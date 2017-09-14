Игорь Алексеевич написав: Без Сирии и её военных и морских баз раше находится в Сред.море будет очень тяжело.

Сирия была ещё с 60-х годов основным логистическим центром по ремонту и снабжению подводн.лодок, что бы они были в долгих походах, без заходов в порты раши. Значит будет хороший торг по этому лоту. Турция приложила свои успехи в Сирии и теперь на кону поставки нефти, газа через Турцию. Но и Крым Турция держит у себя на контроле.