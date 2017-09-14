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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11214112151121611217

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:26

  prodigy написав:молоді дівчата приходять парами(трійками) у найкращому вбранні, макияжі, з
зачем молодой девушке штукатурка? макияж это 40+ или даже 50+
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:27

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:28

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:молоді дівчата приходять парами(трійками) у найкращому вбранні, макияжі, з
зачем молодой девушке штукатурка? макияж это 40+ или даже 50+

для продіжа 60- це ще молоді
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:39

  detroytred написав:*Трамп... перед встречей с Зеленским дает СОЧНОГО ПОДСРАЧА Путину и РФ... сравнив положение Путина по Украине с положением Асада в Сирии... )))

(Bloomberg) -- President-elect Donald Trump said a withdrawal from embattled Syria might “be the best thing that can happen” to Russia, while saying US troops shouldn’t get involved in the fighting.

Russia “seems incapable” of stopping the rebel advance in Syria “because they are so tied up in Ukraine,” Trump said. “But now they are, like possibly Assad himself, being forced out, and it may actually be the best thing that can happen to them.”* (с)
Большой вопрос, кому станет лучше после вытеснения из Сирии Асада и прихода к власти повстанцев.
В Афгане уже "вытеснили".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:44

  ЛАД написав:
  detroytred написав:*Трамп... перед встречей с Зеленским дает СОЧНОГО ПОДСРАЧА Путину и РФ... сравнив положение Путина по Украине с положением Асада в Сирии... )))

(Bloomberg) -- President-elect Donald Trump said a withdrawal from embattled Syria might “be the best thing that can happen” to Russia, while saying US troops shouldn’t get involved in the fighting.

Russia “seems incapable” of stopping the rebel advance in Syria “because they are so tied up in Ukraine,” Trump said. “But now they are, like possibly Assad himself, being forced out, and it may actually be the best thing that can happen to them.”* (с)
Большой вопрос, кому станет лучше после вытеснения из Сирии Асада и прихода к власти повстанцев.
В Афгане уже "вытеснили".



и что в Афгане? по факту там теперь стабильная власть и нет войны. а то, что запад по старой памяти считает талибов террористами и не идут с ним на контакт — проблемы запада.
а так, туристы ездят, самолеты летают, все норм. ну законы жесткие, так это для нас жесткие, а местных устраивают
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:52

  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:А сейчас вообще можно делать онлайн заказы в ТЦ и экономить время и тот же бензин.
а в очереди на кассе потолкаться? народ посмотреть/себя показать.


на вікенд у Сіті Центрі(пр-т Нібесної Сотні) молоді дівчата приходять парами(трійками) у найкращому вбранні, макияжі, з зачісками (як на весілля)-навіть якщо нічого сутевого не купив, а тільки прогулявся по центру і побачив в такий концентрації стільки чарівної краси, то настрій на весь тиждень чудовий :D

И здесь Вы мимо них тащите на плече мешок картошки или сетку лука и приглашаете их поужинать картошку в мундирах с луком :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:59

За словами Дональда Трампа, Росія у війні з Україною втратила 600 000 солдатів убитими та пораненими, а Україна – 400 000.

Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду та зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і ще більше мирних жителів”, – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

якщо додати 200 тис. сзч - вимальовується страшна картина :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:01

  wild.tomcat написав:..........
ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були. а інавгурація взагалі 20 січня. а до того моменту чинний, з усіма повноваженнями, байден.
і напевно, таки можна буде сказати, що збрехав, але ж не зараз. а що найменша, після 16 грудня, а ще краще, після 21го січняю

Насчёт "24 часов" это, конечно, предвыборная чепуха, которую и слушать не стоит.
Но при том подавляющем преимуществе в голосах выборщиков - 312 против 226, которое есть у Трампа, его можно считать 100% выбранным. Если даже несколько выборщиков не послушают избирателей и проголосуют против него, это ничего не изменит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:02

  prodigy написав:В России хотят запретить мигрантам работать даже курьерами, если зарплата превышает 100 000 рублей

Взоржал, это пять.
В нормальных странах для легальных трудовых мигрантов устанавливают довольно немаленькую нижнюю планку заработной платы, чтобы у работодателей не было соблазна вместо местных жителей нанимать мигрантов по 5 копеек пучок. Но у этих действительно свой особый путь.
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