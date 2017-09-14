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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11226112271122811229>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:25

  Faceless написав:Це означає що раша тут взагалі поза торгами, обісралася і втекла, покинувши техніку, бази, інвестиції і т п. І ніхто з нею за них торгуватися не буде, торгуються з тими, в кого є аргументи. Кораблі зі Середземного в Чорне не пустять, тож будуть клянчити прихисток деінде

Йеменські хусіти залюбки приютять. А ще є "стратегічний партнер" Еритрея.
Чи через Суец їх теж не пускають?
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:26

  tester7336 написав:................
ту распорягу резко отменили так как ее в инет слили. а так бы штрафовали аж чубчик бы заворачивался. как и запрет на ответный огонь - отменили после слива в инет.
вам тонны фактов приводишь а вы все свое - не все так однозначно. даже после цитаты слов зэ.

а по поводу 250 метров от ОБСЕ - что вас смущает? что не было выстрелов или что стреляли не кацапы? :lol:

Вы слишком односторонне и предвзято трактуете и факты, и слова. И да, в реальной жизни не всё так однозначно, как кому-то хотелось бы. Во всяком случае, многое. Не очень часто бывают вещи, имеющие однозначную трактовку. Такие, как, например, агрессия РФ против Украины. Можно придумывать оправдания и объяснения, как они это делают, но это не меняет факта - агрессия остаётся агрессией.
А вас не смущает, что устаивают провокацию в 250 м от камер ОБСЕ, чтобы те хорошо рассмотрели «безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины»? Не нашлось места подальше от камер ОБСЕ? Или ОБСЕ не увидят, что это не ВСУ, а "армия Д/ЛНР"? И цель всего этого: "чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению"?
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:30

  Xenon написав:Якщо зможе... :roll:

Україні, ймовірно, не варто очікувати на нинішні обсяги військової допомоги від США за нової адміністрації, – Трамп.

Він додав, що активно намагатиметься зупинити війну в Україні, якщо зможе.

Саме так. Я давно казав, що він, ймовірно, одного дня скаже щось типу "ну, я намагався.... далі -- якось самі, в мене своїх турбот вистачає".
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:31

  M-Audio написав:
  Xenon написав:Якщо зможе... :roll:

Україні, ймовірно, не варто очікувати на нинішні обсяги військової допомоги від США за нової адміністрації, – Трамп.

Він додав, що активно намагатиметься зупинити війну в Україні, якщо зможе.

Саме так. Я давно казав, що він, ймовірно, одного дня скаже щось типу "ну, я намагався.... далі -- якось самі, в мене своїх турбот вистачає".

он уже признавал Крым русским.
https://nv.ua/world/geopolitics/smi-soo ... 76604.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Цены в Болгарии на недвиж. такие как в Киеве. можно купить не плохие квартиры в ЖК с бассейнами, трен. залами начиная от 55тыс.евро.
здесь не место для рекламы квартир в ЖК с бассейнами в Болгарии.
Да здесь всё сегодня можно. Выезды за рубеж от бахов с покупкой детям 16+ квартир, что бы не отмечаться в ТЦК - это и есть тема про войну.
А то завтра будет поздно и не будут выпускать кому 18+ и возможно даже потом кому 16+ :(

Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.
А я то думаю почему многие родители спешать вывезти детей кому только 16 лет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Перефразирую одну старую песню
Страна давно бы была и в ЕС и в НАТО, но ей мешают такие клоуны и поэты без мо..((
Жаль умные ребята погибают, а ид..сидит в тепле на форуме и мырлыкает песнями на окне...((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 гру, 2024 18:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.

Облік і контроль:
Однак деяких неповонолітніх юнаків можуть не випустити. Юристи пояснюють, що виїзд за кордон в 17 років може бути обмежено, якщо підліток не стоїть на військовому обліку. Облік чоловіків починається з 16 років, і якщо в 17 хлопець не має приписного, то прикордонники можуть відмовити йому у виїзді.
Тож з документів, що потрібно для виїзду за кордон в 17 років, обов'язково потрібно мати закордонний паспорт та приписне посвідчення. https://www.unian.ua/society/chi-mozhna ... 89208.html

Але тенденції такі, що масово вивозять після 9-го класу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:50

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Перефразирую одну старую песню
Страна давно бы была и в ЕС и в НАТО, но ей мешают такие клоуны и поэты без мо..((

Да ты чё ...

Стране мешают такие, как ты, которые "возвяличивают" Россию постоянно и считают, что Россия - политический "игрок"
Что с Россией кто-то там договаривается.

А песня, ты её должен был знать.
Когда она появилась, кем написана и кто исполнял )

Что же ты так в штангу постоянно даёшь ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А песня, ты её должен был знать.
Когда она появилась, кем написана и кто исполнял )
Но это тебе интересно петь под луной.))
Игорь Алексеевич
 
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