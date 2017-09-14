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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11220112211122211223>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:34

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Залишилося тільки реввоєнсов'єти солдат, які будуть одобряти кожен наказ командира.
Так що все норм. Вас почули.
командиры должны быть профпригодны, реввоєнсов'єти возникли не на ровном месте. Царская армия оказалась недееспособна. В мемуарах подробно описано почему, одна из главных причин - непрофпригодность командирских чинов воспитанных в духе гусарства "багратиона-бонапарта" царская россия оказалась неспособной к изменениям, и когда она ослабла её накрыли разные эсэры, большевики-меньшевики. Поэтому же белое движение проиграло. Там где всё хорошо революций не делают.

а то у вас получается всё было хорошо а потом хуяк и проигрыш.

Фільму "Чєловєк с ружьем" пам'ятаєте?
Щось маю сумнів стосовно того, що оті реввоєнсов'єти мали мету підвищення профздатності ланки управління.

Да хто ж проти змін?
Але у вас виходить, що зміни повинні полягати в площині п-ків в окоп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:41

За крок до перевороту думок©

  холява написав:єдиний захисник України -успіх ......
Хочеться до цього сарказму додати лише єдину малеееееесеньку деталь: Успіх входить/займає першу трійку на цьому форумі, хто НАЙДОВШЕ захищав/захищає Україну!

А так, то та - він найлютіший зрадник з поміж всіх 95% форумчан!
Та що там форумчан - з поміж всіх 25-30 мільйонів українців!!!

І, взагалі, - відслужив/відвоював на фронті Успіх 32міс. - то ще посадити його у в'язницю на 32міс. треба!
А то дивись який фронтовик-Рембо знайшовся - якихось 32міс. відвоював!
Треба було, як більшість чкурнути закордон, чи зачаїтись в тилу і там з дивану потужно воювати!

Як всі, то всі!©

А він отакий ЗРАДНИК - не пішов по шляху більшості українців!

Зрадив він отих українців!
Однозначно - зрадив!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:48

26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:49

  Игорь Алексеевич написав:Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...

Браво!

Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).

Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький колос впав...за менш, ніж 10 років.

Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:52

вот это марш по сирии - уже дамаск взят...Израиль молодцы подсуетились тоже подавили ПВО в дамаске.асад в бегах....вот бы так с кацапами(революцию какую-то) и убежавшего в северную корею куйла
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:54

  Игорь Алексеевич написав:Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...

На фоні подій у Сирії Франція може подвинути конкурентів з ВЧК в Африці.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:54

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?


влітку 1988г в порту Берген (Норвегія) група місцевих жителів (десь 30)- стояли під бортом радянського пасажирського судна з плакатами "Russians, get out of Afghanistan" і волали те саме.
...........

Вы объяснили свою "ненавість до совка". "Совка" нет уже 33 года, но понятно, что вы никак не можете ему простить, что не попали в каюту к симпатичной (по-видимому) девушке и то, что в детстве вы были лишены туалетной бумаги.

Что касается оккупантов...
Сейчас в том же Бергене, возможно, стоят с плакатами "get out of" Газа, а чуть раньше было "get out of" Афган уже по отношению к американцам и "get out of" Ирак к ним же.
За границей в советские времена я, понятно, не был, но в Прибалтике был не раз. И в командировках, и туристом. Правда, не в самые последние годы Союза. Говорил, естественно, везде по-русски. Ни разу в меня не "жбурляли каміння", не кричали "окупанти валите от сюда" и мне не "доводилось ночувати в лісі за селом". Правда, я не ездил в "авто з одеськими номерами". :)
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто там мне на днях "не верил" мне про Сирию и катарский газ в Европе. Новые методички прислали,что там пишут ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:58

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...

Браво!

Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).

Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький колос впав...за менш, ніж 10 років.

Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))

влогер лохпожизни в останньому розвиває теорію про "певну группа осіб на користь США" (проти Європи вцілому, а не Німеччини зокрема), РФ/КНР мають інші ролі, там і про індустріалізацію (яку так любить ЛАД) і ще багато про що (напр. заводи Басф/Зіменз) для розуміння так званої геополітики
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 гру, 2024 15:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:00

  Wirująświatła написав:Мнение народа о «1000 Зеленского»
https://t.me/kindzadza_ua/12127

Это не "мнение народа", а результат непонятной пропаганды против этой тысячи.
Я не знаю и не очень понимаю, зачем эта акция, а вот пропаганда против неё вполне понятна - раннее начало предвыборной борьбы и чёрного пиара против Зеленского.
Особенно вдохновила последняя интервьюируемая, которая и лед-лампочки не брала, потому что там "жучки". :lol:

  Wirująświatła написав:
В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты.
............
https://novayagazeta.eu/articles/2024/1 ... ia-zakupka
Интересно было бы рядом такую же заметку о нас. Всего этого у нас, конечно, нет.
ЛАД
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