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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:18
konstantin kirovograd написав:
26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((
Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:27
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...
Браво!
Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).
Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький
колос впав...за менш, ніж 10 років.
Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))
У ЯКУ КРАЇНУ Европи будувались північні потоки з оркостана ?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:29
tester7336 написав: ЛАД написав: tester7336 написав:
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Знову ж таки.. не акцентуючи на президентах..
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а вот это зря.
потому что один - армовир а второй перестать стрелять.
какая армия если мы стрелять не собирались?
"перестать стрелять" всего лишь означает прекратить/закончить войну. Вы были против?
Это, в принципе, не противоречит необходимости укреплять армию.
нет. он в прямом смысле употреблял этот оборот речи. он про нашу армию говорил перестать стрелять.
«Мы больше не хотим войны. И мы эту войну не начинали. Но, если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, – мы
должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди… Там надо предметно прекратить огонь прежде всего. Просто прекратить стрелять
», – сообщает кандидат во время общения с журналистами.
а когда он придумал отвести наши войска с обустроенных позиций вы уже тоже забыли?
Не вижу никакого "прямого смысла". И на практике никто не прекращал стрелять просто так.
И был не "отвод", а "разведение" войск с обеих сторон.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:30
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:
26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((
Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
Все просто
31000/24місяці=1292 в місяць
12000/9місяців=1333 в місяць...+3% до попередніх
Зауважте що в останні 9 місяців різко збільшились втрати педераційників, тому не дивно що у нас наші втрати зросли на 3%
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:32
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:
26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((
Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
Для цього потрібно тіло(труп) в Україні ,коли і як стільки взялося ?
п.с. шо залишається від людини у танку, якому детонацією боєкомплекта відірвало башту?
Востаннє редагувалось Vadim_
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:39
flyman написав:
........
влогер лохпожизни в останньому ....
Це хто і коли?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:41
Vadim_ написав: detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Макрон самый первый поздравил Трампа после выборов. Трамп посетил Францию первой после выборов.
Вывод кто будет играть основную роль в Европе. Немцев подвинули...
Браво!
Якщо прибрати дерева і спробувати побачити за ними ліс, то імхо --- в три!!! в три руки (Штати, рфія, Китай) підчикали і підрізають далі крила Німеччині.
Інструментом - отакою масштабною війною на кордоні Європи ( колись "нової німецької імперії" (с) Мортимер). Ключове слово - колись.
І вже фактично її і зруйнували (німімперію).
Все інше шелуха, обгортка, штукатурка, дрібниці. Німецький
колос впав...за менш, ніж 10 років.
Тепер черга оркостану...
Бо це з Обамою була "імпровізація", а Байден і тим паче Трамп ніяким боком до неї))
У ЯКУ КРАЇНУ Европи будувались північні потоки з оркостана ?
Натяк зрозумілий.
Тому я одразу підказав -- це з Обамою була "імпровізація" (Крим).
І була Меркель. Мінські.
А потім Байден, слабий Шольц...
Тобто рфія підключилася (змінила рішення стосовно Німеччини) на головному остаточному етапі. По суті зіграла ключову роль -- повномасштабкою.
Тобто можна уточнити: німецький колос впав за менш чим 3 роки.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 08 гру, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:42
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
а що буде далі - залежить від розвитку суспільства Сирії,
Возможно поделят на части и зоны влияния. Турция, США и через Украину будут идти торги с рашей. У раши в Сирии сильнейшая база техн. снабжения и ремонта подв. и надводных кораблей. Уходить она не захочет, т.к. больше не останется пункта для их базирования.
В Сирии Россия обгадилась за последние дни, не оказав помощи Асаду
Да и России бомбардировки по сирийским городам никто не забудет
При таких раскладах - погонят Россию из Сирии сцаными тряпками
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:51
Шо ви очікували від агентині штазі/ КДБ?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:53
ЛАД написав: flyman написав:
........
влогер лохпожизни в останньому ....
Це хто і коли?
Це Чаплига.
Пророкує незабаром останні цвяхи в голову рфії заб'ють китайці електромобілями (падінням попиту на нафту, ціни) і турки (своїми потоками і хабом газу в Європу), а також підпалом Кавказу.
Як це в нього одночасно уживається з тим, що рфія розкочегарила свою військову машину і тому не буде погоджуватися на зупинку війни, рпв, перемовини тощо в Україні, хз?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 08 гру, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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