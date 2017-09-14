Faceless написав:Це означає що раша тут взагалі поза торгами, обісралася і втекла, покинувши техніку, бази, інвестиції і т п. І ніхто з нею за них торгуватися не буде, торгуються з тими, в кого є аргументи. Кораблі зі Середземного в Чорне не пустять, тож будуть клянчити прихисток деінде
Йеменські хусіти залюбки приютять. А ще є "стратегічний партнер" Еритрея. Чи через Суец їх теж не пускають?
tester7336 написав:................ ту распорягу резко отменили так как ее в инет слили. а так бы штрафовали аж чубчик бы заворачивался. как и запрет на ответный огонь - отменили после слива в инет. вам тонны фактов приводишь а вы все свое - не все так однозначно. даже после цитаты слов зэ.
а по поводу 250 метров от ОБСЕ - что вас смущает? что не было выстрелов или что стреляли не кацапы?
Вы слишком односторонне и предвзято трактуете и факты, и слова. И да, в реальной жизни не всё так однозначно, как кому-то хотелось бы. Во всяком случае, многое. Не очень часто бывают вещи, имеющие однозначную трактовку. Такие, как, например, агрессия РФ против Украины. Можно придумывать оправдания и объяснения, как они это делают, но это не меняет факта - агрессия остаётся агрессией. А вас не смущает, что устаивают провокацию в 250 м от камер ОБСЕ, чтобы те хорошо рассмотрели «безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины»? Не нашлось места подальше от камер ОБСЕ? Или ОБСЕ не увидят, что это не ВСУ, а "армия Д/ЛНР"? И цель всего этого: "чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению"?
Игорь Алексеевич написав:Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.
здесь не место для рекламы квартир в ЖК с бассейнами в Болгарии.
Да здесь всё сегодня можно. Выезды за рубеж от бахов с покупкой детям 16+ квартир, что бы не отмечаться в ТЦК - это и есть тема про войну. А то завтра будет поздно и не будут выпускать кому 18+ и возможно даже потом кому 16+
Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.
M-Audio написав:Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.
Облік і контроль:
Однак деяких неповонолітніх юнаків можуть не випустити. Юристи пояснюють, що виїзд за кордон в 17 років може бути обмежено, якщо підліток не стоїть на військовому обліку. Облік чоловіків починається з 16 років, і якщо в 17 хлопець не має приписного, то прикордонники можуть відмовити йому у виїзді. Тож з документів, що потрібно для виїзду за кордон в 17 років, обов'язково потрібно мати закордонний паспорт та приписне посвідчення. https://www.unian.ua/society/chi-mozhna ... 89208.html
Але тенденції такі, що масово вивозять після 9-го класу.