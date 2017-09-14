Трамп дает очень короткую, но при этом максимально содержательную аналитику по геополитическим раскладам за сегодня: "Все выглядит так, что мир немножко сошел с ума". Макрон соглашается с такой оценкой.
Трамп вигдядає досить кумендо зовні , він такий напищений як індик
Звісно, що саме від нього (не від США, як при Байдені) дуже багато залежить для Україні і решти світу.Він перебуває в стані "повелителя бурі" (Оскар за кращий фільм 2009)- оскар Трампу як кращому актору))
Про Сирії він сказав, що ми не втручаємось, це не наша війна. Росії вона теж була мало корисна, але (через Сирію) путін пошив Абаму в дурні (він не упустив шанс пнути ненависного Абаму ще раз)
По ходу візит Ермака був вдалим (ще з Вагшингтону Ермак в тг запостив багато смайликів "по його гарний настрій!") Зеленський встиг поспілкуватись з Трампом (в присутності Макрона чи тет а тет).
Заява Трампа про 600к вбитих и поранених росіян вразила деяків на болотах (бо "нормальні" давно дивляться і читають за межами пропоганди ТВ і кремлівських змі)
Сигнал для нас гарний, також Байден продовжує постачати зброю. Вже якось веселіше в очикувані Різдва і НР.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 08 гру, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом.
Командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного сирійського офіцера.
За їхніми словами, Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.
Згідно з даними сайту Flightradar, літак ВПС Сирії вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді ж, коли, за повідомленнями, місто захопили повстанці. Спочатку він летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся і кілька хвилин рухався у зворотному напрямку, перш ніж пропав з карти. Хто міг бути на борту - невідомо.
Нещодавно лідер сирійських повстанців розкрив мету їхньої революції. Він заявив, що вони хочуть повалити режим лідера Сирії Башара Асада і "побудувати нову Сирію".
Як писав NYT, різка зміна ситуації в Сирії, де за 10 днів режим Башара Асада перейшов від тотального домінування до без п’яти хвилин краху, є проявом тих кардинальних змін, які відбулися на Близькому Сході за останній рік.
Росія, яка дуже істотно "вклалася" в утримання Башара Асада при владі, цього разу майже не втручається в кризу.
Игорь Алексеевич написав:А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин.
а в очереди на кассе потолкаться? народ посмотреть/себя показать.
на вікенд у Сіті Центрі(пр-т Нібесної Сотні) молоді дівчата приходять парами(трійками) у найкращому вбранні, макияжі, з зачісками (як на весілля)-навіть якщо нічого сутевого не купив, а тільки прогулявся по центру і побачив в такий концентрації стільки чарівної краси, то настрій на весь тиждень чудовий
У США заявили, що готові навчати більше українських пілотів для управління винищувачами F-16. При цьому наголошується, що цього зробити поки що неможливо, тому що в України немає контингенту для цього.
"У нас було навчено обмежену кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати - ми готові, і якомога більше", - заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час форуму національної оборони в США.
За його словами, в українців нібито немає пілотів, "щоб вчасно створити повну спроможність F-16".
Зі свого боку військовий оглядач Денис Попович пояснював, що партнери поступово передають Україні обіцяні винищувачі F-16. Експерт звернув увагу, що в Данії відбуваються навчання українських фахівців для застосування цих літаків.
Крім того, він додав, що Нідерланди теж передають Україні такі винищувачі, і ще Бельгія обіцяла надати літаки. Також експерт нагадав, що ще Франція готується передати Україні літаки Mirage-2000.
у росіян все погано (ще не дуже-дуже погано),все йде до того хінштейн в губери Курської області-це гарна ознака
доставщиков піцци відправити працювати на заводи?
В России работают более 1 млн курьеров, еще требуется не менее 200 тыс. До ужесточения миграционной политики в РФ курьерами работали и многие мигранты, сейчас их число значительно сократилось.
Медианная зарплата курьеров за январь-ноябрь выросла на 15% - до 115,6 тыс. руб. в месяц, к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов (зарплата аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.). Это следует из совместного обзора hh.ru и компании ПЭК, пишет РБК.
Кроме того, по уровню оплаты труда доставщики превзошли менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.).
Аналитики связывают это с дефицитом работников служб доставки: за январь-ноябрь количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%.
В России хотят запретить мигрантам работать даже курьерами, если зарплата превышает 100 000 рублей Помимо повышения заработной платы работодатели также предлагают гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Кроме того, компании расширили портрет целевого соискателя: если раньше целевыми кандидатами считались мужчины в возрасте 25-40 лет, то сейчас мужчины и женщины 18-60 лет, включая студентов и пенсионеров, говорится в обзоре.
Больше всего в курьерах нуждается логистическая отрасль: в январе-ноябре компании разместили 44,5 тыс. вакансий, ретейлеры – 21,6 тыс., IТ-компании – 14,2 тыс., поставщики услуг населению и бизнесу – 11,4 тыс. и 10,1 тыс. соответственно. Самую высокую зарплату – 150 тыс. руб. – предлагают компании – поставщики услуг населению.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче укласти мирну угоду з Росією.
Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи події у Сирії. Американський лідер заявив, що Башар Асад втік з Сирії під тиском повстанців, оскільки його покровителька Росія на чолі з Володимиром Путіним "більше не була зацікавлена в тому, щоб його захищати".
"Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", - зазначив Трамп.