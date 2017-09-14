дают возможность выехать из города.
второй раз попадаться нельзя. стоимость 12 куе.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 00:50
Додано: Нед 08 гру, 2024 00:53
Грошове забезпечення військовослужбовців німецького Бундесверу ще значніше. Як правило, воно залежить від військового звання та вислуги. Так, рядові німецької армії можуть отримувати в доларах до 2,8 тис., сержанти – до $3,5 тис., лейтенанти – до $4 тис. Зарплата німецького полковника може досягати 8 тис. дол., а генерала – майже 14 тис.
При цьому військовослужбовці Бундесверу можуть розраховувати на різні надбавки. Наприклад, передбачені щомісячні дитячі виплати в розмірі $125 за одну дитину, $250 за двох, $565 за трьох, $880 за чотирьох і далі по $132 за кожну дитину. Крім того, існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину служби, за відрядження, стрибки з парашутом, тривалі походи і перебування в зоні бойових дій, де є ризик для життя. Доплати за останню «опцію» можуть досягати $120 на добу.
існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину!!! служби -- ))
І до 320 тис. в гривнях за нормовану часову вслужбу, без відряджень, бойових дій, аеродромних і т.д.
Ще й форму, спорядження та інше не купляти на службу.
Вже не кажучи про інші "приколи" дійсності військової служби в наших "степах".
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 гру, 2024 01:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 08 гру, 2024 00:59
1. вас не купят, на вас это не оказало влияния
2. вас не вычислят не утянут в бус
это значит - вовина штука не достигнет цели. вам - можно
берите, благословляю
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:01
Почекай, ти тут цілими днями напроліт пишеш якусь ахінею і звинувачуєш мене у чомусь? Я тобі раджу подивитись у дзеркало.
Як і твоє москалі в Запоріжжі за 2 дня.
Бургас туди ж, ти просто відмазався, бо не знаєш питання за яке тут пишеш. Але ти продовжуєш писать за аеропорт у Варні, який розвиває якійсь бізнес.
За Мосійчук ти ідіот звичайний. Знаєш чому? Тому-що глянь у календар і скажи який день тижня був 24 лютого 2022 року і потім сам відповіси на своє ж твердження, шо Мосійчук знала, а тобі ідіоту нічого не сказала. Чи якби ти знав, то шо б у тобі змінилось би, ти би перестав чекать москалів?
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:10
Так ти увесь прайс напиши, а то 5, то 12, а скільки якщо залишитись у місті, або зробить власне ТЦК, як вже десь в Одесі робили.
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мосийчук журналист и могла в прямом эфире сказать, что ей пришло такое необычное сообщение, но не нести херню про обьявления ЧП в Донецкой обл. Тебе уже кидали передачу от 23.02. которую она вела до 23.30. Или опять тебя перемкнуло и надо повторно выслать....)) Про войну было известно ещё в начале 21 года. Тогда появлялись первые сообщения о надвиг. войне. В мае я смотрел Иларионова в ютубе и он рассказал как будет происходить вторжение, направление и практич. не ошибся. Ожидали только вторжение осенью 21года, но потом перенесли все прогнозы на начало 22г. И надо было быть полным идиотом верить ЗЕ про шашлыки, когда у границы раша развернула войска в боев. группы. Здесь думаю тоже многие в том числе и ты верили в шашлыки от ЗЕ даже 02.22г.((
В Варне лучше вести бизнес чем в том же С.Власе. А в Бургасе лучше, чем в Варне. Есть свои плюсы даже в отелях и в недвиж.
Больше путешествуй и ещё раз повторяю не слушай соседа. Думаю по возрасту можешь и сейчас ездить и не сидеть в форуме с умняком от ду...))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 01:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:19
меню:
одинарне лате - 5
подвійне - 12
власна кавярня - франшиза недоступна
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:21
Ти для чого увесь цей брєд сюди несеш?
Шо стосується усього шо ти написав- ти ідіот звичайний.
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:23
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