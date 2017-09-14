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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11224112251122611227>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:26

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:Без Сирии и её военных и морских баз раше находится в Сред.море будет очень тяжело.
Сирия была ещё с 60-х годов основным логистическим центром по ремонту и снабжению подводн.лодок, что бы они были в долгих походах, без заходов в порты раши. Значит будет хороший торг по этому лоту. Турция приложила свои успехи в Сирии и теперь на кону поставки нефти, газа через Турцию. Но и Крым Турция держит у себя на контроле.
Це означає що раша тут взагалі поза торгами, обісралася і втекла, покинувши техніку, бази, інвестиції і т п. І ніхто з нею за них торгуватися не буде, торгуються з тими, в кого є аргументи. Кораблі зі Середземного в Чорне не пустять, тож будуть клянчити прихисток деінде

раша большая
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

как тонка грань от бедных на которых нападают до нападающих что бы типа устранить угрозы в будущем
https://inforesist.org/ua/zmi-izrail-zavdav-udaru-po-sirijskomu-zavodu-z-virobnicztva-himichnoi-zbroi-shhob-vin-ne-distavsya-povstanczyam/

ЦАХАЛ завдав удару по хімічному заводу, що належав режиму сирійського президента Башара Асада, щоб не дозволити повстанцям захопити його. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Наприклад, для Ізраїлю було б небажано, щоб хімічна зброя опинилася в руках непередбачуваних гравців, таких як деякі з більш радикальних джихадистських угруповань повстанців

Крім того, ЦАХАЛ підтвердив, що перетнув невелику ділянку на територію Сирії, щоб розмістити сили в демілітаризованій буферній зоні вздовж сирійського кордону та в кількох інших важливих точках для оборони
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 08 гру, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:32

  Xenon написав:Кацапи пишуть що почали вивід своїх військ з баз Сирії...

з одного боку це добре, але зрозуміло що все це велика домовленість перерозподілу світу між ключовими країнами
і скоріш за все там ділити будуть і зони впливу в Україні

не треба ускладнювати. такого стрімкого наступу, й того, що Сирія впаде за кілька тижнів, гадаю ніхто не очікував. тому зараз діють по ситуації. Іран та Раша швидше, бо зараз такий стан речей, що повстанці звісно почнуть дожимати всіх противників, й участь Раші у війні всі ще пам'ятають, тому якщо кацапи хочуть жити, то мають тікати - це їм не цивільних бомбити...

яка буде конфігурація влади зараз теж ніхто не знає. це й є ознакою, що домовленостей поки що немає. головне, щоб домовилися й країна не впала в розруху...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:34

  Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:Без Сирии и её военных и морских баз раше находится в Сред.море будет очень тяжело.
Сирия была ещё с 60-х годов основным логистическим центром по ремонту и снабжению подводн.лодок, что бы они были в долгих походах, без заходов в порты раши. Значит будет хороший торг по этому лоту. Турция приложила свои успехи в Сирии и теперь на кону поставки нефти, газа через Турцию. Но и Крым Турция держит у себя на контроле.
Це означає що раша тут взагалі поза торгами, обісралася і втекла, покинувши техніку, бази, інвестиції і т п. І ніхто з нею за них торгуватися не буде, торгуються з тими, в кого є аргументи. Кораблі зі Середземного в Чорне не пустять, тож будуть клянчити прихисток деінде

раша большая

А кораблі приткнути нікуди ...

В Крим не пустять взагалі.
В Балтійське море - навряд чи відведуть

Або в Мурманськ до тестя dima_On, або на Далекій Схід
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:36

  tester7336 написав:как тонка грань от бедных на которых нападают до нападающих что бы типа устранить угрозы в будущем
https://inforesist.org/ua/zmi-izrail-zavdav-udaru-po-sirijskomu-zavodu-z-virobnicztva-himichnoi-zbroi-shhob-vin-ne-distavsya-povstanczyam/

ЦАХАЛ завдав удару по хімічному заводу, що належав режиму сирійського президента Башара Асада, щоб не дозволити повстанцям захопити його. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Наприклад, для Ізраїлю було б небажано, щоб хімічна зброя опинилася в руках непередбачуваних гравців, таких як деякі з більш радикальних джихадистських угруповань повстанців

Крім того, ЦАХАЛ підтвердив, що перетнув невелику ділянку на територію Сирії, щоб розмістити сили в демілітаризованій буферній зоні вздовж сирійського кордону та в кількох інших важливих точках для оборони

можливо для пересічних. для розумних людей цю різницю чітко видно. а ось кацапи та інші терористи люблять волати не всьо так однозначно :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:
❗️Під тиском США, Україна замислюється про призов 18-річних, – WP .

