RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11217112181121911220>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:25

  Игорь Алексеевич написав:А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин.
а в очереди на кассе потолкаться? народ посмотреть/себя показать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:28

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин.
а в очереди на кассе потолкаться? народ посмотреть/себя показать.
И потом проболеть мес и купить таблетки на 1000грн. Какой то крендель будет стоять на кассе и пускать свои слюни... :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8597
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:32

  wild.tomcat написав:
  sashaqbl написав:
  Игорь Алексеевич написав:У него нет всех полномочий и конечно любой чел. мог понять и догадаться, что он имел ввиду. А вот когда люди имеют все полномочия власти и говорили про шашлыки у границы или как сейчас про 24млрд. дол. помощи зная, что конгр. не пропустит, то здесь явный обман и нет доверия.

Пофіг, є чи нема. Він ЧІТКО І НЕОДНОРАЗОВО говорив, що 24 години ПІСЛЯ ОБРАННЯ.
Брехло.


ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були. а інавгурація взагалі 20 січня. а до того моменту чинний, з усіма повноваженнями, байден.
і напевно, таки можна буде сказати, що збрехав, але ж не зараз. а що найменша, після 16 грудня, а ще краще, після 21го січняю

з Сирією невдобно вийшло, ще представники не вибрали, а вже і нафта не папісят, не тримає слова, однозначно
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 гру, 2024 00:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37475
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:32

  Wirująświatła написав:Мнение народа о «1000 Зеленского»
https://t.me/kindzadza_ua/12127

не всё потеряно. люди у нас хоть и нищие, но достоинство не потеряли. горжусь.
все понимают, что вова занялся прямым подкупом избирателей
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4040
З нами з: 17.12.22
Подякував: 114 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:33

Декілька тез щодо зустрічі Трампа, Зеленського та Макрона.
Французького президента як посередника за зачиненими дверима пропонували самі трампісти, дружні до України. Називали також Джорджію Мелоні. Але наша сторона обрала Макрона.
Угорці, які днями також вкотре пропонували себе перемовниками між Україною та рф команді Трампа, підтримки не знайшли.
Про щоб не йшла мова з людьми з команди Трампа, вони самі зазначають, що вирішальне слово буде за ним самим, і вони достеменно не знають, що він вирішить щодо України.

Трамп хоче спілкуватись з першими особами напряму - без посередників, у вигляді голів офісів, апаратів, чи когось ще.
Бо любить всі угоди укладати сам.
Це, в тому числі, ілюструє зустріч між трьома президентами.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:35

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Мнение народа о «1000 Зеленского»
https://t.me/kindzadza_ua/12127

не всё потеряно. люди у нас хоть и нищие, но достоинство не потеряли. горжусь.
все понимают, что вова занялся прямым подкупом избирателей

мало того у него будет полный реестр фио инн тех кто должен за него проголосовать. Если из них кто то не явится, ну там заболел что то ещё, нужные люди заполнят бюлетень.
  Игорь Алексеевич написав:И потом проболеть мес и купить таблетки на 1000грн. Какой то крендель будет стоять на кассе и пускать свои слюни...
вам необязательно их глотать
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

инфа из Харькова. "муж сидит 2 месяца в квартире. свежим воздухом дышит только через форточку. в метро отсутствуют мужчины вообще. выезжать из города уже поздно.
если поймали тцк - дают 2 часа на откуп - 5куе. после 2 часов увозят. после откупа, дают время, чтобы собрать вещи и уехать из города."
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4040
З нами з: 17.12.22
Подякував: 114 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:45

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:освоїли ще одну технологію третього рейха?

короче велик с реактивным ускорителем (привязваешь раму к Фаустпатрону и стреляешь.)
Зображення

рекомендую про психологію так званого золотого мільярду
https://www.youtube.com/@evolution2markov/videos
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37475
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:47

  Бетон написав:после откупа, дают время, чтобы собрать вещи и уехать из города
а это им зачем?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:вам необязательно их глотать
Я вообще редко стою в кассах. На крайняк есть зоны самообсл. Иногда смотрю в кассах стоят очереди, а на самообсл. пусто. Народ ещё с налом ходит и не умеет пользоваться зюканием.))
А заказы продуктов онлайн в ТЦ - вообще из области фантастики, лучше сразу мешок картошки и сетку лука на базаре))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8597
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11217112181121911220>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76785
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 884218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2128)
08.12.2024 00:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.