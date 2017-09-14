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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11216112171121811219

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:07

  smdtranz написав:
  ЛАД написав:..........
Большой вопрос, кому станет лучше после вытеснения из Сирии Асада и прихода к власти повстанцев.
В Афгане уже "вытеснили".



и что в Афгане? по факту там теперь стабильная власть и нет войны. а то, что запад по старой памяти считает талибов террористами и не идут с ним на контакт — проблемы запада.
а так, туристы ездят, самолеты летают, все норм. ну законы жесткие, так это для нас жесткие, а местных устраивают

В Ю.Корее тоже "стабильная власть и нет войны".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:а що буде далі - залежить від розвитку суспільства Сирії,
Возможно поделят на части и зоны влияния. Турция, США и через Украину будут идти торги с рашей. У раши в Сирии сильнейшая база техн. снабжения и ремонта подв. и надводных кораблей. Уходить она не захочет, т.к. больше не останется пункта для их базирования.


а хорошо бы попереть их оттуда нахрен ссаными тряпками, пусть проваливают к себе на болота, а саму базу разобрать под ноль чтоб там и духу не осталось
а то так и будут совать свое свиное рыло в дела сирийцев
вроде как эвакуация идет, это радует
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:а що буде далі - залежить від розвитку суспільства Сирії,
Возможно поделят на части и зоны влияния. Турция, США и через Украину будут идти торги с рашей. У раши в Сирии сильнейшая база техн. снабжения и ремонта подв. и надводных кораблей. Уходить она не захочет, т.к. больше не останется пункта для их базирования.

а хто її питати буде? :D приїдуть бородаті дядьки на пікапах з кулеметами й стусанами виженуть. :lol:

гадаю, не залишиться Раша в Сирії, надто добре там пам'ятають скільки "пунктів терористів" розбомбили у школах та лікарнях російські льотчики
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:12

  Shaman написав:[

гадаю, не залишиться Раша в Сирії, надто добре там пам'ятають скільки "пунктів терористів" розбомбили у школах та лікарнях російські льотчики

Реально вважаєте що віришують щось оті дядьки в тапочках і на моціках? ))

Вирішують дядьки в білих халатах в Досі на перемовинах , ну і за океаном
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:17

  Xenon написав:
  Shaman написав:[

гадаю, не залишиться Раша в Сирії, надто добре там пам'ятають скільки "пунктів терористів" розбомбили у школах та лікарнях російські льотчики

Реально вважаєте що віришують щось оті дядьки в тапочках і на моціках? ))

реально вважаю, що домовлятися з Рашею в Сирії ніхто не буде. може дозволять евакуюватися. доки туди не дісталися дядечки, в яких руські кяфіри розбомбили рідних. в таких ситуаціях на місці часто-густо може вирішувати людина з автоматом, а їх керівники можуть бути надто далеко...

Іран ось чомусь евакуацію повним ходом проводить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:*Трамп... перед встречей с Зеленским дает СОЧНОГО ПОДСРАЧА Путину и РФ... сравнив положение Путина по Украине с положением Асада в Сирии... )))

(Bloomberg) -- President-elect Donald Trump said a withdrawal from embattled Syria might “be the best thing that can happen” to Russia, while saying US troops shouldn’t get involved in the fighting.

Russia “seems incapable” of stopping the rebel advance in Syria “because they are so tied up in Ukraine,” Trump said. “But now they are, like possibly Assad himself, being forced out, and it may actually be the best thing that can happen to them.”* (с)
Большой вопрос, кому станет лучше после вытеснения из Сирии Асада и прихода к власти повстанцев.
В Афгане уже "вытеснили".

"не всьо так однозначно" - як же без цього :D

головне, що ця диктатура, як й інші - впала. це невідворотність, питання лише умов. а що буде далі - залежить від розвитку суспільства Сирії, й хто буде керувати країною - чи теж буде декілька зон впливу. але це теж наслідки диктатури. очевидно, що якщо не хочеш таких наслідків - не треба давати диктатурі вкоренитися - повертаючись до нашого Майдану. але дехто не хоче розуміти ці доволі прості причинно-наслідкові зв'язки.

тобто у 2014 фу-фу а у 2024 гам-гам
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:27

  Бетон написав:
  ЛАД написав:................
Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.

В большинстве специальных профессий только к 40 приходит нужный опыт. Нужны долгие годы обучения. Именно опыт играет ключевую роль при устройстве на любую работу.
Даже водительский стаж играет роль в оценке рисков страховой компании.

Вы тут мне втираете, что из любого человека можно слепить воина.
.........
Я вам ничего не втираю.
Здесь я писал вообще о другом - о "пожизненной обязанности" после окончания контракта.

Что касается "слепить воина".
Смотря что понимать под воином. Спецназовца-самурая из любого не слепишь. А рядового бойца с автоматом в окопе можно "слепить" из любого.
Мир идёт к упрощению массовых профессий. Не любой человек мог стать хорошим ремесленником, а работать на конвейере может любой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:28

  Shaman написав:
  Xenon написав:
  Shaman написав:[

гадаю, не залишиться Раша в Сирії, надто добре там пам'ятають скільки "пунктів терористів" розбомбили у школах та лікарнях російські льотчики

Реально вважаєте що віришують щось оті дядьки в тапочках і на моціках? ))

реально вважаю, що домовлятися з Рашею в Сирії ніхто не буде. може дозволять евакуюватися. доки туди не дісталися дядечки, в яких руські кяфіри розбомбили рідних. в таких ситуаціях на місці часто-густо може вирішувати людина з автоматом, а їх керівники можуть бути надто далеко...

Іран ось чомусь евакуацію повним ходом проводить...

Шаман великий спеціаліст по Сирії, вірю кожному висновку.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:29

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:................
Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.

В большинстве специальных профессий только к 40 приходит нужный опыт. Нужны долгие годы обучения. Именно опыт играет ключевую роль при устройстве на любую работу.
Даже водительский стаж играет роль в оценке рисков страховой компании.

Вы тут мне втираете, что из любого человека можно слепить воина.
.........
Я вам ничего не втираю.
Здесь я писал вообще о другом - о "пожизненной обязанности" после окончания контракта.

Что касается "слепить воина".
Смотря что понимать под воином. Спецназовца-самурая из любого не слепишь. А рядового бойца с автоматом в окопе можно "слепить" из любого.
Мир идёт к упрощению массовых профессий. Не любой человек мог стать хорошим ремесленником, а работать на конвейере может любой.

з високотехнологічними черенками кулєбіних лопат відсвічувати в теплік
flyman
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