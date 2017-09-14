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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1122311224112251122611227>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:44

Сибирь это исконно китайские землі.
вони памьятають..
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 08 гру, 2024 17:32, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:47

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Это бред депутата.
По данным Евростата временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев
...
Т.е. 1,2 млн. нелегально выехавших никак быть не может.

Если у человека был второй паспорт -- на временную защиту он даже не подавался. При получении всяких ВНЖ/ПМЖ -- человек с временной защиты "спрыгивает". При получении той же блу карты -- человек с временной защиты "спрыгивает".
Т.е. число украинцев на временной защите -- очень-вот прямо ОЧЕНЬ косвенно говорит о том, сколько реально народу из страны эвакуировалось...

Тренируетесь троллить?
У нас прямо миллионы людей со вторым паспортом.

ВНЖ/ПМЖ/блу карты вы скромно решили не заметить?
В 20м году -- пол ляма получили.
https://minfin.com.ua/2021/10/15/73518948/
Потом "почему-то" статистику перестали публиковать...
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И тим не паче , бачимо блакитно жовті кольори на їх батюшках
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 16:56

Чекаємо $7к від Портнікова на ПДМШ, а потім батл у Харкові на тєму: "Байден - вєлікій спасітєль України".
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 08 гру, 2024 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:00

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Зі згоди хуйла з Обамою забрала рашка Крим и дальше

Цікаво: як пішла б історія, якщо рфія не полізла в Донбас, а обмежилась тільки отою практично безкровною анексією Криму? І потім теж не лізла в справи України.

Народ зауралья не до понял бы и не смог найти это на карте.
Биндеровцев/Украинцев надо убивать , а почему? а потому что они не русские

"Народу зауралья" без соответствующей многолетней пропаганды Украина до лампочки.
Возможно, и с пропагандой тоже. "Буряты", скорее, шли за деньгами и всё равно куда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:03

Без Сирии и её военных и морских баз раше находится в Сред.море будет очень тяжело.
Сирия была ещё с 60-х годов основным логистическим центром по ремонту и снабжению подводн.лодок, что бы они были в долгих походах, без заходов в порты раши. Значит будет хороший торг по этому лоту. Турция приложила свои успехи в Сирии и теперь на кону поставки нефти, газа через Турцию. Но и Крым Турция держит у себя на контроле.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Без Сирии и её военных и морских баз раше находится в Сред.море будет очень тяжело.
Сирия была ещё с 60-х годов основным логистическим центром по ремонту и снабжению подводн.лодок, что бы они были в долгих походах, без заходов в порты раши. Значит будет хороший торг по этому лоту. Турция приложила свои успехи в Сирии и теперь на кону поставки нефти, газа через Турцию. Но и Крым Турция держит у себя на контроле.
Це означає що раша тут взагалі поза торгами, обісралася і втекла, покинувши техніку, бази, інвестиції і т п. І ніхто з нею за них торгуватися не буде, торгуються з тими, в кого є аргументи. Кораблі зі Середземного в Чорне не пустять, тож будуть клянчити прихисток деінде
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:10

Пропаганда там Главное
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:10

Обраний президент США Дональд Трамп у неділю закликав до негайного припинення вогню в Україні, невдовзі після зустрічі в Парижі з лідерами Франції та України, заявивши, що Київ "хотів би укласти угоду" щоб припинити війну, яка триває понад 1000 днів.

https://www.holosameryky.com/a/trump-uk ... 91513.html

Сирия, Франция - все как то неожиданно и быстро и главное всё в одну воронку. Думаю 7 декабря начинаются этапы по прекращению войны и началу переговоров. Они конечно и до этого шли. Но теперь будут идти более продуктивно и к ним подключатся остальные участники, а именно Китай, Индия, Бразилия, Европа (Франция), Англия кто то из Африк.стран и предст. Ближнего Востока.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:10

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Не вижу никакого "прямого смысла". И на практике никто не прекращал стрелять просто так.
И был не "отвод", а "разведение" войск с обеих сторон.


а распоряга штрафовать за стрельбу наших уже вами забыта?
а то что после разведения начали замалчивать количество обстрелов что бы показать эффективность великого зэ тоже забыли?
я смотрю у вас прямо удобная забывчивость.

вот вам еще для восстановления памяти
https://petrimazepa.com/ru/shtab_oos_gibridnye_sily_rf_zanyali_starye_ukrainskie_pozicii_v_zone_razvedeniya
просто офигительный "развод" войск.

Не забыта. Но, насколько помню, очень быстро разрешили в ответ стрелять. И запреты, возможно, были нужны. Или вы сомневаетесь, что нарушения могли быть с обеих сторон?
Но я хорошо помню и статистику погибших в зоне АТО. И как сильно она упала.
А вы свою ссылку внимательно прочитали? Не смахивает на бред:
Сделана данная провокация была на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, чтобы создать видимость «безапелляционных доказательств факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины».
Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.
ЛАД
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