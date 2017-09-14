ЛАД написав:Не вижу никакого "прямого смысла". И на практике никто не прекращал стрелять просто так. И был не "отвод", а "разведение" войск с обеих сторон.
а распоряга штрафовать за стрельбу наших уже вами забыта? а то что после разведения начали замалчивать количество обстрелов что бы показать эффективность великого зэ тоже забыли? я смотрю у вас прямо удобная забывчивость.
Одяг президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США викликав хвилю критики з боку американських політиків та користувачів соцмереж. Особливе обурення висловив радник Дональда Трампа Рожер Стоун, який назвав військову толстовку Зеленського "неповажним ставленням до американського народу".
Стоун в інтерв’ю New York Post заявив: "Він не може дозволити собі костюм? На Всесвітньому економічному форумі він був у костюмі й краватці, але для виступу перед Конгресом США або зустрічі з обраним президентом США вирішив вдягнути толстовку? Це виглядає як зневага".
konstantin kirovograd написав:26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((
Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
Все просто 31000/24місяці=1292 в місяць 12000/9місяців=1333 в місяць...+3% до попередніх
Зауважте що в останні 9 місяців різко збільшились втрати педераційників, тому не дивно що у нас наші втрати зросли на 3%
Інтенсивність різко зросла:
02 Тра, 2024 За останніми даними є 409 загиблих із громади та 107 зниклих безвісти. Щодо полону точної цифри немає. За словами міського голови, ця цифра постійно змінюється. Станом на 2 травня понад 60 осіб знаходиться у полоні. https://galka.if.ua/u-povnomasshtabniy- ... artsinkiv/
Vadim_ написав:Зі згоди хуйла з Обамою забрала рашка Крим и дальше
Цікаво: як пішла б історія, якщо рфія не полізла в Донбас, а обмежилась тільки отою практично безкровною анексією Криму? І потім теж не лізла в справи України.
Империи этого мало, они империалисты ,чем больше захватить тем лучше императору перед нарідом. Странно что Китай молчит за исконно свои северные территории, или он инициатор войны и обессилив парашу войной с Украиной безкровно вернет Сибирь?
Одяг президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США викликав хвилю критики з боку американських політиків та користувачів соцмереж. Особливе обурення висловив радник Дональда Трампа Рожер Стоун, який назвав військову толстовку Зеленського "неповажним ставленням до американського народу".
Стоун в інтерв’ю New York Post заявив: "Він не може дозволити собі костюм? На Всесвітньому економічному форумі він був у костюмі й краватці, але для виступу перед Конгресом США або зустрічі з обраним президентом США вирішив вдягнути толстовку? Це виглядає як зневага".
Вони не здатні надати нам потрібної зброї стільки скільки потрібно і наразі? А не колись мабуть , може у 2030 році