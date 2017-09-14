Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой...
Трамп приукрасил. Мир так хорошо сошёл с ума.
Крупные и сильные государства должны показывать пример другим странам. А не первыми сходит с ума... За короткий промежуток времени очень не стабильных событий в мире произошло.
detroytred написав:Грошове забезпечення військовослужбовців німецького Бундесверу ще значніше. Як правило, воно залежить від військового звання та вислуги. Так, рядові німецької армії можуть отримувати в доларах до 2,8 тис., сержанти – до $3,5 тис., лейтенанти – до $4 тис. Зарплата німецького полковника може досягати 8 тис. дол., а генерала – майже 14 тис. При цьому військовослужбовці Бундесверу можуть розраховувати на різні надбавки. Наприклад, передбачені щомісячні дитячі виплати в розмірі $125 за одну дитину, $250 за двох, $565 за трьох, $880 за чотирьох і далі по $132 за кожну дитину. Крім того, існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину служби, за відрядження, стрибки з парашутом, тривалі походи і перебування в зоні бойових дій, де є ризик для життя. Доплати за останню «опцію» можуть досягати $120 на добу.
існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину!!! служби -- )) І до 320 тис. в гривнях за нормовану часову вслужбу, без відряджень, бойових дій, аеродромних і т.д. Ще й форму, спорядження та інше не купляти на службу. Вже не кажучи про інші "приколи" дійсності військової служби в наших "степах".
Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц. т.е. выходит в Германии только старше лейтенанта получают выше средней. у нас же выше средней получают все кто старше солдата. https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023 так что у нас военные себя чувствуют лучше на фоне остального населения чем в той же Германии. и это по должностям без надбавок.
В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты. Последние чемпионы подорожания — сливочное масло, стоимость которого с начала года взлетела на 26%, и картофель (+55%), а в прошлом году рекорды ставили яйца (рост цены на 60%) и курица (до 50%). Владимир Путин признает, что инфляция велика, однако регулярно говорит о том, что доходы россиян растут быстрее цен. «Новая газета Европа» выяснила, что это не так: в 2024 году россияне живут беднее, чем десятью годами раньше, когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины.
В июне 2014 года, после аннексии Крыма и начала боев на юго-востоке Украины, пачку риса в «Пятерочке» россияне могли купить за 43 рубля. К лету 2024 года цена такой же упаковки выросла в три раза — до 131 рубля. В разы дороже стали стоить и другие важные продукты. Например, десяток яиц тогда стоил 39 рублей, сейчас — 123, а цена на килограмм цветной капусты поднялась с 63 до 210 рублей.
С некоторыми товарами происходили еще более удивительные метаморфозы: цены на них росли, а вес или объем упаковки одновременно сжимался. Например, производители популярного кефира «Домик в деревне» уменьшили вместимость бутылки на 10%, но это не помешало ему за 10 лет подорожать вдвое — до 90 рублей. То есть по факту цена выросла больше чем в два раза. А печенье «Юбилейное» и горошек Bonduelle потеряли до 12% объема упаковки, одновременно став дороже в 2,5 раза.
Резкий рост стоимости продуктов в последние месяцы, а также внезапные скачки цен то на одни, то на другие товары — повод посмотреть на официальные данные по инфляции с точки зрения рядового покупателя торговой сети. А люди часто не доверяют сухим цифрам Росстата, когда видят, что в реальности товар, еще вчера стоивший условные 100 рублей, наутро продается за 150. У экономистов к статведомству тоже накопилось множество вопросов. Это и упреки в том, что Росстат искажает статистику, и признания того, что статслужба не может быть объективной, если подчинена Минэкономразвитию (которое отвечает за прогнозы развития экономики).
Доллар весной 14го у них 33, в августе(Илловайск) - 35(у нас уже 14-14.5 вырос с 8,2), сейчас за 100, плюс вы сами писали как они закупают валюту для импорта у казахов "челноками"(а отсюда и подтягивание цен на ходовые товары даже чисто снигерийского пр-ва) Авто что б/у, что новьё, у них минимум в полтора раза дороже наших при пересчёте по курсу нета. А совсем новинки, что везут с эмиратов и штатов - и в 2 раза Прадо 250й у нас 57-74тысячи, а у них больше 11млн "казахский" официальный в бомж-версии 2.7(2ТР), а американец гибрид 2.4 - все 15.
