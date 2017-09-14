Бетон написав:По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп
Это бред депутата. По данным Евростата временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев, взрослые мужчины составляли чуть более пятой части (22,4%) - https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240910-1, по данным ООН 6 млн. (причём отмечается, что здесь может быть повторный счёт). Тогда взрослых мужчин всего от 0,9 до 1,3 млн. Среди них очень много пенсионеров, инвалидов и т.д. Т.е. 1,2 млн. нелегально выехавших никак быть не может.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 08 гру, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Уже сейчас родители начинают вывозить детей 16+ за границу. Покупают им там жильё, обучение, работа и гудбай Украина навсегда. Да и Европа не против таких принимать, обучать, предоставлять льготы и отправлять обратно в Украину беженцев - пенсионеров.
всмысле дорого? работников простых профессий гораздо больше чем инженеров или агрономов. По моему агроном в окопе это дорого, если его убьют обучить другого - десятки тысяч уе. А на сантехника/водителя учат 6 месяцев и цена вопроса 2-3куе.
можна ще дешевше: квиток Ісламабад-Жуляни $300 для іноземного спеціаліста
Бетон написав:По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп
Это бред депутата. По данным Евростата временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев ... Т.е. 1,2 млн. нелегально выехавших никак быть не может.
Если у человека был второй паспорт -- на временную защиту он даже не подавался. При получении всяких ВНЖ/ПМЖ -- человек с временной защиты "спрыгивает". При получении той же блу карты -- человек с временной защиты "спрыгивает". Т.е. число украинцев на временной защите -- очень-вот прямо ОЧЕНЬ косвенно говорит о том, сколько реально народу из страны эвакуировалось...
Wirująświatła написав: При этом военных с невостребованной ВОС не трогают, юриста можно в окоп, а полковника низя. И эта несправедливость делит людей на сорта.
Вже даааавно все змінилося. А в молодшого офскладу одразу. З будь-яким ВОСом - перенавчають (для галочки звісно) і вперед.
Стосовно окопу теж. Заяви Зе про в окоп генералів вже є. "«Генерали повинні бути в окопах», вважає український президент Володимир Зеленський. Адже офіцер, за його словами, повинен бачити солдата. Відтак в Україні планують змінити підходи до управління ЗСУ, щоб зменшити бюрократію у війську."
Все за вашими бажаннями йде. Залишилося тільки реввоєнсов'єти солдат, які будуть одобряти кожен наказ командира. Так що все норм. Вас почули.
Ну , про це вже не один раз заявляв єдиний захисник України -успіх ......
detroytred написав:Залишилося тільки реввоєнсов'єти солдат, які будуть одобряти кожен наказ командира. Так що все норм. Вас почули.
командиры должны быть профпригодны, реввоєнсов'єти возникли не на ровном месте. Царская армия оказалась недееспособна. В мемуарах подробно описано почему, одна из главных причин - непрофпригодность командирских чинов воспитанных в духе гусарства "багратиона-бонапарта" царская россия оказалась неспособной к изменениям, и когда она ослабла её накрыли разные эсэры, большевики-меньшевики. Поэтому же белое движение проиграло. Там где всё хорошо революций не делают.
а то у вас получается "всё было хорошо", а потом хуяк реввоенсоветы и проигрыш.
Бетон написав:вы уже подзабыли сколько стоили хаты в первый год войны). штука баксов. какие спортзалы? европейцы расселяли в отели а потом в квартиры и дома.
та ладно, какие отели? сразу в дворцы. Каждый немец просто мечтает чтобы на его налоги беженец с Украины жил в отеле. https://www.youtube.com/shorts/q28zoCx- ... ture=share [youtube]NAcMWDFlM98[/youtu..] а тут вообще интересно если бы не DW я бы не поверил... кому лень смотреть всё смотрите с 6й минуты [youtube]LUw2kIFNgQA[/youtu..]