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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1121911220112211122211223>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:04

  Бетон написав:По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп

Это бред депутата.
По данным Евростата временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев, взрослые мужчины составляли чуть более пятой части (22,4%) - https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240910-1, по данным ООН 6 млн. (причём отмечается, что здесь может быть повторный счёт).
Тогда взрослых мужчин всего от 0,9 до 1,3 млн. Среди них очень много пенсионеров, инвалидов и т.д. Т.е. 1,2 млн. нелегально выехавших никак быть не может.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 08 гру, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:05

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: При этом военных с невостребованной ВОС не трогают, юриста можно в окоп, а полковника низя. И эта несправедливость делит людей на сорта.

...
Стосовно окопу теж. Заяви Зе про в окоп генералів вже є.
"«Генерали повинні бути в окопах», вважає український президент Володимир Зеленський. ...
Так що все норм. Вас почули.

Если бы никогда такого не было, что заявами все дело и закончилось -- можно было бы говорить "все норм" :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:06

  Xenon написав:
❗️Під тиском США, Україна замислюється про призов 18-річних, – WP .

▪️Деякі впливові активісти заявляли, що в Україні варто скоріше розпочати призов жінок, ніж знижувати призовний вік.

▪️Українські законодавці закликали партнерів до інших компромісів, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.


https://www.washingtonpost.com/world/20 ... on-debate/


Уже сейчас родители начинают вывозить детей 16+ за границу. Покупают им там жильё, обучение, работа и гудбай Украина навсегда.
Да и Европа не против таких принимать, обучать, предоставлять льготы и отправлять обратно в Украину беженцев - пенсионеров.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:12

  _hunter написав:]
Если бы никогда такого не было, что заявами все дело и закончилось -- можно было бы говорить "все норм" :wink:

Це з толковими прожектами затик, а отакий може і пройти запросто.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:16

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Нужно было. Но дорого.
всмысле дорого? работников простых профессий гораздо больше чем инженеров или агрономов. По моему агроном в окопе это дорого, если его убьют обучить другого - десятки тысяч уе. А на сантехника/водителя учат 6 месяцев и цена вопроса 2-3куе.

можна ще дешевше: квиток Ісламабад-Жуляни $300 для іноземного спеціаліста
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:17

  ЛАД написав:
  Бетон написав:По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп

Это бред депутата.
По данным Евростата временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев
...
Т.е. 1,2 млн. нелегально выехавших никак быть не может.

Если у человека был второй паспорт -- на временную защиту он даже не подавался. При получении всяких ВНЖ/ПМЖ -- человек с временной защиты "спрыгивает". При получении той же блу карты -- человек с временной защиты "спрыгивает".
Т.е. число украинцев на временной защите -- очень-вот прямо ОЧЕНЬ косвенно говорит о том, сколько реально народу из страны эвакуировалось...
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:21

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: При этом военных с невостребованной ВОС не трогают, юриста можно в окоп, а полковника низя. И эта несправедливость делит людей на сорта.

Вже даааавно все змінилося.
А в молодшого офскладу одразу.
З будь-яким ВОСом - перенавчають (для галочки звісно) і вперед.

Стосовно окопу теж. Заяви Зе про в окоп генералів вже є.
"«Генерали повинні бути в окопах», вважає український президент Володимир Зеленський. Адже офіцер, за його словами, повинен бачити солдата. Відтак в Україні планують змінити підходи до управління ЗСУ, щоб зменшити бюрократію у війську."

Все за вашими бажаннями йде.
Залишилося тільки реввоєнсов'єти солдат, які будуть одобряти кожен наказ командира.
Так що все норм. Вас почули.


Ну , про це вже не один раз заявляв єдиний захисник України -успіх ......
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:22

  detroytred написав:Залишилося тільки реввоєнсов'єти солдат, які будуть одобряти кожен наказ командира.
Так що все норм. Вас почули.
командиры должны быть профпригодны, реввоєнсов'єти возникли не на ровном месте. Царская армия оказалась недееспособна. В мемуарах подробно описано почему, одна из главных причин - непрофпригодность командирских чинов воспитанных в духе гусарства "багратиона-бонапарта" царская россия оказалась неспособной к изменениям, и когда она ослабла её накрыли разные эсэры, большевики-меньшевики. Поэтому же белое движение проиграло. Там где всё хорошо революций не делают.

а то у вас получается "всё было хорошо", а потом хуяк реввоенсоветы и проигрыш.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:29

Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:29

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:вы уже подзабыли сколько стоили хаты в первый год войны). штука баксов.
какие спортзалы? европейцы расселяли в отели а потом в квартиры и дома.
та ладно, какие отели? сразу в дворцы. Каждый немец просто мечтает чтобы на его налоги беженец с Украины жил в отеле.
https://www.youtube.com/shorts/q28zoCx- ... ture=share
[youtube]NAcMWDFlM98[/youtu..]
а тут вообще интересно
если бы не DW я бы не поверил...
кому лень смотреть всё смотрите с 6й минуты
[youtube]LUw2kIFNgQA[/youtu..]

Не очень понял, что вас тут удивило.
ЛАД
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