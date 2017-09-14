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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11217112181121911220

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:50

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:после откупа, дают время, чтобы собрать вещи и уехать из города
а это им зачем?

дают возможность выехать из города.
второй раз попадаться нельзя. стоимость 12 куе.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:53

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Так и сегодня здесь высказываются против ранних и больших пенсий военным.


ну если взять локомотив Европы:
"В настоящее время в денежном эквиваленте ежемесячные пенсионные выплаты составляют, в частности, кадровым офицерам бундесвера в воинских званиях: «генерал-майор» -€1590-3260 (или $2100-4300); «полковник» -€1370-2810 (или $1800-3700); «подполковник» -€1210-2580 (или $1600-3400), «майор» - €990-1970 (или $1300-2600), «капитан» - €910-1820 (или $1200-2400); «старший лейтенант» - €840-1590 (или $1100-2100), «лейтенант» - €720-1440 (или $950-1900)."

и если сравнить с пенсией:
Средний размер пенсии в ФРГ составляет 1620 евро в месяц, из которых, разумеется, вычитаются налоги и взносы на медицинское страхование

у нас средняя пенсия 6К. потолок у военпенсов 23К, минимум 6К.
так что у нас пенсия военным действительно на фоне остальных пенсов выглядит немного завышенной.

Грошове забезпечення військовослужбовців німецького Бундесверу ще значніше. Як правило, воно залежить від військового звання та вислуги. Так, рядові німецької армії можуть отримувати в доларах до 2,8 тис., сержанти – до $3,5 тис., лейтенанти – до $4 тис. Зарплата німецького полковника може досягати 8 тис. дол., а генерала – майже 14 тис.
При цьому військовослужбовці Бундесверу можуть розраховувати на різні надбавки. Наприклад, передбачені щомісячні дитячі виплати в розмірі $125 за одну дитину, $250 за двох, $565 за трьох, $880 за чотирьох і далі по $132 за кожну дитину. Крім того, існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину служби, за відрядження, стрибки з парашутом, тривалі походи і перебування в зоні бойових дій, де є ризик для життя. Доплати за останню «опцію» можуть досягати $120 на добу.

існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину!!! служби -- ))
І до 320 тис. в гривнях за нормовану часову вслужбу, без відряджень, бойових дій, аеродромних і т.д.
Ще й форму, спорядження та інше не купляти на службу.
Вже не кажучи про інші "приколи" дійсності військової служби в наших "степах".
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 гру, 2024 01:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:53

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Мнение народа о «1000 Зеленского»
https://t.me/kindzadza_ua/12127

не всё потеряно. люди у нас хоть и нищие, но достоинство не потеряли. горжусь.
все понимают, что вова занялся прямым подкупом избирателей

Я возьму. Или назло отказаться и они уйдут в общак ЗЕ :shock:
Типа они всё узнают про доходы. Можно через ДИЮ и без этой тыс всё узнать про любого чел. Ещё при карантине всех поставили на учёт при прививках. Да и в смарте у всех стоят всякие приложения и там дают люди всевозможные согласия. Даже здесь на форуме может модератор вытащить про любого всю инфо.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:57

  flyman написав:рекомендую про психологію так званого золотого мільярду

если интересуешься, всё четко и по полочкам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:59

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Мнение народа о «1000 Зеленского»
https://t.me/kindzadza_ua/12127

не всё потеряно. люди у нас хоть и нищие, но достоинство не потеряли. горжусь.
все понимают, что вова занялся прямым подкупом избирателей

Я возьму. Или назло отказаться и они уйдут в общак ЗЕ :shock:
Типа они всё узнают про доходы. Можно через ДИЮ и без этой тыс всё узнать про любого чел. Ещё при карантине всех поставили на учёт при прививках. Да и в смарте у всех стоят всякие приложения и там дают люди всевозможные согласия. Даже здесь на форуме может модератор вытащить про любого всю инфо.

1. вас не купят, на вас это не оказало влияния
2. вас не вычислят не утянут в бус

это значит - вовина штука не достигнет цели. вам - можно

берите, благословляю
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 01:01

  Игорь Алексеевич написав:идиоту что то доказывать и тратить время.

Почекай, ти тут цілими днями напроліт пишеш якусь ахінею і звинувачуєш мене у чомусь? Я тобі раджу подивитись у дзеркало.
Як і твоє москалі в Запоріжжі за 2 дня.
Бургас туди ж, ти просто відмазався, бо не знаєш питання за яке тут пишеш. Але ти продовжуєш писать за аеропорт у Варні, який розвиває якійсь бізнес.
За Мосійчук ти ідіот звичайний. Знаєш чому? Тому-що глянь у календар і скажи який день тижня був 24 лютого 2022 року і потім сам відповіси на своє ж твердження, шо Мосійчук знала, а тобі ідіоту нічого не сказала. Чи якби ти знав, то шо б у тобі змінилось би, ти би перестав чекать москалів?
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 01:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:вас не вычислят не утянут в бус

В Бус затянут, даже и без ЗЕ тыс. Можно муссор выносить и ТЦК рядом сидеть возле ящика.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 01:10

  Бетон написав:дают возможность выехать из города.
второй раз попадаться нельзя. стоимость 12 куе.

  Бетон написав:если поймали тцк - дают 2 часа на откуп - 5куе. собрать вещи и уехать из города."

Так ти увесь прайс напиши, а то 5, то 12, а скільки якщо залишитись у місті, або зробить власне ТЦК, як вже десь в Одесі робили.
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