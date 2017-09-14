З обранням Дональда Трампа наступним президентом США з’явилися нові можливі сценарії для врегулювання конфлікту.



Президент Трамп розглядає три основні підходи до припинення війни Росії проти України, жоден з яких не включає членство України в НАТО – спірне питання, яке підживлювало напруженість з Москвою.



1. План генерала Кіта Келлога

Келлог пропонує заморозити поточні лінії фронту, збільшуючи при цьому військову допомогу США Україні. В обмін на це Київ погодиться розпочати мирні переговори. Якщо Росія відмовиться від переговорів, допомога США Україні зростатиме, при цьому США надаватимуть гарантії безпеки через постачання зброї. Ця пропозиція базується на збереженні тиску на Москву та зміцненні обороноздатності України.



2. Пропозиція Джей Ді Венса

Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс пропонує створення демілітаризованої зони вздовж поточних ліній фронту, яка буде сильно укріплена для запобігання подальшим вторгненням Росії. Цей підхід може створити буфер для зменшення негайних бойових дій, але залишає нерозв'язаними ключові питання, такі як суверенітет і територіальна цілісність.



3. Підхід Річарда Гренелла

Гренелл виступає за створення "автономних зон" на сході України, що потенційно може стати компромісом для деескалації ситуації. Однак ця пропозиція викликає занепокоєння щодо територіальної цілісності України та ризикує легітимізувати російський вплив на окупованих територіях.



Ці пропозиції демонструють різні підходи до балансування між дипломатією та військовим тиском. Проте президент путін може відмовитися від переговорів, вважаючи, що подальша агресія принесе більше стратегічних переваг.



Часткове членство в НАТО: потенційне рішення?

Одним із цікавих варіантів є часткове членство України в НАТО – технічно можливе, але політично чутливе рішення. Історичні приклади, такі як поділ Німеччини під час Холодної війни, свідчать, що членство в НАТО для частини України може бути можливим. Прихильники, включно з колишнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, стверджують, що часткове приєднання може стримати подальшу російську агресію. Проте впровадження цього рішення потребуватиме ретельних переговорів, включаючи визначення територій, на які поширюватиметься захист за статтею 5 НАТО.

Країни, такі як Польща, Франція та Балтійські держави, можуть підтримати часткове членство, але інші, такі як Німеччина, залишаються обережними, побоюючись прямого залучення до більш широкого конфлікту. Президент України Володимир Зеленський визнав, що членство в НАТО навряд чи можливе до завершення війни, але продовжує виступати за зміцнення євроатлантичних зв’язків.



Роль Європи на тлі невизначеності США

На тлі невизначеності щодо позиції Трампа стосовно України Європейський Союз готує плани на випадок непередбачуваних обставин. Через ризик виходу США з угоди G7 щодо кредиту в 50 мільярдів доларів ЄС пообіцяв втрутитися, щоб забезпечити фінансову підтримку Україні. Європейські лідери, включно із заступником міністра фінансів Польщі Павлом Карбовником, закликають Трампа уточнити свої наміри, щоб дати ЄС час на коригування. Одночасно країни ЄС обговорюють створення спільного оборонного фонду обсягом 500 мільярдів євро, щоб зміцнити архітектуру безпеки Європи у відповідь на скептицизм Трампа щодо зобов'язань НАТО. Ця ініціатива підкреслює зростаючу рішучість Європи посилювати свої оборонні можливості незалежно від політики США.



НАТО і пошук стабільності

У рамках НАТО тривають обговорення потенційних сценаріїв завершення війни. Варіанти включають створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська, та надання Україні гарантій безпеки без провокації Росії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав збільшити військову допомогу Україні, наголошуючи на необхідності вирішального повороту в конфлікті.