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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1121611217112181121911220>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 23:59

  ЛАД написав:Так и сегодня здесь высказываются против ранних и больших пенсий военным.


ну если взять локомотив Европы:
"В настоящее время в денежном эквиваленте ежемесячные пенсионные выплаты составляют, в частности, кадровым офицерам бундесвера в воинских званиях: «генерал-майор» -€1590-3260 (или $2100-4300); «полковник» -€1370-2810 (или $1800-3700); «подполковник» -€1210-2580 (или $1600-3400), «майор» - €990-1970 (или $1300-2600), «капитан» - €910-1820 (или $1200-2400); «старший лейтенант» - €840-1590 (или $1100-2100), «лейтенант» - €720-1440 (или $950-1900)."

и если сравнить с пенсией:
Средний размер пенсии в ФРГ составляет 1620 евро в месяц, из которых, разумеется, вычитаются налоги и взносы на медицинское страхование

у нас средняя пенсия 6К. потолок у военпенсов 23К, минимум 6К.
так что у нас пенсия военным действительно на фоне остальных пенсов выглядит немного завышенной.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:02

  flyman написав:освоїли ще одну технологію третього рейха?

короче велик с реактивным ускорителем (привязваешь раму к Фаустпатрону и стреляешь.)
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:08

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?

бу-га-га
https://novus.zakaz.ua/uk/search/?q=%D0 ... 0%BA%D0%BE
Вы что? Здесь привыкли к точности, копейка к копейки. :P Где именно точно 59грн??? :P


уважаемый ИА
прошу ознакомиться с ценником. с 900 мл на 1000 думаю сами пересчитаете.
производителя рекомендую :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:в місцевому Brocard'і в Hollywood'і минулої п"ятниці та суботи було багато покупців.
Так і не скажешь, що погано живемо


Є таке, але в тих в кого немає грошей сидять вдома)



  Wirująświatła написав:Мнение народа о «1000 Зеленского»

Про чіпи в лампах це угар))
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:16

  tester7336 написав:
потолок у военпенсов 23К

Потолок снимается через судебное решение.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:16

  sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.


а вдруг вы пистолет искали? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:18

  Hotab написав:Знову ж таки.. не акцентуючи на президентах..


а вот это зря.
потому что один - армовир а второй перестать стрелять.
какая армия если мы стрелять не собирались?
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:23

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Знову ж таки.. не акцентуючи на президентах..


а вот это зря.
потому что один - армовир а второй перестать стрелять.
какая армия если мы стрелять не собирались?


В геополітичних питаннях я намагаюсь бути поза..
Вцілому мої погляди відомі
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:уважаемый ИА
прошу ознакомиться с ценником. с 900 мл на 1000 думаю сами пересчитаете.
производителя рекомендую

Да мне вообще по барабану 50грн или 59 грн. 1л или 850мл. Если мне надо купить, то значит покупаю когда захожу в ТЦ. Или мне ездить по всем ТЦ и искать по 49грн.? :P
Так делают, кто не умеет считать все расходы - бензин, время и т.д. Если взять всю корзину которую приобретаете в одном ТЦ, то по факту получается практич. одинаковая цена во всех ТЦ. В одном ТЦ дешевле молоко, мясо, сыр но дороже овощи, яйца. кулинария. В др. наоборот и по выходу в чеках выходит один. суммы, что в одном ТЦ, что в другом.
А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин. Или делать заказ молока по 49грн и доставку 100грн. Или можно купить молоко за 60 грн, др. продукты и доставка бесплатная...? :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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