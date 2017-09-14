Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой.
Трамп вигдядає досить кумендо зовні , він такий напищений як індик
Звісно, що саме від нього (не від США, як при Байдені) дуже багато залежить для Україні і решті світу.Він перебуває в стані "повелителя бурі" (Оскар за кращий фільм 2009)- оскар Трампу як кращому актору))
Про Сирії він сказав, що ми не втручаємось, це не наша війна. Росії вона теж була мало корисна, але (через Сирію) путін пошив Абаму в дурні (він не упустив шанс пнути ненависного Абаму ще раз)
По ходу візит Ермака був вдалим (ще з Вагшингтону Ермак в тг запостив багато смайликів "по його гарний настрій!") Зеленський встиг поспілкуватись з Трампом (в присутності Макрона чи тет а тет).
Заява Трампа про 600к вбитих и поранених росіян вразила деяків на болотах (бо "нормальні" давно дивляться і читають за межами пропоганди ТВ і кремлівських змі)
Сигнал для нас гарний, також Байден продовжує постачати зброю. Вже якось веселіше в очикувані Різдва і НР.
Прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом.
Командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного сирійського офіцера.
За їхніми словами, Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.
Згідно з даними сайту Flightradar, літак ВПС Сирії вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді ж, коли, за повідомленнями, місто захопили повстанці. Спочатку він летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся і кілька хвилин рухався у зворотному напрямку, перш ніж пропав з карти. Хто міг бути на борту - невідомо.
Нещодавно лідер сирійських повстанців розкрив мету їхньої революції. Він заявив, що вони хочуть повалити режим лідера Сирії Башара Асада і "побудувати нову Сирію".
Як писав NYT, різка зміна ситуації в Сирії, де за 10 днів режим Башара Асада перейшов від тотального домінування до без п’яти хвилин краху, є проявом тих кардинальних змін, які відбулися на Близькому Сході за останній рік.
Росія, яка дуже істотно "вклалася" в утримання Башара Асада при владі, цього разу майже не втручається в кризу.
Игорь Алексеевич написав:А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин.
а в очереди на кассе потолкаться? народ посмотреть/себя показать.
на вікенд у Сіті Центрі(пр-т Нібесної Сотні) молоді дівчата приходять парами(трійками) у найкращому вбранні, макияжі, з зачісками (як на весілля)-навіть якщо нічого сутевого не купив, а тільки прогулявся по центру і побачив в такий концентрації стільки чарівної краси, то настрій на весь тиждень чудовий