▪️Деякі впливові активісти заявляли, що в Україні варто скоріше розпочати призов жінок, ніж знижувати призовний вік.

▪️Українські законодавці закликали партнерів до інших компромісів, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.


https://www.washingtonpost.com/world/20 ... on-debate/


Уже сейчас родители начинают вывозить детей 16+ за границу. Покупают им там жильё, обучение, работа и гудбай Украина навсегда.
Да и Европа не против таких принимать, обучать, предоставлять льготы и отправлять обратно в Украину беженцев - пенсионеров.

й багато українців можуть купити нерухомість, навчання за кордоном - які долі відсотка (а з цих, хто може - чи багато дітей зможе вчитися за кордоном? ;))? а роботу там й місцеві не відразу знаходять...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:41

  detroytred написав:Щось маю сумнів стосовно того, що оті реввоєнсов'єти мали мету підвищення профздатності ланки управління.
нет конечно. тогдашняя власть не смогла создать баланс при котором большинство бы всё устраивало, поэтому как только она проявила слабость (в 1й мв) ее тут же снесли недовольные "анархисты" и гречкосеи. аналогия с нашим временем прямая. Очень типичный пример успих. На выборах он был 2 руками за зе. А сейчас?
  detroytred написав:Але у вас виходить, що зміни повинні полягати в площині п-ків в окоп.
это один из сотни аспектов чем недовольны люди.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:54

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Не вижу никакого "прямого смысла". И на практике никто не прекращал стрелять просто так.
И был не "отвод", а "разведение" войск с обеих сторон.


а распоряга штрафовать за стрельбу наших уже вами забыта?
а то что после разведения начали замалчивать количество обстрелов что бы показать эффективность великого зэ тоже забыли?
я смотрю у вас прямо удобная забывчивость.

вот вам еще для восстановления памяти
https://petrimazepa.com/ru/shtab_oos_gibridnye_sily_rf_zanyali_starye_ukrainskie_pozicii_v_zone_razvedeniya
просто офигительный "развод" войск.

Не забыта. Но, насколько помню, очень быстро разрешили в ответ стрелять. И запреты, возможно, были нужны. Или вы сомневаетесь, что нарушения могли быть с обеих сторон?
Но я хорошо помню и статистику погибших в зоне АТО. И как сильно она упала.
А вы свою ссылку внимательно прочитали? Не смахивает на бред:
Сделана данная провокация была на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, чтобы создать видимость «безапелляционных доказательств факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины».
Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.


ту распорягу резко отменили так как ее в инет слили. а так бы штрафовали аж чубчик бы заворачивался. как и запрет на ответный огонь - отменили после слива в инет.
вам тонны фактов приводишь а вы все свое - не все так однозначно. даже после цитаты слов зэ.

а по поводу 250 метров от ОБСЕ - что вас смущает? что не было выстрелов или что стреляли не кацапы? :lol:
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 08 гру, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:59

Якщо зможе... :roll:

Україні, ймовірно, не варто очікувати на нинішні обсяги військової допомоги від США за нової адміністрації, – Трамп.

Він додав, що активно намагатиметься зупинити війну в Україні, якщо зможе.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:01

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:❗️Під тиском США, Україна замислюється про призов 18-річних, – WP .

▪️Деякі впливові активісти заявляли, що в Україні варто скоріше розпочати призов жінок, ніж знижувати призовний вік.

▪️Українські законодавці закликали партнерів до інших компромісів, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.


https://www.washingtonpost.com/world/20 ... on-debate/


Уже сейчас родители начинают вывозить детей 16+ за границу. Покупают им там жильё, обучение, работа и гудбай Украина навсегда.
Да и Европа не против таких принимать, обучать, предоставлять льготы и отправлять обратно в Украину беженцев - пенсионеров.

й багато українців можуть купити нерухомість, навчання за кордоном - які долі відсотка (а з цих, хто може - чи багато дітей зможе вчитися за кордоном? ;))? а роботу там й місцеві не відразу знаходять...

С "покупают жилье" -- то перебор. А вот с остальным "не все так однозначно" :) -- будущие работники АТБ, наверное, учиться не смогут (хотя за год-другой глубокого погружения -- языки учатся). Но для всяких Aldi тоже C2 не требуется. На всяких стройках -- языки и "до того" нужны были не особо. Но порядочная часть будущих "голубых воротничков" -- вполне выучатся.
И тут интересный вопрос: на Розбудове кто нужен будет? :roll:
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