидче
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Shaman
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:25
Wirująświatła написав:
Американская компания Bell представила концепцию новых летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, способных развивать высокую скорость и работать независимо от взлетно-посадочных полос.
Технология Stop/Fold позволит роторам складываться во время крейсерского полета, что снизит сопротивление воздуха и увеличивает скорость. Эти аппараты разрабатываются в пилотируемых и беспилотных вариантах и предназначены для задач, таких как разведка, эвакуация, спецоперации и воздушные удары.
По итогам испытаний в аэродинамической трубе подтверждена надежность системы при переходе между режимами вертикального и горизонтального полета. Аппараты могут быть адаптированы под разные задачи: от перевозки небольших грузов до транспортировки грузов весом до 45 тонн.
Максимальная скорость новой техники должна будет достигать 740 км/ч, что значительно превышает возможности нынешних машин, таких как конвертоплан CV-22 Osprey. Такие решения особенно важны для операций в регионах с ограниченной инфраструктурой, например в Тихоокеанском регионе.
освоїли ще одну технологію третього рейха?
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flyman
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:27
Игорь Алексеевич написав: fox767676 написав:
В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой.
Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья.
Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Це для кого для студента, якому батьки купили хату?
Бургас схожий на Крим неймовірною кількістю москалів, більше нічого подібного до Криму там немає. Але є нафтопереробний завод Лукойл. В Бургас є свій аеропорт.
Набережна зовсім не схожа на Ялту, ну ніяк.
Якій нам нафіг шопінг до Турції.
Висновок, ви ніколи не були в Бургас.
Так само як ваші заяви шо Мосейчук у четвер о 22:00 знала шо буде війна, але не сказала це у прямому ефірі.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:29
flyman
освоїли ще одну технологію третього рейха?
Там був дитячий Фольштурм.. А у тебе писюн молочний випав, але ти все одно типу не мушчина ((((
Як так?((
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:31
detroytred написав: tester7336 написав:
ну так і ви скасовуйте бонуси вс і додавайте
Від кого пролунало нерозуміння чому такі пільги, пенсії в когось (у всл)?
(Не в себе, а в когось інших.)
І хто визначає так?
(Всл самі собі чи цивільні їм?)
шо доплати військовим що безоплатну медецину визначає той самий - держава.
тому я й навів приклад з медициною - спробуйте відмінити та вкрутити в зп.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:36
d44 написав: detroytred написав:
Від кого пролунало нерозуміння чому такі пільги, пенсії в когось (у всл)?
(Не в себе, а в когось інших.)
чомусь у шахтарів не виникає питання що шахтар в лаві та бухгалтер в шахтному управлінні мають різні пільги та строк виходу на пенсію. Як ще пояснити...Не воював - нічим не відрізняєшся від цивільного у підсумку "трудового шляху"
ну как бы 45 это как раз для тех кто не воевал.
те кто воевал - идут раньше на пенсию.
а вообще мне не понятен этот спор. вы раньше законы не видели? че молчали?
как можно рассказывать что чел на пенсии что то должен у меня в голове не укладывается.
если вам так не нравится - че раньше вопрос в течении 30 лет не поднимали?
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:44
tester7336 написав:
шо доплати військовим що безоплатну медецину визначає той самий - держава.
тому я й навів приклад з медициною - спробуйте відмінити та вкрутити в зп.
Ще раз: в кого виникло непорозуміння доплат військовослужбовцям?
Тому я і вказав: не згодні, то і звертайтесь з відміною до, як ви зараз влучно позначили, держави.
Якщо ж ви не згодні відносно себе (медицини відносно вас), то дивно пропонувати всл, щоб вони вам спробували відмінити, вкрутити в зп.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 23:45
Water написав:
Набережна зовсім не схожа на Ялту, ну ніяк.
Якій нам нафіг шопінг до Турції.
Форум всё больше и больше напоминает лыжниковы кому 60+ Как думали строго при совке, так и сейчас строго по прямой в головах. Обстановка
на набережной и сама набережная.- умей думать... Шопинг для тебя ещё далёк, хлеб с маслом по утрам на кухне с Масийчук и марафоном - это круто для тебя))
Всё правильно родители покупают кв. детям. Но, для тебя это чуждо, т.к. в голове нищебродов по богатому
оставлять свой барак по наследству и ешё с долгами))
В любом стране где есть в городе аэропорт, то там развит больше бизнес. Ты от этого далёк...
Мосийчук ты доказывал с пеной...., что не было в тот день её передачи. Нашёл тебе из ютуба. Начал потом нести пургу - найди её слова. Ищи, мне достаточно того что я это слышал когда она давала интервью какому то агенству, а значит есть в интернете и в ютубе. Можешь просмотреть все её передачи от начало до конца и там найдёшь. А мне сидеть и её смотреть часами - нет желания, что бы идиоту что то доказывать и тратить время.
Желательно не начинать писать почему типа мне тыкаешь. Ответ - это моё желание и неуважение к ид....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 08 гру, 2024 00:03, всього редагувалось 3 разів.
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