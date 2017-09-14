❗️Під тиском США, Україна замислюється про призов 18-річних, – WP .
Уже сейчас родители начинают вывозить детей 16+ за границу. Покупают им там жильё, обучение, работа и гудбай Украина навсегда. Да и Европа не против таких принимать, обучать, предоставлять льготы и отправлять обратно в Украину беженцев - пенсионеров.
й багато українців можуть купити нерухомість, навчання за кордоном - які долі відсотка (а з цих, хто може - чи багато дітей зможе вчитися за кордоном? )? а роботу там й місцеві не відразу знаходять...[/quote][/quote]
У нас что в Украине прям сейчас активная продажа недв. идёт. Но, есть люди которые хотят купить кв. не в Украине а за рубежом, что бы обеспечить сегодня безопасность себе и своим детям. Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро. Можно открыть без проблем там свой небольшой бизнес, а тем более мир переходит в онлайн. Кто хочет работать наёмным, то нужны строит.спец. электрик, слесаря, механик и т.д.. Так же есть вакансии для женщин в отели. Кто покупает за рубежом кв., то он всё посчитал и знает свои фин.возможности. Обычно это обеспеч. люди, у них это не первая в семье квартира и есть не плохой в запасе капитал. А захотят вернуться после войны обратно, то можно продать или сдавать в аренду.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав: это один из сотни аспектов чем недовольны люди.
Люди перш за все незадоволені відсутністю поваги і відповідного договорам відношення до себе. Хоч на цивілці, хоч будь де. Точніше тим, що відносно них хтось (а саме старший, начальник, командир; служби забезпечення; держустанови) не поводиться так, як визначено (договорами -- Конституцією, Законами, Кодексами, наказами, статутами).
Моя думка: перш за все необхідно вимагати виконання того, що вже є; а от вже тоді, якщо і цього буде замало, то вводити радикально нове.
Образно: від того, що до отого виловленого гречкосія сунуть в окоп ще й генерала, ні першому, ні другому, ні головне - результату, краще не стане. І... якщо система не може знайти стимули або примусити гречкосія, то генерала тим паче.
ЛАД написав:Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.
кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?
Игорь Алексеевич написав:Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.
здесь не место для рекламы квартир в ЖК с бассейнами в Болгарии.
Да здесь всё сегодня можно. Выезды за рубеж от бахов с покупкой детям 16+ квартир, что бы не отмечаться в ТЦК - это и есть тема про войну. А то завтра будет поздно и не будут выпускать кому 18+ и возможно даже потом кому 16+
Підтримка надходитиме за програмою USAI, тобто фактично йдеться про замовлення на виробництво озброєння. Така допомога надходить довше, ніж надіслана зі складів Пентагону (за програмою PDA). Міноборони не вказує термінів постачання у своєму дописі.
До пакета увійшли:
→ боєприпаси для систем HIMARS;
→ безпілотні літальні системи;
→ обладнання, компоненти та запасні частини для обслуговування, ремонту й капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.
Також нова допомога включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, аби допомогти Україні відновити свої сили, нарощувати й підтримувати бойову міць.