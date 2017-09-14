Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой...
Трамп приукрасил. Мир так хорошо сошёл с ума.
Крупные и сильные государства должны показывать пример другим странам. А не первыми сходит с ума... За короткий промежуток времени очень не стабильных событий в мире произошло.
detroytred написав:Грошове забезпечення військовослужбовців німецького Бундесверу ще значніше. Як правило, воно залежить від військового звання та вислуги. Так, рядові німецької армії можуть отримувати в доларах до 2,8 тис., сержанти – до $3,5 тис., лейтенанти – до $4 тис. Зарплата німецького полковника може досягати 8 тис. дол., а генерала – майже 14 тис. При цьому військовослужбовці Бундесверу можуть розраховувати на різні надбавки. Наприклад, передбачені щомісячні дитячі виплати в розмірі $125 за одну дитину, $250 за двох, $565 за трьох, $880 за чотирьох і далі по $132 за кожну дитину. Крім того, існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину служби, за відрядження, стрибки з парашутом, тривалі походи і перебування в зоні бойових дій, де є ризик для життя. Доплати за останню «опцію» можуть досягати $120 на добу.
існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину!!! служби -- )) І до 320 тис. в гривнях за нормовану часову вслужбу, без відряджень, бойових дій, аеродромних і т.д. Ще й форму, спорядження та інше не купляти на службу. Вже не кажучи про інші "приколи" дійсності військової служби в наших "степах".
Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц. т.е. выходит в Германии только старше лейтенанта получают выше средней. у нас же выше средней получают все кто старше солдата. https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023 так что у нас военные себя чувствуют лучше на фоне остального населения чем в той же Германии. и это по должностям без надбавок.
В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты. Последние чемпионы подорожания — сливочное масло, стоимость которого с начала года взлетела на 26%, и картофель (+55%), а в прошлом году рекорды ставили яйца (рост цены на 60%) и курица (до 50%). Владимир Путин признает, что инфляция велика, однако регулярно говорит о том, что доходы россиян растут быстрее цен. «Новая газета Европа» выяснила, что это не так: в 2024 году россияне живут беднее, чем десятью годами раньше, когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины.
В июне 2014 года, после аннексии Крыма и начала боев на юго-востоке Украины, пачку риса в «Пятерочке» россияне могли купить за 43 рубля. К лету 2024 года цена такой же упаковки выросла в три раза — до 131 рубля. В разы дороже стали стоить и другие важные продукты. Например, десяток яиц тогда стоил 39 рублей, сейчас — 123, а цена на килограмм цветной капусты поднялась с 63 до 210 рублей.
С некоторыми товарами происходили еще более удивительные метаморфозы: цены на них росли, а вес или объем упаковки одновременно сжимался. Например, производители популярного кефира «Домик в деревне» уменьшили вместимость бутылки на 10%, но это не помешало ему за 10 лет подорожать вдвое — до 90 рублей. То есть по факту цена выросла больше чем в два раза. А печенье «Юбилейное» и горошек Bonduelle потеряли до 12% объема упаковки, одновременно став дороже в 2,5 раза.
Резкий рост стоимости продуктов в последние месяцы, а также внезапные скачки цен то на одни, то на другие товары — повод посмотреть на официальные данные по инфляции с точки зрения рядового покупателя торговой сети. А люди часто не доверяют сухим цифрам Росстата, когда видят, что в реальности товар, еще вчера стоивший условные 100 рублей, наутро продается за 150. У экономистов к статведомству тоже накопилось множество вопросов. Это и упреки в том, что Росстат искажает статистику, и признания того, что статслужба не может быть объективной, если подчинена Минэкономразвитию (которое отвечает за прогнозы развития экономики).
Доллар весной 14го у них 33, в августе(Илловайск) - 35(у нас уже 14-14.5 вырос с 8,2), сейчас за 100, плюс вы сами писали как они закупают валюту для импорта у казахов "челноками"(а отсюда и подтягивание цен на ходовые товары даже чисто снигерийского пр-ва) Авто что б/у, что новьё, у них минимум в полтора раза дороже наших при пересчёте по курсу нета. А совсем новинки, что везут с эмиратов и штатов - и в 2 раза Прадо 250й у нас 57-74тысячи, а у них больше 11млн "казахский" официальный в бомж-версии 2.7(2ТР), а американец гибрид 2.4 - все 15.