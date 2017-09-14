Додано: Нед 08 гру, 2024 19:16

ЛАД вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камни





ненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган)



как говорил Михаил Жванецкий-заходишь в магазин, стал в очередь-а там уборщица грязной тряпкой моет пол и подойдя к людям в очереди начинает елозить им по обуви (могла бы попросить -отойти в сторону), так нет ...грязная тряпка на швабре-это ее оружие власти над лохосом, который стоит смиренно в очереди (ведь даже будучи уборщицей она берет продукты не с кассы, а с подсобки(скада), и попробуйте ей сделать замечание-крику будет на весь магазин (оскорбили при исполнении), вплоть до вызова милиции (и такое было с моими друзьями), загремели к отделение, когда сказали уборщице, что она умышленно людям обувь пачкает.

в пионерах все кучкой сидели возле вожатого и слушали как он читает пропаганду Аркадия Гайдара или Николая Островского (который служил в нквд и руки по локоть в крови крестьян).

Один курсант (на год старше меня учился), капитаном тоже стал, рассказл историю, как на 1м курсе они с другом мылись в душе и распылитель воды отпал-в это время зашел слесарь и стал крыть матом (сказал им что "за вредительство" их отчислят из вышки), первокурсники изрядно испугались



на первом курсе в колхозе(нас туда на 40 дней послали помидоры собирать, буквально сразу после приема в курсанты) был случай, когда за избиение курсанта перед строем страшиной роты, мы пошли 4 человека к командиру и сказали, что у нас ВУЗ, не зона, не СА и не афган(откуда вернулся старшина), на что кап.три ответил-вы бунтари и дизертиры, я вас заставлю родину любить, отправлю в Афганистам (вот так разобрался), а это 1981г



за 30 лет в Украине ко мне только раз применили "силу" в 2005г припроходе через турникет на матч Черноморец-Шахтер, при досмотре сумки капитан милиции (здоровенький дядя под 190, лет 35-40) хотел у меня отобрать зонтик, я сказал, что не отдам, он вскипел "кричал, что порвет на куски и тд", я отошел в сторону, подождал 10 минут, когда толпа болел на входе рассосалась, подошел к ниму и поговорил спокойно (он сказал, что были случаи "когда открывают зонты, другим позади не видно и начинается драки, потому сказали зонты не пропускать", пообещал, что если будет дождь уйду со своим зонтом на другой сектор (мест свободных было достаточно), и вот вам разница между ссср и нормальной страной (хоть в 2005 у нас было много перегибов на местах-таже Врадиевка.



кстати, до 1990г все моряки ходили в город "руской тройкой"-весь мир смеялся, для чего? в группе назначался "старший"(офицер, или коммунист из рядовых). Если кто-то решит бежать (не возвращаться) двое других ему не дадут (помню , как в 1989г читали приказ о травматизме, как в Сингапуре двое мотористов сломали две руки токарю, за то что тот сказал, что как хорошо было остаться и жить в Сингапуре(дело под шафе). Меня такое унижало, и как офицера, и как человека.