prodigy написав: ЛАД написав: Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"? Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?



влітку 1988г в порту Берген (Норвегія) група місцевих жителів (десь 30)- стояли під бортом радянського пасажирського судна з плакатами "Russians, get out of Afghanistan" і волали те саме.

Вы объяснили свою "ненавість до совка". "Совка" нет уже 33 года, но понятно, что вы никак не можете ему простить, что не попали в каюту к симпатичной (по-видимому) девушке и то, что в детстве вы были лишены туалетной бумаги.Что касается оккупантов...Сейчас в том же Бергене, возможно, стоят с плакатами "get out of" Газа, а чуть раньше было "get out of" Афган уже по отношению к американцам и "get out of" Ирак к ним же.За границей в советские времена я, понятно, не был, но в Прибалтике был не раз. И в командировках, и туристом. Правда, не в самые последние годы Союза. Говорил, естественно, везде по-русски. Ни разу в меня не "жбурляли каміння", не кричали "окупанти валите от сюда" и мне не "доводилось ночувати в лісі за селом". Правда, я не ездил в "авто з одеськими номерами".