Командування армії Сирії повідомило офіцерів про капітуляцію правління президента Башара Асада - Reuters
Сирійські опозиціонери зайняли Дамаск і оголосили про падіння чинної влади - сам Башар Асад ймовірно розбився тікаючи на літаку з країни
Що відомо наразі:
— Літак Іл-76Т з номером SYR9218, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі, свідчать дані FlightRadar, — Глава уряду Сирії заявив про готовність передати владу в країні мирним шляхом. — Провладна армія у цивільному покинула свої позиції. — У місті столиці перестрілки, а інтернет працює з перебоями. — Аеропорт столиці зайнятий опозиційними силами — Республіканська гвардія припинила охороняти резиденцію Асада. — Антиурядові війська звільнили всіх ув’язнених однієї з найбільших в’язниць Дамаска «Сейдна»
detroytred написав:Грошове забезпечення військовослужбовців німецького Бундесверу ще значніше. Як правило, воно залежить від військового звання та вислуги. Так, рядові німецької армії можуть отримувати в доларах до 2,8 тис., сержанти – до $3,5 тис., лейтенанти – до $4 тис. Зарплата німецького полковника може досягати 8 тис. дол., а генерала – майже 14 тис. При цьому військовослужбовці Бундесверу можуть розраховувати на різні надбавки. Наприклад, передбачені щомісячні дитячі виплати в розмірі $125 за одну дитину, $250 за двох, $565 за трьох, $880 за чотирьох і далі по $132 за кожну дитину. Крім того, існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину служби, за відрядження, стрибки з парашутом, тривалі походи і перебування в зоні бойових дій, де є ризик для життя. Доплати за останню «опцію» можуть досягати $120 на добу.
існує система окремих доплат за кожну понаднормову годину!!! служби -- )) І до 320 тис. в гривнях за нормовану часову вслужбу, без відряджень, бойових дій, аеродромних і т.д. Ще й форму, спорядження та інше не купляти на службу. Вже не кажучи про інші "приколи" дійсності військової служби в наших "степах".
Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц. т.е. выходит в Германии только старше лейтенанта получают выше средней. у нас же выше средней получают все кто старше солдата. https://finance.ua/goodtoknow/zarplaty-vijskovyh-2023 так что у нас военные себя чувствуют лучше на фоне остального населения чем в той же Германии. и это по должностям без надбавок.
Не зрозумів стосовно "и это по должностям без надбавок". Це в нас нема надбавок за наднормований час вслужби. І за відрядження доплати суто формальні. Для підрахунку це в них треба додати до базового ГЗ доплати за понаднормований час погодинно.
І оце підвищення ГЗ в Україні сталося лише після 2014 року. Коли об'єм вслужби ще більше зріс, а також відповідно ризики. В Німеччині, гадаю, з початком війни ГЗ всл теж суттєво підняли б відносно іншого населення.
Але головне те, що в них є достатньо охочих з отакими їхніми умовами, в нас нема. Ринок... Були б охочі за менші гроші, то ніхто їх не поліпшував. Ні в нас, ні в них. Саме про це мова.
В мене знайомий таможенник... То я впевнений --- якщо йому завтра зовсім відмінять ЗП, стаж, то він все рівно продовжить працювати. Мабуть з патріотизму)), за безоплатно)) Та що там казати, ще й доплачувати зі своєї кишені буде згоден, аби служити.
З обранням Дональда Трампа наступним президентом США з’явилися нові можливі сценарії для врегулювання конфлікту.
Президент Трамп розглядає три основні підходи до припинення війни Росії проти України, жоден з яких не включає членство України в НАТО – спірне питання, яке підживлювало напруженість з Москвою.
