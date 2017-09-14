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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11217112181121911220

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 01:29

  detroytred написав:Якщо ж ви не згодні відносно себе (медицини відносно вас), то дивно пропонувати всл, щоб вони вам спробували відмінити, вкрутити в зп.


шо ви курите що так ото зрозуміли?
я мав на увазі марність сподівання відмінити бонуси з вкруткою в зп.
нвідмінити можуть а додавати ніхто не буде.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 01:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:
Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой...
Трамп приукрасил. Мир так хорошо сошёл с ума.

Крупные и сильные государства должны показывать пример другим странам. А не первыми сходит с ума... За короткий промежуток времени очень не стабильных событий в мире произошло.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 01:54

  detroytred написав:Грошове забезпечення військовослужбовців німецького Бундесверу ще значніше. Як правило, воно залежить від військового звання та вислуги. Так, рядові німецької армії можуть отримувати в доларах до 2,8 тис., сержанти – до $3,5 тис., лейтенанти – до $4 тис. Зарплата німецького полковника може досягати 8 тис. дол., а генерала – майже 14 тис.
При цьому військовослужбовці Бундесверу можуть розраховувати на різні надбавки. Наприклад, передбачені щомісячні дитячі виплати в розмірі $125 за одну дитину, $250 за двох, $565 за трьох, $880 за чотирьох і далі по $132 за кожну дитину. Крім того, існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину служби, за відрядження, стрибки з парашутом, тривалі походи і перебування в зоні бойових дій, де є ризик для життя. Доплати за останню «опцію» можуть досягати $120 на добу.

існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину!!! служби -- ))
І до 320 тис. в гривнях за нормовану часову вслужбу, без відряджень, бойових дій, аеродромних і т.д.
Ще й форму, спорядження та інше не купляти на службу.
Вже не кажучи про інші "приколи" дійсності військової служби в наших "степах".


Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц.
т.е. выходит в Германии только старше лейтенанта получают выше средней.
у нас же выше средней получают все кто старше солдата.
https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023
так что у нас военные себя чувствуют лучше на фоне остального населения чем в той же Германии. и это по должностям без надбавок.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 03:57

  холява написав:
  Успіх написав:
  холява написав:ЗРАДНИК
- це псевдо-лікар, який прослужив(а може і ні) лише 18-20міс ;)


......я за 18 місяців і одну добу спас стільки життів , що в тебе стільки знайомих не було .
а ти ЗРАДНИК , ти з'їбав

Це як - "спас"???
Мизкы шоли у всех пронюхал?
Спасает анестезиолог вначале, ну и травматолог, а не семинарист с торгово-автомобильным пророссийским прошлым и постоянным абстинентным синдромом
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 04:35

  Wirująświatła написав:
В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты. Последние чемпионы подорожания — сливочное масло, стоимость которого с начала года взлетела на 26%, и картофель (+55%), а в прошлом году рекорды ставили яйца (рост цены на 60%) и курица (до 50%). Владимир Путин признает, что инфляция велика, однако регулярно говорит о том, что доходы россиян растут быстрее цен. «Новая газета Европа» выяснила, что это не так: в 2024 году россияне живут беднее, чем десятью годами раньше, когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины.

В июне 2014 года, после аннексии Крыма и начала боев на юго-востоке Украины, пачку риса в «Пятерочке» россияне могли купить за 43 рубля. К лету 2024 года цена такой же упаковки выросла в три раза — до 131 рубля. В разы дороже стали стоить и другие важные продукты. Например, десяток яиц тогда стоил 39 рублей, сейчас — 123, а цена на килограмм цветной капусты поднялась с 63 до 210 рублей.

С некоторыми товарами происходили еще более удивительные метаморфозы: цены на них росли, а вес или объем упаковки одновременно сжимался. Например, производители популярного кефира «Домик в деревне» уменьшили вместимость бутылки на 10%, но это не помешало ему за 10 лет подорожать вдвое — до 90 рублей. То есть по факту цена выросла больше чем в два раза. А печенье «Юбилейное» и горошек Bonduelle потеряли до 12% объема упаковки, одновременно став дороже в 2,5 раза.

Резкий рост стоимости продуктов в последние месяцы, а также внезапные скачки цен то на одни, то на другие товары — повод посмотреть на официальные данные по инфляции с точки зрения рядового покупателя торговой сети. А люди часто не доверяют сухим цифрам Росстата, когда видят, что в реальности товар, еще вчера стоивший условные 100 рублей, наутро продается за 150. У экономистов к статведомству тоже накопилось множество вопросов. Это и упреки в том, что Росстат искажает статистику, и признания того, что статслужба не может быть объективной, если подчинена Минэкономразвитию (которое отвечает за прогнозы развития экономики).

https://novayagazeta.eu/articles/2024/1 ... ia-zakupka

Доллар весной 14го у них 33, в августе(Илловайск) - 35(у нас уже 14-14.5 вырос с 8,2), сейчас за 100, плюс вы сами писали как они закупают валюту для импорта у казахов "челноками"(а отсюда и подтягивание цен на ходовые товары даже чисто снигерийского пр-ва)
Авто что б/у, что новьё, у них минимум в полтора раза дороже наших при пересчёте по курсу нета. А совсем новинки, что везут с эмиратов и штатов - и в 2 раза
Прадо 250й у нас 57-74тысячи, а у них больше 11млн "казахский" официальный в бомж-версии 2.7(2ТР), а американец гибрид 2.4 - все 15.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Напевно Асад сьогоденні все...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 08:09

  Дюрі-бачі написав:Напевно Асад сьогоденні все...
Командування армії Сирії повідомило офіцерів про капітуляцію правління президента Башара Асада - Reuters
Сирійські опозиціонери зайняли Дамаск і оголосили про падіння чинної влади - сам Башар Асад ймовірно розбився тікаючи на літаку з країни

Що відомо наразі:

— Літак Іл-76Т з номером SYR9218, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі, свідчать дані FlightRadar,
— Глава уряду Сирії заявив про готовність передати владу в країні мирним шляхом.
— Провладна армія у цивільному покинула свої позиції.
— У місті столиці перестрілки, а інтернет працює з перебоями.
— Аеропорт столиці зайнятий опозиційними силами
— Республіканська гвардія припинила охороняти резиденцію Асада.
— Антиурядові війська звільнили всіх ув’язнених однієї з найбільших в’язниць Дамаска «Сейдна»

https://t.me/defender_skadovsk/49356
Wirująświatła
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