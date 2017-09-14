ЛАД написав:Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.
кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?
Я не знаю. Не видел. И вы тоже. Но, судя по тому, что хуже всего с наступлением у росс. армии было на Донбассе, то наши оборонялись на подготовленных позициях, "которые обустраивались были не один год", а не срочно рыли окопы в чистом поле.
▪️У входных ворот раздались радостные выстрелы, затем последовали часы мародерства - и вот уже горит вестибюль!
▪️Вскоре после того, как Башар Асад бежал из страны, повстанцы ворвались в его дворец, опустошили и разграбили его, проникнув даже в его личные комнаты.
▪️Группы людей прогуливались по дворцу, переходя из комнаты в комнату, позируя для фотографий, а иногда забирая с собой предметы мебели или украшения.
▪️Дети бегают по великолепно украшенным комнатам, мужчины толкают по полу сундук. Некоторые мужчины несут на плечах элегантные стулья. В одной из кладовых шкафы разгромлены, а предметы разбросаны по полу.
▪️Новостной канал Al-Arabija показал кадры, на которых повстанцы исследуют дворцовые залы и сады и делают фотографии.
▪️Можно увидеть, как мародеры забирают предметы роскоши от Louis Vuitton.
▪️Дворец, который был открыт отцом Асада Хафисом аль-Асадом в 1990 году, на тот момент, по некоторым данным, стоил один миллиард долларов США. #Сирия
ЛАД вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камни
ненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган)
как говорил Михаил Жванецкий-заходишь в магазин, стал в очередь-а там уборщица грязной тряпкой моет пол и подойдя к людям в очереди начинает елозить им по обуви (могла бы попросить -отойти в сторону), так нет ...грязная тряпка на швабре-это ее оружие власти над лохосом, который стоит смиренно в очереди (ведь даже будучи уборщицей она берет продукты не с кассы, а с подсобки(скада), и попробуйте ей сделать замечание-крику будет на весь магазин (оскорбили при исполнении), вплоть до вызова милиции (и такое было с моими друзьями), загремели к отделение, когда сказали уборщице, что она умышленно людям обувь пачкает. в пионерах все кучкой сидели возле вожатого и слушали как он читает пропаганду Аркадия Гайдара или Николая Островского (который служил в нквд и руки по локоть в крови крестьян). Один курсант (на год старше меня учился), капитаном тоже стал, рассказл историю, как на 1м курсе они с другом мылись в душе и распылитель воды отпал-в это время зашел слесарь и стал крыть матом (сказал им что "за вредительство" их отчислят из вышки), первокурсники изрядно испугались
на первом курсе в колхозе(нас туда на 40 дней послали помидоры собирать, буквально сразу после приема в курсанты) был случай, когда за избиение курсанта перед строем страшиной роты, мы пошли 4 человека к командиру и сказали, что у нас ВУЗ, не зона, не СА и не афган(откуда вернулся старшина), на что кап.три ответил-вы бунтари и дизертиры, я вас заставлю родину любить, отправлю в Афганистам (вот так разобрался), а это 1981г
за 30 лет в Украине ко мне только раз применили "силу" в 2005г припроходе через турникет на матч Черноморец-Шахтер, при досмотре сумки капитан милиции (здоровенький дядя под 190, лет 35-40) хотел у меня отобрать зонтик, я сказал, что не отдам, он вскипел "кричал, что порвет на куски и тд", я отошел в сторону, подождал 10 минут, когда толпа болел на входе рассосалась, подошел к ниму и поговорил спокойно (он сказал, что были случаи "когда открывают зонты, другим позади не видно и начинается драки, потому сказали зонты не пропускать", пообещал, что если будет дождь уйду со своим зонтом на другой сектор (мест свободных было достаточно), и вот вам разница между ссср и нормальной страной (хоть в 2005 у нас было много перегибов на местах-таже Врадиевка.
кстати, до 1990г все моряки ходили в город "руской тройкой"-весь мир смеялся, для чего? в группе назначался "старший"(офицер, или коммунист из рядовых). Если кто-то решит бежать (не возвращаться) двое других ему не дадут (помню , как в 1989г читали приказ о травматизме, как в Сингапуре двое мотористов сломали две руки токарю, за то что тот сказал, что как хорошо было остаться и жить в Сингапуре(дело под шафе). Меня такое унижало, и как офицера, и как человека.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 08 гру, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:А ничего, что ты постоянно был против Украины и за Россию
Скинь скрины что я против Украины и писал в защиту раши?. Может тебя где то перемкнуло?)) У тебя даже раша почему то с большой буквы. Сразу видно старый знаток с белым вортничком и застёгнут. пуговицами под горло))
tester7336 написав:................ ту распорягу резко отменили так как ее в инет слили. а так бы штрафовали аж чубчик бы заворачивался. как и запрет на ответный огонь - отменили после слива в инет. вам тонны фактов приводишь а вы все свое - не все так однозначно. даже после цитаты слов зэ.
а по поводу 250 метров от ОБСЕ - что вас смущает? что не было выстрелов или что стреляли не кацапы?
Вы слишком односторонне и предвзято трактуете и факты, и слова. И да, в реальной жизни не всё так однозначно, как кому-то хотелось бы. Во всяком случае, многое. Не очень часто бывают вещи, имеющие однозначную трактовку. Такие, как, например, агрессия РФ против Украины. Можно придумывать оправдания и объяснения, как они это делают, но это не меняет факта - агрессия остаётся агрессией. А вас не смущает, что устаивают провокацию в 250 м от камер ОБСЕ, чтобы те хорошо рассмотрели «безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины»? Не нашлось места подальше от камер ОБСЕ? Или ОБСЕ не увидят, что это не ВСУ, а "армия Д/ЛНР"? И цель всего этого: "чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению"?
что там "неоднозначного" когда зэ прямо говорит - мы должны перестать стрелять. не хло не боевики - а мы. а смысл делать провокацию что бы ее никто не увидел? вы серьёзно? то что они сделали криворуко - то уже вопрос к ним а не к логике. и да - цель кацапов была отменить разведение но успеть заскочить на старые украинские позиции таким образом продвинувшись вперед официально да еще и обвинить Украину. это что ли еще нужно разжевать? но какая бы не была провокация факт остается фактом - на тех позициях что оставила Украина шарились кацпы. т.е. мы тупо отошли. а вы можете что угодно рассказывать про свое неоднозначно.
А че именно ему? это типа злорадство что линия боевых действий приближается к Днепру? Такое.. раньше сядешь-раньше выйдешь (с)
а шо это блазень такой радостный на фото с Трампом и Макроном? Пообещали политическое убежище или просто дорожку снюхал перед этим? Трамп отжег про "бессмыслено убитых 400 000". Так гляди и контора им заинтересуется, в державний зради обвинят,а тут еще и выяснится что у него данные не обновлены, батюшки... а,блин,он же американец! ему же можно невозбранно правду говорить,чего это я, бес попутал
ЛАД написав:Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.
кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?
Я не знаю. Не видел. И вы тоже. Но, судя по тому, что хуже всего с наступлением у росс. армии было на Донбассе, то наши оборонялись на подготовленных позициях, "которые обустраивались были не один год", а не срочно рыли окопы в чистом поле.
только с той разницей что тера которая была между "разведенными" сразу стала кацапской. что я и говорил - зэ тупо отвел войска. а не ваше "развели". и по нашим лупили с наших же позиций.