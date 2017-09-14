RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11218112191122011221

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 10:09

  Wirująświatła написав:
Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой.

https://t.me/yigal_levin/76753


Трамп вигдядає досить кумендо зовні , він такий напищений як індик

Звісно, що саме від нього (не від США, як при Байдені) дуже багато залежить для Україні і решті світу.Він перебуває в стані "повелителя бурі" (Оскар за кращий фільм 2009)- оскар Трампу як кращому актору))

Про Сирії він сказав, що ми не втручаємось, це не наша війна. Росії вона теж була мало корисна, але (через Сирію) путін пошив Абаму в дурні (він не упустив шанс пнути ненависного Абаму ще раз)

По ходу візит Ермака був вдалим (ще з Вагшингтону Ермак в тг запостив багато смайликів "по його гарний настрій!") Зеленський встиг поспілкуватись з Трампом (в присутності Макрона чи тет а тет).

Заява Трампа про 600к вбитих и поранених росіян вразила деяків на болотах (бо "нормальні" давно дивляться і читають за межами пропоганди ТВ і кремлівських змі)

Сигнал для нас гарний, також Байден продовжує постачати зброю.
Вже якось веселіше в очикувані Різдва і НР.
prodigy
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 10:12

Режим Асада впав: що відомо про поточну ситуацію у Сирії

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом.


Командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного сирійського офіцера.

За їхніми словами, Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Згідно з даними сайту Flightradar, літак ВПС Сирії вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді ж, коли, за повідомленнями, місто захопили повстанці. Спочатку він летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся і кілька хвилин рухався у зворотному напрямку, перш ніж пропав з карти. Хто міг бути на борту - невідомо.

Нещодавно лідер сирійських повстанців розкрив мету їхньої революції. Він заявив, що вони хочуть повалити режим лідера Сирії Башара Асада і "побудувати нову Сирію".

Як писав NYT, різка зміна ситуації в Сирії, де за 10 днів режим Башара Асада перейшов від тотального домінування до без п’яти хвилин краху, є проявом тих кардинальних змін, які відбулися на Близькому Сході за останній рік.

Росія, яка дуже істотно "вклалася" в утримання Башара Асада при владі, цього разу майже не втручається в кризу.
prodigy
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 10:15

за 10 днів режим Башара Асада перейшов від тотального домінування до краху

режим путіна має перевіршити Асада і вкластися в рамки 9 днів (чи 8)

і це не шутка, ссср вистачило трьох днів у серпні 1991р
prodigy
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 10:21

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин.
а в очереди на кассе потолкаться? народ посмотреть/себя показать.


на вікенд у Сіті Центрі(пр-т Нібесної Сотні) молоді дівчата приходять парами(трійками) у найкращому вбранні, макияжі, з зачісками (як на весілля)-навіть якщо нічого сутевого не купив, а тільки прогулявся по центру і побачив в такий концентрації стільки чарівної краси, то настрій на весь тиждень чудовий :D
prodigy
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11218112191122011221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76791
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 884296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4429)
08.12.2024 07:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.