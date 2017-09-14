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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:49
Игорь Алексеевич написав:
Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...
Браво!
Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).
Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький колос впав...за менш, ніж 10 років.
Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:52
вот это марш по сирии - уже дамаск взят...Израиль молодцы подсуетились тоже подавили ПВО в дамаске.асад в бегах....вот бы так с кацапами(революцию какую-то) и убежавшего в северную корею куйла
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:54
Игорь Алексеевич написав:
Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...
На фоні подій у Сирії Франція може подвинути конкурентів з ВЧК в Африці.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:54
prodigy написав: ЛАД написав:
Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?
влітку 1988г в порту Берген (Норвегія) група місцевих жителів (десь 30)- стояли під бортом радянського пасажирського судна з плакатами "Russians, get out of Afghanistan" і волали те саме.
...........
Вы объяснили свою "ненавість до совка". "Совка" нет уже 33 года, но понятно, что вы никак не можете ему простить, что не попали в каюту к симпатичной (по-видимому) девушке и то, что в детстве вы были лишены туалетной бумаги.
Что касается оккупантов...
Сейчас в том же Бергене, возможно, стоят с плакатами "get out of" Газа, а чуть раньше было "get out of" Афган уже по отношению к американцам и "get out of" Ирак к ним же.
За границей в советские времена я, понятно, не был, но в Прибалтике был не раз. И в командировках, и туристом. Правда, не в самые последние годы Союза. Говорил, естественно, везде по-русски. Ни разу в меня не "жбурляли каміння", не кричали "окупанти валите от сюда" и мне не "доводилось ночувати в лісі за селом". Правда, я не ездил в "авто з одеськими номерами".
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ЛАД
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:58
Кто там мне на днях "не верил" мне про Сирию и катарский газ в Европе. Новые методички прислали,что там пишут ?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:58
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...
Браво!
Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).
Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький колос впав...за менш, ніж 10 років.
Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))
влогер лохпожизни в останньому розвиває теорію про "певну группа осіб на користь США" (проти Європи вцілому, а не Німеччини зокрема), РФ/КНР мають інші ролі, там і про індустріалізацію (яку так любить ЛАД) і ще багато про що (напр. заводи Басф/Зіменз) для розуміння так званої геополітики
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 08 гру, 2024 15:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:00
Это не "мнение народа", а результат непонятной пропаганды против этой тысячи.
Я не знаю и не очень понимаю, зачем эта акция, а вот пропаганда против неё вполне понятна - раннее начало предвыборной борьбы и чёрного пиара против Зеленского.
Особенно вдохновила последняя интервьюируемая, которая и лед-лампочки не брала, потому что там "жучки".
Wirująświatła написав:
Интересно было бы рядом такую же заметку о нас. Всего этого у нас, конечно, нет.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:08
ЛАД написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Знову ж таки.. не акцентуючи на президентах..
а вот это зря.
потому что один - армовир а второй перестать стрелять.
какая армия если мы стрелять не собирались?
"перестать стрелять" всего лишь означает прекратить/закончить войну. Вы были против?
Это, в принципе, не противоречит необходимости укреплять армию.
нет. он в прямом смысле употреблял этот оборот речи. он про нашу армию говорил перестать стрелять.
«Мы больше не хотим войны. И мы эту войну не начинали. Но, если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, – мы
должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди… Там надо предметно прекратить огонь прежде всего. Просто прекратить стрелять
», – сообщает кандидат во время общения с журналистами.
а когда он придумал отвести наши войска с обустроенных позиций вы уже тоже забыли?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:11
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Что касается "слепить воина".
Смотря что понимать под воином. Спецназовца-самурая из любого не слепишь. А рядового бойца с автоматом в окопе можно "слепить" из любого.
Мир идёт к упрощению массовых профессий. Не любой человек мог стать хорошим ремесленником, а работать на конвейере может любой.
только тут есть нюанс. Условного юриста, инженера, финансиста или агронома тоже готовили не один год, но в случае войны ему предлагается "упрощение массовых профессий" - должность рядового бойца с лопатой/ автоматом. При этом военных с невостребованной ВОС не трогают, юриста можно в окоп, а полковника низя. И эта несправедливость делит людей на сорта. Значит изначально надо было держать в резерве 1-2 млн работников "массовых профессий" типа сторожа/дворника/грузчика/водителя/сантехника
, чтобы в случае войны не кидать в окопы ценных для экономики специалистов. Власть на всё забила болт, скоро в тылу останутся одни тцкашники, будут они вам ремонтировать авто и выращивать помидоры.
За какие шиши?
Сколько будет стоить содержание в мирное время 1-2 млн. армии + её вооружение?
Разве что повторить опыт Союза - низкие зарплаты, низкий уровень жизни, зато сильная армия. И, конечно, при этом закрыть границы, чтобы люди не поразбегались.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:17
_hunter написав: ЛАД написав: Бетон написав:
По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп
Это бред депутата.
По данным Евростата временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев
...
Т.е. 1,2 млн. нелегально выехавших никак быть не может.
Если у человека был второй паспорт -- на временную защиту он даже не подавался. При получении всяких ВНЖ/ПМЖ -- человек с временной защиты "спрыгивает". При получении той же блу карты -- человек с временной защиты "спрыгивает".
Т.е. число украинцев на временной защите -- очень-вот прямо ОЧЕНЬ косвенно говорит о том, сколько реально народу из страны эвакуировалось...
Тренируетесь троллить?
У нас прямо миллионы людей со вторым паспортом.
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ЛАД
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