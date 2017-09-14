ЛАД написав:Что касается "слепить воина". Смотря что понимать под воином. Спецназовца-самурая из любого не слепишь. А рядового бойца с автоматом в окопе можно "слепить" из любого. Мир идёт к упрощению массовых профессий. Не любой человек мог стать хорошим ремесленником, а работать на конвейере может любой.
только тут есть нюанс. Условного юриста, инженера, финансиста или агронома тоже готовили не один год, но в случае войны ему предлагается "упрощение массовых профессий" - должность рядового бойца с лопатой/ автоматом. При этом военных с невостребованной ВОС не трогают, юриста можно в окоп, а полковника низя. И эта несправедливость делит людей на сорта. Значит изначально надо было держать в резерве 1-2 млн работников "массовых профессий" типа сторожа/дворника/грузчика/водителя/сантехника, чтобы в случае войны не кидать в окопы ценных для экономики специалистов. Власть на всё забила болт, скоро в тылу останутся одни тцкашники, будут они вам ремонтировать авто и выращивать помидоры.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 гру, 2024 13:46, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:................ Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте. А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.
В большинстве специальных профессий только к 40 приходит нужный опыт. Нужны долгие годы обучения. Именно опыт играет ключевую роль при устройстве на любую работу. Даже водительский стаж играет роль в оценке рисков страховой компании.
Вы тут мне втираете, что из любого человека можно слепить воина. .........
... Мир идёт к упрощению массовых профессий. Не любой человек мог стать хорошим ремесленником, а работать на конвейере может любой.
Мир вообще непонятно куда идет: на конвейере человек вообще нафиг не нужен -- его прекрасно и Оптимус заменит. А вот сможет ли "любой" этого Оптимуса починить -- вопрос...
ЛАД написав:Что касается "слепить воина". Смотря что понимать под воином. Спецназовца-самурая из любого не слепишь. А рядового бойца с автоматом в окопе можно "слепить" из любого. Мир идёт к упрощению массовых профессий. Не любой человек мог стать хорошим ремесленником, а работать на конвейере может любой.
только тут есть нюанс. Условного юриста, инженера, финансиста или агронома тоже готовили не один год, но в случае войны ему предлагается "упрощение массовых профессий" - должность рядового бойца с лопатой/ автоматом. При этом военных с невостребованной ВОС не трогают, юриста можно в окоп, а полковника низя. И эта несправедливость делит людей на сорта. Значит изначально надо было держать в резерве 1-2 млн работников "массовых профессий" типа сторожа/дворника/грузчика/водителя/сантехника, чтобы в случае войны не кидать в окопы ценных для экономики специалистов. Власть на всё забила болт, скоро в тылу останутся одни тцкашники, будут они вам ремонтировать авто и канализацию.
Нужно было. Но дорого. И постоянно мысля проскакивает "а может пронесет?" -- десятки лет "проносило". Обсуждать это смысла нет -- проблему можно решить только радикально.
всмысле дорого? работников простых профессий гораздо больше чем инженеров или агрономов. По моему агроном в окопе это дорого, если его убьют обучить другого - десятки тысяч уе. А на сантехника/водителя учат 6 месяцев и цена вопроса 2-3куе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 гру, 2024 13:52, всього редагувалось 2 разів.
Обраний президент США Дональд Трамп назвав втрати України та Росії у війні, закликавши припинити це "божевілля". Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.
Коментуючи війну на тлі подій в Сирії, Трамп заявив, що Росія змістила увагу на Україну, "кинувши" Башара Асада. Також новий американський лідер навів статистику втрат сторін у великій війні.
"Вони (росіяни - УНІАН) втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно... Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим", - заявив Трамп.
Xenon написав:Кацапи пишуть що почали вивід своїх військ з баз Сирії...
з одного боку це добре, але зрозуміло що все це велика домовленість перерозподілу світу між ключовими країнами і скоріш за все там ділити будуть і зони впливу в Україні
Всё правильно, Переговоры идут не только по Украине. Обсуждаются и Бл. Восток и Африка. Не забываем про Китай. Он тоже будет диктовать свои условия по Тайваню и С.Кореи. Уже и Индия тоже становится в мире не просто наблюдателем, но и участником в разделе. Турция и Европа тоже имеют свои планы и цели по газу и нефти. Поэтому Украина одна из состовляющих по переделу мира. И таких как Украина у всех участников переговоров много лотов будет.
Сирійські повстанці взяли під свій контроль державне телебачення країни. Канал перервав регулярний ефір, щоб оголосити про падіння режиму Башара Асада, пише CNN.
Повідомлення про падіння диктаторського режиму Асада супроводжувалося революційною та патріотичною музикою. В ефірі державного мовника проголосили "перемогу великої сирійської революції та повалення злочинного режиму Асада".
"Ми закликаємо великий сирійський народ захистити державну та приватну власність", - йшлося у посланні.
всмысле дорого? работников простых профессий гораздо больше чем инженеров или агрономов. По моему агроном в окопе это дорого, если его убьют обучить другого - десятки тысяч уе. А на сантехника/водителя учат 6 месяцев и цена вопроса 2-3куе.
То и значит -- дорого: уже через какие-то 10 лет (примерно 1955 год) этот "резервный" сантехник/водитель становится дороже агронома. На второй десяток (где-то 65й) -- начинает приносить прямые убытки
Wirująświatła написав: При этом военных с невостребованной ВОС не трогают, юриста можно в окоп, а полковника низя. И эта несправедливость делит людей на сорта.
Вже даааавно все змінилося. А в молодшого офскладу одразу. З будь-яким ВОСом - перенавчають (для галочки звісно) і вперед.
Стосовно окопу теж. Заяви Зе про в окоп генералів вже є. "«Генерали повинні бути в окопах», вважає український президент Володимир Зеленський. Адже офіцер, за його словами, повинен бачити солдата. Відтак в Україні планують змінити підходи до управління ЗСУ, щоб зменшити бюрократію у війську."
Все за вашими бажаннями йде. Залишилося тільки реввоєнсов'єти солдат, які будуть одобряти кожен наказ командира. Так що все норм. Вас почули.