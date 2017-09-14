ЛАД написав:Так и сегодня здесь высказываются против ранних и больших пенсий военным.
ну если взять локомотив Европы: "В настоящее время в денежном эквиваленте ежемесячные пенсионные выплаты составляют, в частности, кадровым офицерам бундесвера в воинских званиях: «генерал-майор» -€1590-3260 (или $2100-4300); «полковник» -€1370-2810 (или $1800-3700); «подполковник» -€1210-2580 (или $1600-3400), «майор» - €990-1970 (или $1300-2600), «капитан» - €910-1820 (или $1200-2400); «старший лейтенант» - €840-1590 (или $1100-2100), «лейтенант» - €720-1440 (или $950-1900)."
и если сравнить с пенсией: Средний размер пенсии в ФРГ составляет 1620 евро в месяц, из которых, разумеется, вычитаются налоги и взносы на медицинское страхование
у нас средняя пенсия 6К. потолок у военпенсов 23К, минимум 6К. так что у нас пенсия военным действительно на фоне остальных пенсов выглядит немного завышенной.
sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові. Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений. І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують. Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи. Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі. P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
tester7336 написав:уважаемый ИА прошу ознакомиться с ценником. с 900 мл на 1000 думаю сами пересчитаете. производителя рекомендую
Да мне вообще по барабану 50грн или 59 грн. 1л или 850мл. Если мне надо купить, то значит покупаю когда захожу в ТЦ. Или мне ездить по всем ТЦ и искать по 49грн.? Так делают, кто не умеет считать все расходы - бензин, время и т.д. Если взять всю корзину которую приобретаете в одном ТЦ, то по факту получается практич. одинаковая цена во всех ТЦ. В одном ТЦ дешевле молоко, мясо, сыр но дороже овощи, яйца. кулинария. В др. наоборот и по выходу в чеках выходит один. суммы, что в одном ТЦ, что в другом. А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин. Или делать заказ молока по 49грн и доставку 100грн. Или можно купить молоко за 60 грн, др. продукты и доставка бесплатная...?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 00:26, всього редагувалось 1 раз.