Додано: Нед 08 гру, 2024 18:02

❗️Під тиском США, Україна замислюється про призов 18-річних, – WP .



Уже сейчас родители начинают вывозить детей 16+ за границу. Покупают им там жильё, обучение, работа и гудбай Украина навсегда.

Да и Европа не против таких принимать, обучать, предоставлять льготы и отправлять обратно в Украину беженцев - пенсионеров.

й багато українців можуть купити нерухомість, навчання за кордоном - які долі відсотка (а з цих, хто може - чи багато дітей зможе вчитися за кордоном?)? а роботу там й місцеві не відразу знаходять...[/quote][/quote]У нас что в Украине прям сейчас активная продажа недв. идёт. Но, есть люди которые хотят купить кв. не в Украине а за рубежом, что бы обеспечить сегодня безопасность себе и своим детям. Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.Можно открыть без проблем там свой небольшой бизнес, а тем более мир переходит в онлайн. Кто хочет работать наёмным, то нужны строит.спец. электрик, слесаря, механик и т.д.. Так же есть вакансии для женщин в отели.Кто покупает за рубежом кв., то он всё посчитал и знает свои фин.возможности. Обычно это обеспеч. люди, у них это не первая в семье квартира и есть не плохой в запасе капитал. А захотят вернуться после войны обратно, то можно продать или сдавать в аренду.