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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11222112231122411225>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:01

Зі згоди хуйла з Обамою забрала рашка Крим и дальше
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:05

ІА

Уходить она не захочет,

Ніхто коцабів не спитає. Вже кілька транспортників там сіли. Пора вивозити свій трипер звідти.

Тривога в такий туман… Якщо шахеди, то дуже погано.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 08 гру, 2024 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:06

  ЛАД написав:Не вижу никакого "прямого смысла". И на практике никто не прекращал стрелять просто так.
И был не "отвод", а "разведение" войск с обеих сторон.


а распоряга штрафовать за стрельбу наших уже вами забыта?
а то что после разведения начали замалчивать количество обстрелов что бы показать эффективность великого зэ тоже забыли?
я смотрю у вас прямо удобная забывчивость.

вот вам еще для восстановления памяти
https://petrimazepa.com/ru/shtab_oos_gibridnye_sily_rf_zanyali_starye_ukrainskie_pozicii_v_zone_razvedeniya
просто офигительный "развод" войск.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 08 гру, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:06

  Vadim_ написав:Зі згоди хуйла з Обамою забрала рашка Крим и дальше

Цікаво: як пішла б історія, якщо рфія не полізла в Донбас, а обмежилась тільки отою практично безкровною анексією Криму? І потім теж не лізла в справи України.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:12

Радник Трампа розкритикував Зеленського за його одяг: "Це неповага до американського народу"
Одяг президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США викликав хвилю критики з боку американських політиків та користувачів соцмереж. Особливе обурення висловив радник Дональда Трампа Рожер Стоун, який назвав військову толстовку Зеленського "неповажним ставленням до американського народу".

Стоун в інтерв’ю New York Post заявив: "Він не може дозволити собі костюм? На Всесвітньому економічному форумі він був у костюмі й краватці, але для виступу перед Конгресом США або зустрічі з обраним президентом США вирішив вдягнути толстовку? Це виглядає як зневага".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:15

  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  konstantin kirovograd написав:26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((

Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
Все просто
31000/24місяці=1292 в місяць
12000/9місяців=1333 в місяць...+3% до попередніх

Зауважте що в останні 9 місяців різко збільшились втрати педераційників, тому не дивно що у нас наші втрати зросли на 3%


Інтенсивність різко зросла:
02 Тра, 2024
За останніми даними є 409 загиблих із громади та 107 зниклих безвісти. Щодо полону точної цифри немає. За словами міського голови, ця цифра постійно змінюється. Станом на 2 травня понад 60 осіб знаходиться у полоні. https://galka.if.ua/u-povnomasshtabniy- ... artsinkiv/

04.11.2024
Станом на четверте листопада 2024 року у російсько-українській війні загинули понад 600 мешканців Івано-Франківської громади.
Ще майже 150 військовослужбовців з громади вважаються зниклими безвісти. https://firtka.if.ua/blog/view/maizhe-s ... i-na-viini

За півроку приріст у півтора рази загиблих і зниклих безвісти на громаду менше 300 тис. жителів. Якщо екстраполювати, що таке співвідношення у всій державі, то інші цифри виходять.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:16

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Зі згоди хуйла з Обамою забрала рашка Крим и дальше

Цікаво: як пішла б історія, якщо рфія не полізла в Донбас, а обмежилась тільки отою практично безкровною анексією Криму? І потім теж не лізла в справи України.

Империи этого мало, они империалисты ,чем больше захватить тем лучше императору перед нарідом.
Странно что Китай молчит за исконно свои северные территории, или он инициатор войны и обессилив парашу войной с Украиной безкровно вернет Сибирь?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:23

  Vadim_ написав:Странно что Китай молчит за исконно свои северные территории, или он инициатор войны и обессилив парашу войной с Украиной безкровно вернет Сибирь?

Це саме загадкове.
І одночасно фундаментальне.

Які стратегічні плани-погляди що в США, що в Китаю на рфію???
От що вони хочуть від неї? Якою її бачать?
Ніде навіть натяку не лунає від них.

В принципі, логічно і рівноважно було б - на Заході підрізали Німеччину, на Сході - рфію.
Партнери обох (Штати та Китай) задоволені...
Ну і Британія більш усіх.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 гру, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:27

  Schmit написав:Радник Трампа розкритикував Зеленського за його одяг: "Це неповага до американського народу"
Одяг президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США викликав хвилю критики з боку американських політиків та користувачів соцмереж. Особливе обурення висловив радник Дональда Трампа Рожер Стоун, який назвав військову толстовку Зеленського "неповажним ставленням до американського народу".

Стоун в інтерв’ю New York Post заявив: "Він не може дозволити собі костюм? На Всесвітньому економічному форумі він був у костюмі й краватці, але для виступу перед Конгресом США або зустрічі з обраним президентом США вирішив вдягнути толстовку? Це виглядає як зневага".

Вони не здатні надати нам потрібної зброї стільки скільки потрібно і наразі?
А не колись мабуть , може у 2030 році
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:37

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Зі згоди хуйла з Обамою забрала рашка Крим и дальше

Цікаво: як пішла б історія, якщо рфія не полізла в Донбас, а обмежилась тільки отою практично безкровною анексією Криму? І потім теж не лізла в справи України.

Народ зауралья не до понял бы и не смог найти это на карте.
Биндеровцев/Украинцев надо убивать , а почему? а потому что они не русские
Vadim_
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