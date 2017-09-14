ЛАД написав:Это бред депутата. По данным Евростата временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев ... Т.е. 1,2 млн. нелегально выехавших никак быть не может.
Если у человека был второй паспорт -- на временную защиту он даже не подавался. При получении всяких ВНЖ/ПМЖ -- человек с временной защиты "спрыгивает". При получении той же блу карты -- человек с временной защиты "спрыгивает". Т.е. число украинцев на временной защите -- очень-вот прямо ОЧЕНЬ косвенно говорит о том, сколько реально народу из страны эвакуировалось...
Тренируетесь троллить? У нас прямо миллионы людей со вторым паспортом.
Без Сирии и её военных и морских баз раше находится в Сред.море будет очень тяжело. Сирия была ещё с 60-х годов основным логистическим центром по ремонту и снабжению подводн.лодок, что бы они были в долгих походах, без заходов в порты раши. Значит будет хороший торг по этому лоту. Турция приложила свои успехи в Сирии и теперь на кону поставки нефти, газа через Турцию. Но и Крым Турция держит у себя на контроле.
Игорь Алексеевич написав:Без Сирии и её военных и морских баз раше находится в Сред.море будет очень тяжело. Сирия была ещё с 60-х годов основным логистическим центром по ремонту и снабжению подводн.лодок, что бы они были в долгих походах, без заходов в порты раши. Значит будет хороший торг по этому лоту. Турция приложила свои успехи в Сирии и теперь на кону поставки нефти, газа через Турцию. Но и Крым Турция держит у себя на контроле.
Це означає що раша тут взагалі поза торгами, обісралася і втекла, покинувши техніку, бази, інвестиції і т п. І ніхто з нею за них торгуватися не буде, торгуються з тими, в кого є аргументи. Кораблі зі Середземного в Чорне не пустять, тож будуть клянчити прихисток деінде
Обраний президент США Дональд Трамп у неділю закликав до негайного припинення вогню в Україні, невдовзі після зустрічі в Парижі з лідерами Франції та України, заявивши, що Київ "хотів би укласти угоду" щоб припинити війну, яка триває понад 1000 днів.
Сирия, Франция - все как то неожиданно и быстро и главное всё в одну воронку. Думаю 7 декабря начинаются этапы по прекращению войны и началу переговоров. Они конечно и до этого шли. Но теперь будут идти более продуктивно и к ним подключатся остальные участники, а именно Китай, Индия, Бразилия, Европа (Франция), Англия кто то из Африк.стран и предст. Ближнего Востока.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 17:12, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Не вижу никакого "прямого смысла". И на практике никто не прекращал стрелять просто так. И был не "отвод", а "разведение" войск с обеих сторон.
а распоряга штрафовать за стрельбу наших уже вами забыта? а то что после разведения начали замалчивать количество обстрелов что бы показать эффективность великого зэ тоже забыли? я смотрю у вас прямо удобная забывчивость.
Не забыта. Но, насколько помню, очень быстро разрешили в ответ стрелять. И запреты, возможно, были нужны. Или вы сомневаетесь, что нарушения могли быть с обеих сторон? Но я хорошо помню и статистику погибших в зоне АТО. И как сильно она упала. А вы свою ссылку внимательно прочитали? Не смахивает на бред:
Сделана данная провокация была на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, чтобы создать видимость «безапелляционных доказательств факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины». Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.