Игорь Алексеевич написав:У него нет всех полномочий и конечно любой чел. мог понять и догадаться, что он имел ввиду. А вот когда люди имеют все полномочия власти и говорили про шашлыки у границы или как сейчас про 24млрд. дол. помощи зная, что конгр. не пропустит, то здесь явный обман и нет доверия.
Пофіг, є чи нема. Він ЧІТКО І НЕОДНОРАЗОВО говорив, що 24 години ПІСЛЯ ОБРАННЯ. Брехло.
ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були. а інавгурація взагалі 20 січня. а до того моменту чинний, з усіма повноваженнями, байден. і напевно, таки можна буде сказати, що збрехав, але ж не зараз. а що найменша, після 16 грудня, а ще краще, після 21го січняю
з Сирією невдобно вийшло, ще представники не вибрали, а вже і нафта не папісят, не тримає слова, однозначно
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 гру, 2024 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Декілька тез щодо зустрічі Трампа, Зеленського та Макрона. Французького президента як посередника за зачиненими дверима пропонували самі трампісти, дружні до України. Називали також Джорджію Мелоні. Але наша сторона обрала Макрона. Угорці, які днями також вкотре пропонували себе перемовниками між Україною та рф команді Трампа, підтримки не знайшли. Про щоб не йшла мова з людьми з команди Трампа, вони самі зазначають, що вирішальне слово буде за ним самим, і вони достеменно не знають, що він вирішить щодо України.
Трамп хоче спілкуватись з першими особами напряму - без посередників, у вигляді голів офісів, апаратів, чи когось ще. Бо любить всі угоди укладати сам. Це, в тому числі, ілюструє зустріч між трьома президентами.
инфа из Харькова. "муж сидит 2 месяца в квартире. свежим воздухом дышит только через форточку. в метро отсутствуют мужчины вообще. выезжать из города уже поздно. если поймали тцк - дают 2 часа на откуп - 5куе. после 2 часов увозят. после откупа, дают время, чтобы собрать вещи и уехать из города."
Wirująświatła написав:вам необязательно их глотать
Я вообще редко стою в кассах. На крайняк есть зоны самообсл. Иногда смотрю в кассах стоят очереди, а на самообсл. пусто. Народ ещё с налом ходит и не умеет пользоваться зюканием.)) А заказы продуктов онлайн в ТЦ - вообще из области фантастики, лучше сразу мешок картошки и сетку лука на базаре))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 00:50, всього редагувалось 1 раз.