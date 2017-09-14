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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 гру, 2024 01:29
detroytred написав:
Якщо ж ви не згодні відносно себе (медицини відносно вас), то дивно пропонувати всл, щоб вони вам спробували відмінити, вкрутити в зп.
шо ви курите що так ото зрозуміли?
я мав на увазі марність сподівання відмінити бонуси з вкруткою в зп.
нвідмінити можуть а додавати ніхто не буде.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 01:54
Wirująświatła написав:
Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой...
Трамп приукрасил. Мир так хорошо сошёл с ума.
Крупные и сильные государства должны показывать пример другим странам. А не первыми сходит с ума... За короткий промежуток времени очень не стабильных событий в мире произошло.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 01:54
detroytred написав:
Грошове забезпечення військовослужбовців німецького Бундесверу ще значніше. Як правило, воно залежить від військового звання та вислуги. Так, рядові німецької армії можуть отримувати в доларах до 2,8 тис., сержанти – до $3,5 тис., лейтенанти – до $4 тис. Зарплата німецького полковника може досягати 8 тис. дол., а генерала – майже 14 тис.
При цьому військовослужбовці Бундесверу можуть розраховувати на різні надбавки. Наприклад, передбачені щомісячні дитячі виплати в розмірі $125 за одну дитину, $250 за двох, $565 за трьох, $880 за чотирьох і далі по $132 за кожну дитину. Крім того, існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину служби, за відрядження, стрибки з парашутом, тривалі походи і перебування в зоні бойових дій, де є ризик для життя. Доплати за останню «опцію» можуть досягати $120 на добу.
існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину!!! служби -- ))
І до 320 тис. в гривнях за нормовану часову вслужбу, без відряджень, бойових дій, аеродромних і т.д.
Ще й форму, спорядження та інше не купляти на службу.
Вже не кажучи про інші "приколи" дійсності військової служби в наших "степах".
Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц.
т.е. выходит в Германии только старше лейтенанта получают выше средней.
у нас же выше средней получают все кто старше солдата.https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023
так что у нас военные себя чувствуют лучше на фоне остального населения чем в той же Германии. и это по должностям без надбавок.
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