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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11221112221122311224>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:18

  konstantin kirovograd написав:26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((

Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:27

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...

Браво!

Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).

Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький колос впав...за менш, ніж 10 років.

Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))

У ЯКУ КРАЇНУ Европи будувались північні потоки з оркостана ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:29

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:---------------------------------
Hotab
Знову ж таки.. не акцентуючи на президентах..
-----------------------------------
а вот это зря.
потому что один - армовир а второй перестать стрелять.
какая армия если мы стрелять не собирались?

"перестать стрелять" всего лишь означает прекратить/закончить войну. Вы были против?
Это, в принципе, не противоречит необходимости укреплять армию.


нет. он в прямом смысле употреблял этот оборот речи. он про нашу армию говорил перестать стрелять.
«Мы больше не хотим войны. И мы эту войну не начинали. Но, если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, – мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди… Там надо предметно прекратить огонь прежде всего. Просто прекратить стрелять», – сообщает кандидат во время общения с журналистами.

а когда он придумал отвести наши войска с обустроенных позиций вы уже тоже забыли?

Не вижу никакого "прямого смысла". И на практике никто не прекращал стрелять просто так.
И был не "отвод", а "разведение" войск с обеих сторон.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:30

  Hotab написав:
  konstantin kirovograd написав:26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((

Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
Все просто
31000/24місяці=1292 в місяць
12000/9місяців=1333 в місяць...+3% до попередніх

Зауважте що в останні 9 місяців різко збільшились втрати педераційників, тому не дивно що у нас наші втрати зросли на 3%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:32

  Hotab написав:
  konstantin kirovograd написав:26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((

Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»

Для цього потрібно тіло(труп) в Україні ,коли і як стільки взялося ?
п.с. шо залишається від людини у танку, якому детонацією боєкомплекта відірвало башту?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 08 гру, 2024 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:39

  flyman написав:........
влогер лохпожизни в останньому ....

Це хто і коли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:41

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...

Браво!

Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).

Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький колос впав...за менш, ніж 10 років.

Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))

У ЯКУ КРАЇНУ Европи будувались північні потоки з оркостана ?

Натяк зрозумілий.
Тому я одразу підказав -- це з Обамою була "імпровізація" (Крим).
І була Меркель. Мінські.

А потім Байден, слабий Шольц...
Тобто рфія підключилася (змінила рішення стосовно Німеччини) на головному остаточному етапі. По суті зіграла ключову роль -- повномасштабкою.

Тобто можна уточнити: німецький колос впав за менш чим 3 роки.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 гру, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:а що буде далі - залежить від розвитку суспільства Сирії,
Возможно поделят на части и зоны влияния. Турция, США и через Украину будут идти торги с рашей. У раши в Сирии сильнейшая база техн. снабжения и ремонта подв. и надводных кораблей. Уходить она не захочет, т.к. больше не останется пункта для их базирования.

В Сирии Россия обгадилась за последние дни, не оказав помощи Асаду
Да и России бомбардировки по сирийским городам никто не забудет

При таких раскладах - погонят Россию из Сирии сцаными тряпками
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:51

Шо ви очікували від агентині штазі/ КДБ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:53

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
влогер лохпожизни в останньому ....

Це хто і коли?

Це Чаплига.
Пророкує незабаром останні цвяхи в голову рфії заб'ють китайці електромобілями (падінням попиту на нафту, ціни) і турки (своїми потоками і хабом газу в Європу), а також підпалом Кавказу.

Як це в нього одночасно уживається з тим, що рфія розкочегарила свою військову машину і тому не буде погоджуватися на зупинку війни, рпв, перемовини тощо в Україні, хз?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 гру, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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