Додано: Нед 08 гру, 2024 18:26

tester7336 написав: ................

ту распорягу резко отменили так как ее в инет слили. а так бы штрафовали аж чубчик бы заворачивался. как и запрет на ответный огонь - отменили после слива в инет.

вам тонны фактов приводишь а вы все свое - не все так однозначно. даже после цитаты слов зэ.



а по поводу 250 метров от ОБСЕ - что вас смущает? что не было выстрелов или что стреляли не кацапы? ................ту распорягу резко отменили так как ее в инет слили. а так бы штрафовали аж чубчик бы заворачивался. как и запрет на ответный огонь - отменили после слива в инет.вам тонны фактов приводишь а вы все свое - не все так однозначно. даже после цитаты слов зэ.а по поводу 250 метров от ОБСЕ - что вас смущает? что не было выстрелов или что стреляли не кацапы?

Вы слишком односторонне и предвзято трактуете и факты, и слова. И да, в реальной жизни не всё так однозначно, как кому-то хотелось бы. Во всяком случае, многое. Не очень часто бывают вещи, имеющие однозначную трактовку. Такие, как, например, агрессия РФ против Украины. Можно придумывать оправдания и объяснения, как они это делают, но это не меняет факта - агрессия остаётся агрессией.А вас не смущает, что устаивают провокацию в 250 м от камер ОБСЕ, чтобы те хорошо рассмотрели «безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины»? Не нашлось места подальше от камер ОБСЕ? Или ОБСЕ не увидят, что это не ВСУ, а "армия Д/ЛНР"? И цель всего этого: "чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению"?