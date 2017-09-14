Додано: Нед 08 гру, 2024 00:23

tester7336 написав: уважаемый ИА

прошу ознакомиться с ценником. с 900 мл на 1000 думаю сами пересчитаете.

производителя рекомендую уважаемый ИАпрошу ознакомиться с ценником. с 900 мл на 1000 думаю сами пересчитаете.производителя рекомендую

Да мне вообще по барабану 50грн или 59 грн. 1л или 850мл. Если мне надо купить, то значит покупаю когда захожу в ТЦ. Или мне ездить по всем ТЦ и искать по 49грн.?Так делают, кто не умеет считать все расходы - бензин, время и т.д. Если взять всю корзину которую приобретаете в одном ТЦ, то по факту получается практич. одинаковая цена во всех ТЦ. В одном ТЦ дешевле молоко, мясо, сыр но дороже овощи, яйца. кулинария. В др. наоборот и по выходу в чеках выходит один. суммы, что в одном ТЦ, что в другом.А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин. Или делать заказ молока по 49грн и доставку 100грн. Или можно купить молоко за 60 грн, др. продукты и доставка бесплатная...?