1. План генерала Кіта Келлога Келлог пропонує заморозити поточні лінії фронту, збільшуючи при цьому військову допомогу США Україні. В обмін на це Київ погодиться розпочати мирні переговори. Якщо Росія відмовиться від переговорів, допомога США Україні зростатиме, при цьому США надаватимуть гарантії безпеки через постачання зброї. Ця пропозиція базується на збереженні тиску на Москву та зміцненні обороноздатності України.
2. Пропозиція Джей Ді Венса Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс пропонує створення демілітаризованої зони вздовж поточних ліній фронту, яка буде сильно укріплена для запобігання подальшим вторгненням Росії. Цей підхід може створити буфер для зменшення негайних бойових дій, але залишає нерозв'язаними ключові питання, такі як суверенітет і територіальна цілісність.
3. Підхід Річарда Гренелла Гренелл виступає за створення "автономних зон" на сході України, що потенційно може стати компромісом для деескалації ситуації. Однак ця пропозиція викликає занепокоєння щодо територіальної цілісності України та ризикує легітимізувати російський вплив на окупованих територіях.
Ці пропозиції демонструють різні підходи до балансування між дипломатією та військовим тиском. Проте президент путін може відмовитися від переговорів, вважаючи, що подальша агресія принесе більше стратегічних переваг.
Часткове членство в НАТО: потенційне рішення? Одним із цікавих варіантів є часткове членство України в НАТО – технічно можливе, але політично чутливе рішення. Історичні приклади, такі як поділ Німеччини під час Холодної війни, свідчать, що членство в НАТО для частини України може бути можливим. Прихильники, включно з колишнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, стверджують, що часткове приєднання може стримати подальшу російську агресію. Проте впровадження цього рішення потребуватиме ретельних переговорів, включаючи визначення територій, на які поширюватиметься захист за статтею 5 НАТО. Країни, такі як Польща, Франція та Балтійські держави, можуть підтримати часткове членство, але інші, такі як Німеччина, залишаються обережними, побоюючись прямого залучення до більш широкого конфлікту. Президент України Володимир Зеленський визнав, що членство в НАТО навряд чи можливе до завершення війни, але продовжує виступати за зміцнення євроатлантичних зв’язків.
Роль Європи на тлі невизначеності США На тлі невизначеності щодо позиції Трампа стосовно України Європейський Союз готує плани на випадок непередбачуваних обставин. Через ризик виходу США з угоди G7 щодо кредиту в 50 мільярдів доларів ЄС пообіцяв втрутитися, щоб забезпечити фінансову підтримку Україні. Європейські лідери, включно із заступником міністра фінансів Польщі Павлом Карбовником, закликають Трампа уточнити свої наміри, щоб дати ЄС час на коригування. Одночасно країни ЄС обговорюють створення спільного оборонного фонду обсягом 500 мільярдів євро, щоб зміцнити архітектуру безпеки Європи у відповідь на скептицизм Трампа щодо зобов'язань НАТО. Ця ініціатива підкреслює зростаючу рішучість Європи посилювати свої оборонні можливості незалежно від політики США.
НАТО і пошук стабільності У рамках НАТО тривають обговорення потенційних сценаріїв завершення війни. Варіанти включають створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська, та надання Україні гарантій безпеки без провокації Росії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав збільшити військову допомогу Україні, наголошуючи на необхідності вирішального повороту в конфлікті.
п1 это продолжение политики Байдена он же и наиболее вероятен. Тогда война закончится "сама собой" истощением одной из сторон (даст ли Китай истощиться рф - вопрос).
В этом смысле Трамп ни 1й ни последний. Договориться с ввх уже пытались Маркон, Шольц, Эрдоган. Результат на табло.
Из интервью грустной лошади понятно, что договориться не выйдет. Интересы другой стороны демонстративно игнорятся. сие означает что путена устроит только капитуляция.
Исходя из чего 2й сценарий нереальный. Демилитаризованную зону тут же займут русские и 3й сценарий автономия => референдум => судьба Крыма.
То есть никакого плана по сути у Трампа нет. Вариантов всего два - война или капитуляция. Планом могло бы быть полное эмбарго русской нефти и газа. Но это слишком высокая цена за Украину.