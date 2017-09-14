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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11228112291123011231>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 19:54

Успіх где ты там нашёл слово зраднык в свой адрес? давай я тебе нормальные таблетки посоветую? L-карнитин и Гінкго білоба
Містить стандартизований екстракт листя Гінкго Білоба - загальновідомий природний компонент, що став популярним завдяки здатності покращувати постачання до мозку кисню та глюкози. Гінкго Білоба завдяки вмісту гінксолідів, білобалідів та флавонових глікозидів:

знижує здатність тромбоцитів до агрегації, покращує реологічні властивості
сприяє розширенню судин головного мозку та кінцівок
сприяє зростанню стійкості тканин до гіпоксії
Може бути рекомендована для покращення мозкового кровообігу, памʼяті, концентрації уваги. Перед вживанням рекомендується консультація лікаря. Не містить ароматизаторів, барвників, консервантів. Не є лікарським засобом.



75 грн и ты снова самый умный и успешный!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 гру, 2024 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Або в Мурманськ до тестя dima_On, або на Далекій Схід


до Мурманська топлива(палива) вистачить, а до ДС треба десь ще два рази бункероватись, навіть до Китаю не вистачить, тоді навкруги Африки в Кейптауні (ПАР дружбани бункерного діда)
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 19:57

Росія готова негайно припинити вогонь і розпочати переговори, якщо Україна відмовиться від чотирьох областей, Криму, а також від вступу до НАТО, — Пєсков

💬 "Зеленський своїм декретом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом. Ця їх позиція не змінюється. Для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет і дати вказівку про відновлення діалогу на базі Стамбульських домовленостей і з урахуванням реалій, що складаються на землі", — заявив він.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Чи через Суец їх теж не пускають?


військові кораблі не долучають до каравану з торгових суден, до того, вони маленькі відносно розмірів контейровозів Е классу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%81%D1%83

військові йдуть поперду всіх))
у русні там було 3 фрегати (125м довжина, осадка від 5 до7м), шелупонь
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:11

Останні події в Сирії свідчать про те, що перемога України над Росією можлива. Про це у соцмережі Х зазначив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він підкреслив, що сирійський приклад показує, що "Росію можна вигнати і вона піде додому".

"Балтійці мали рацію - Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, він спричиняє хаос", - додав дипломат.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:18

  Wirująświatła написав:Успіх где ты там нашёл слово зраднык в свой адрес? давай я тебе нормальные таблетки посоветую? L-карнитин и Гінкго білоба
Містить стандартизований екстракт листя Гінкго Білоба - загальновідомий природний компонент, що став популярним завдяки здатності покращувати постачання до мозку кисню та глюкози. Гінкго Білоба завдяки вмісту гінксолідів, білобалідів та флавонових глікозидів:

знижує здатність тромбоцитів до агрегації, покращує реологічні властивості
сприяє розширенню судин головного мозку та кінцівок
сприяє зростанню стійкості тканин до гіпоксії
Може бути рекомендована для покращення мозкового кровообігу, памʼяті, концентрації уваги. Перед вживанням рекомендується консультація лікаря. Не містить ароматизаторів, барвників, консервантів. Не є лікарським засобом.



75 грн и ты снова самый умный и успешный!

Як де? У попередніх серіях маячні Холяви! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:20

  Успіх написав:Як де? У попередніх серіях маячні Холяви!
дай ссылку
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:27

ЛАД

ссср був країною терористом, і всі терористу світу їхали до москви навчатись:
в інстітуті Патріса Лумумби і далі в військовим вишах і діверсійних школах(кгб/пгу)

У 1961—1992 Університет дружби народів носив ім'я Патріса Лумумби. Особливістю РУДН є його багатонаціональність: серед студентів, аспірантів і стажистів — представники 450 національностей і народностей із понад 100 країн світу


палеснтина (ясір арафат)-це продукт ссср, почитайте скільки млрд рублів було марно витрачено на озброєння армій Египту, Сірії, Іорданії, Іраку, Лівії

по друге, то що сьогодні волають проплачені т.з ліві (в Европі, США)-це совокупна робота російських спец.слуб, пропоганди (в країнах ЕС, США, Канаді)-це телеканали RT? sputnik, і сотні інших (які вещают на 6 мовах) Мова мовлення англійська, арабська, іспанська, французька, російська, німецька

мене не торкається лозунги свободи палентини, бо Україна не має до цього відношення, а от жити в ссср -країні яка окупувала пів світу -це було вразливо відчувати себе окупантом
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:31

  Успіх написав:
Як де? У попередніх серіях маячні Холяви! :mrgreen:


...... не буду вступати з тобою у розмови ....
Просто наголошую ще раз , між тобою і мною дуже велика різніця у віку, освіті і у сприятті елементарних життевих норм .

Я тобі лише один раз ВЕЛИКИМИ літерами написав і розтлумачив чому ти багато на кого навчався , але так жодної професії і не освоїв .
Ти взагалі не зрозумів про що шлось .

Так що торгуй педалями .
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:32

  Успіх написав:Зрадив він

Та якби і спростовувати нічого.

Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України.
Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками.
І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами, а не через СЗЧ, липове ВЛК і т.д.
Звичайний...Герой.

Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги.
Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють.
Як на мене, в кожного своя правда і неправда.
І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий.
detroytred
 
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