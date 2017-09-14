ЛАД написав:Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.
кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?
Я не знаю. Не видел. И вы тоже. Но, судя по тому, что хуже всего с наступлением у росс. армии было на Донбассе, то наши оборонялись на подготовленных позициях, "которые обустраивались были не один год", а не срочно рыли окопы в чистом поле.
▪️У входных ворот раздались радостные выстрелы, затем последовали часы мародерства - и вот уже горит вестибюль!
▪️Вскоре после того, как Башар Асад бежал из страны, повстанцы ворвались в его дворец, опустошили и разграбили его, проникнув даже в его личные комнаты.
▪️Группы людей прогуливались по дворцу, переходя из комнаты в комнату, позируя для фотографий, а иногда забирая с собой предметы мебели или украшения.
▪️Дети бегают по великолепно украшенным комнатам, мужчины толкают по полу сундук. Некоторые мужчины несут на плечах элегантные стулья. В одной из кладовых шкафы разгромлены, а предметы разбросаны по полу.
▪️Новостной канал Al-Arabija показал кадры, на которых повстанцы исследуют дворцовые залы и сады и делают фотографии.
▪️Можно увидеть, как мародеры забирают предметы роскоши от Louis Vuitton.
▪️Дворец, который был открыт отцом Асада Хафисом аль-Асадом в 1990 году, на тот момент, по некоторым данным, стоил один миллиард долларов США. #Сирия
ЛАД вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камни
ненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган)
как говорил Михаил Жванецкий-заходишь в магазин, стал в очередь-а там уборщица грязной тряпкой моет пол и подойдя к людям в очереди начинает елозить им по обуви (могла бы попросить -отойти в сторону), так нет ...грязная тряпка на швабре-это ее оружие власти над лохосом, который стоит смиренно в очереди (ведь даже будучи уборщицей она берет продукты не с кассы, а с подсобки(скада), и попробуйте ей сделать замечание-крику будет на весь магазин (оскорбили при исполнении), вплоть до вызова милиции (и такое было с моими друзьями), загремели к отделение, когда сказали уборщице, что она умышленно людям обувь пачкает. в пионерах все кучкой сидели возле вожатого и слушали как он читает пропаганду Аркадия Гайдара или Николая Островского (который служил в нквд и руки по локоть в крови крестьян). Один курсант (на год старше меня учился), капитаном тоже стал, рассказл историю, как на 1м курсе они с другом мылись в душе и распылитель воды отпал-в это время зашел слесарь и стал крыть матом (сказал им что "за вредительство" их отчислят из вышки), первокурсники изрядно испугались
на первом курсе в колхозе(нас туда на 40 дней послали помидоры собирать, буквально сразу после приема в курсанты) был случай, когда за избиение курсанта перед строем страшиной роты, мы пошли 4 человека к командиру и сказали, что у нас ВУЗ, не зона, не СА и не афган(откуда вернулся старшина), на что кап.три ответил-вы бунтари и дизертиры, я вас заставлю родину любить, отправлю в Афганистам (вот так разобрался), а это 1981г
за 30 лет в Украине ко мне только раз применили "силу" в 2005г припроходе через турникет на матч Черноморец-Шахтер, при досмотре сумки капитан милиции (здоровенький дядя под 190, лет 35-40) хотел у меня отобрать зонтик, я сказал, что не отдам, он вскипел "кричал, что порвет на куски и тд", я отошел в сторону, подождал 10 минут, когда толпа болел на входе рассосалась, подошел к ниму и поговорил спокойно (он сказал, что были случаи "когда открывают зонты, другим позади не видно и начинается драки, потому сказали зонты не пропускать", пообещал, что если будет дождь уйду со своим зонтом на другой сектор (мест свободных было достаточно), и вот вам разница между ссср и нормальной страной (хоть в 2005 у нас было много перегибов на местах-таже Врадиевка.
кстати, до 1990г все моряки ходили в город "руской тройкой"-весь мир смеялся, для чего? в группе назначался "старший"(офицер, или коммунист из рядовых). Если кто-то решит бежать (не возвращаться) двое других ему не дадут (помню , как в 1989г читали приказ о травматизме, как в Сингапуре двое мотористов сломали две руки токарю, за то что тот сказал, что как хорошо было остаться и жить в Сингапуре(дело под шафе). Меня такое унижало, и как офицера, и как человека.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 08 гру, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:А ничего, что ты постоянно был против Украины и за Россию
Скинь скрины что я против Украины и писал в защиту раши?. Может тебя где то перемкнуло?)) У тебя даже раша почему то с большой буквы. Сразу видно старый знаток с белым вортничком и застёгнут. пуговицами под горло))
tester7336 написав:................ ту распорягу резко отменили так как ее в инет слили. а так бы штрафовали аж чубчик бы заворачивался. как и запрет на ответный огонь - отменили после слива в инет. вам тонны фактов приводишь а вы все свое - не все так однозначно. даже после цитаты слов зэ.
а по поводу 250 метров от ОБСЕ - что вас смущает? что не было выстрелов или что стреляли не кацапы?
Вы слишком односторонне и предвзято трактуете и факты, и слова. И да, в реальной жизни не всё так однозначно, как кому-то хотелось бы. Во всяком случае, многое. Не очень часто бывают вещи, имеющие однозначную трактовку. Такие, как, например, агрессия РФ против Украины. Можно придумывать оправдания и объяснения, как они это делают, но это не меняет факта - агрессия остаётся агрессией. А вас не смущает, что устаивают провокацию в 250 м от камер ОБСЕ, чтобы те хорошо рассмотрели «безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины»? Не нашлось места подальше от камер ОБСЕ? Или ОБСЕ не увидят, что это не ВСУ, а "армия Д/ЛНР"? И цель всего этого: "чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению"?
что там "неоднозначного" когда зэ прямо говорит - мы должны перестать стрелять. не хло не боевики - а мы. а смысл делать провокацию что бы ее никто не увидел? вы серьёзно? то что они сделали криворуко - то уже вопрос к ним а не к логике. и да - цель кацапов была отменить разведение но успеть заскочить на старые украинские позиции таким образом продвинувшись вперед официально да еще и обвинить Украину. это что ли еще нужно разжевать? но какая бы не была провокация факт остается фактом - на тех позициях что оставила Украина шарились кацпы. т.е. мы тупо отошли. а вы можете что угодно рассказывать про свое неоднозначно.
ЛАД написав:Целью действий террористов может быть обострение ситуации на участке разведения, чтобы спровоцировать возвращение войск на исходные позиции к разведению и при этом успеть занять новые выгодные рубежи в указанном районе.
кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?
Я не знаю. Не видел. И вы тоже. Но, судя по тому, что хуже всего с наступлением у росс. армии было на Донбассе, то наши оборонялись на подготовленных позициях, "которые обустраивались были не один год", а не срочно рыли окопы в чистом поле.
только с той разницей что тера которая была между "разведенными" сразу стала кацапской. что я и говорил - зэ тупо отвел войска. а не ваше "развели". и по нашим лупили с наших же позиций.
konstantin kirovograd написав:26 февраля 2024 года президент сказал что погибло 31000 военных,сегодня он сказал 43000.За 9 месяцев 12000(((
Можливо надали статус загиблого комусь з 40+ тисяч, які висять «пропав безвісти»
допускаю, що навіть більше ніж 12 тисяч, втрати великі, треба ще трохи протиматись (с початку до весни 2025) може Трамп вибере для пуйла сирійський сценарій, розвідка США працює щоденно (не може такого бути, щоб не знайшовся новый Гришка Отрепьев (двійник убіенного повара)