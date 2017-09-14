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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1122511226112271122811229>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:02

❗️Під тиском США, Україна замислюється про призов 18-річних, – WP .

Уже сейчас родители начинают вывозить детей 16+ за границу. Покупают им там жильё, обучение, работа и гудбай Украина навсегда.
Да и Европа не против таких принимать, обучать, предоставлять льготы и отправлять обратно в Украину беженцев - пенсионеров.

й багато українців можуть купити нерухомість, навчання за кордоном - які долі відсотка (а з цих, хто може - чи багато дітей зможе вчитися за кордоном? ;))? а роботу там й місцеві не відразу знаходять...[/quote][/quote]

У нас что в Украине прям сейчас активная продажа недв. идёт. Но, есть люди которые хотят купить кв. не в Украине а за рубежом, что бы обеспечить сегодня безопасность себе и своим детям. Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.
Можно открыть без проблем там свой небольшой бизнес, а тем более мир переходит в онлайн. Кто хочет работать наёмным, то нужны строит.спец. электрик, слесаря, механик и т.д.. Так же есть вакансии для женщин в отели.
Кто покупает за рубежом кв., то он всё посчитал и знает свои фин.возможности. Обычно это обеспеч. люди, у них это не первая в семье квартира и есть не плохой в запасе капитал. А захотят вернуться после войны обратно, то можно продать или сдавать в аренду.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:03

  Xenon написав:Якщо зможе... :roll:

Україні, ймовірно, не варто очікувати на нинішні обсяги військової допомоги від США за нової адміністрації, – Трамп.

Він додав, що активно намагатиметься зупинити війну в Україні, якщо зможе.

"А как дысал, как дысал ..." (с) анек
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:03

  Wirująświatła написав: это один из сотни аспектов чем недовольны люди.

Люди перш за все незадоволені відсутністю поваги і відповідного договорам відношення до себе. Хоч на цивілці, хоч будь де.
Точніше тим, що відносно них хтось (а саме старший, начальник, командир; служби забезпечення; держустанови) не поводиться так, як визначено (договорами -- Конституцією, Законами, Кодексами, наказами, статутами).

Моя думка: перш за все необхідно вимагати виконання того, що вже є; а от вже тоді, якщо і цього буде замало, то вводити радикально нове.

Образно: від того, що до отого виловленого гречкосія сунуть в окоп ще й генерала, ні першому, ні другому, ні головне - результату, краще не стане.
І... якщо система не може знайти стимули або примусити гречкосія, то генерала тим паче.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:04

  Игорь Алексеевич написав:Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.
здесь не место для рекламы квартир в ЖК с бассейнами в Болгарии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:06

  ЛАД написав:Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.


кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:06

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.
здесь не место для рекламы квартир в ЖК с бассейнами в Болгарии.
Да здесь всё сегодня можно. Выезды за рубеж от бахов с покупкой детям 16+ квартир, что бы не отмечаться в ТЦК - это и есть тема про войну.
А то завтра будет поздно и не будут выпускать кому 18+ и возможно даже потом кому 16+ :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:09

detroytred редко бывает но сегодня я с вами согласен...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Майже на мільярд – США оголосили про нову військову допомогу Україні
Підтримка надходитиме за програмою USAI, тобто фактично йдеться про замовлення на виробництво озброєння. Така допомога надходить довше, ніж надіслана зі складів Пентагону (за програмою PDA). Міноборони не вказує термінів постачання у своєму дописі.

До пакета увійшли:

→ боєприпаси для систем HIMARS;

→ безпілотні літальні системи;

→ обладнання, компоненти та запасні частини для обслуговування, ремонту й капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Також нова допомога включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, аби допомогти Україні відновити свої сили, нарощувати й підтримувати бойову міць.

Це вже 22-й пакет для України за програмою USAI.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мерія Тбілісі встановлює новорічну ялинку в епіцентрі акції протесту

→ Відмова від євроассоціації - було

→ Протести - почались

→ Тітушки - присутні

→ Встановлення ялинки - має місце

В Грузії росіяни, через якусь там мрію, діють як в Україні 2013 року.
Ні на букву не відходячи від плану 2013 року в Україні
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 08 гру, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.
здесь не место для рекламы квартир в ЖК с бассейнами в Болгарии.
Да здесь всё сегодня можно. Выезды за рубеж от бахов с покупкой детям 16+ квартир, что бы не отмечаться в ТЦК - это и есть тема про войну.
А то завтра будет поздно и не будут выпускать кому 18+ и возможно даже потом кому 16+ :(

Перефразирую одну старую песню

Но, раз еще не все
Уехали Игори Алексеевичи,
То значит здесь, конечно,
Еще очень можно жить!

))
pesikot
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