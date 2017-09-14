Успіх где ты там нашёл слово зраднык в свой адрес? давай я тебе нормальные таблетки посоветую? L-карнитин и Гінкго білоба
Містить стандартизований екстракт листя Гінкго Білоба - загальновідомий природний компонент, що став популярним завдяки здатності покращувати постачання до мозку кисню та глюкози. Гінкго Білоба завдяки вмісту гінксолідів, білобалідів та флавонових глікозидів:
знижує здатність тромбоцитів до агрегації, покращує реологічні властивості сприяє розширенню судин головного мозку та кінцівок сприяє зростанню стійкості тканин до гіпоксії Може бути рекомендована для покращення мозкового кровообігу, памʼяті, концентрації уваги. Перед вживанням рекомендується консультація лікаря. Не містить ароматизаторів, барвників, консервантів. Не є лікарським засобом.
75 грн и ты снова самый умный и успешный!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 гру, 2024 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Росія готова негайно припинити вогонь і розпочати переговори, якщо Україна відмовиться від чотирьох областей, Криму, а також від вступу до НАТО, — Пєсков
💬 "Зеленський своїм декретом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом. Ця їх позиція не змінюється. Для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет і дати вказівку про відновлення діалогу на базі Стамбульських домовленостей і з урахуванням реалій, що складаються на землі", — заявив він.
Wirująświatła написав:Успіхгде ты там нашёл слово зраднык в свой адрес? давай я тебе нормальные таблетки посоветую? L-карнитин и Гінкго білоба
Містить стандартизований екстракт листя Гінкго Білоба - загальновідомий природний компонент, що став популярним завдяки здатності покращувати постачання до мозку кисню та глюкози. Гінкго Білоба завдяки вмісту гінксолідів, білобалідів та флавонових глікозидів:
знижує здатність тромбоцитів до агрегації, покращує реологічні властивості сприяє розширенню судин головного мозку та кінцівок сприяє зростанню стійкості тканин до гіпоксії Може бути рекомендована для покращення мозкового кровообігу, памʼяті, концентрації уваги. Перед вживанням рекомендується консультація лікаря. Не містить ароматизаторів, барвників, консервантів. Не є лікарським засобом.
ссср був країною терористом, і всі терористу світу їхали до москви навчатись: в інстітуті Патріса Лумумби і далі в військовим вишах і діверсійних школах(кгб/пгу)
У 1961—1992 Університет дружби народів носив ім'я Патріса Лумумби. Особливістю РУДН є його багатонаціональність: серед студентів, аспірантів і стажистів — представники 450 національностей і народностей із понад 100 країн світу
палеснтина (ясір арафат)-це продукт ссср, почитайте скільки млрд рублів було марно витрачено на озброєння армій Египту, Сірії, Іорданії, Іраку, Лівії
по друге, то що сьогодні волають проплачені т.з ліві (в Европі, США)-це совокупна робота російських спец.слуб, пропоганди (в країнах ЕС, США, Канаді)-це телеканали RT? sputnik, і сотні інших (які вещают на 6 мовах) Мова мовлення англійська, арабська, іспанська, французька, російська, німецька
мене не торкається лозунги свободи палентини, бо Україна не має до цього відношення, а от жити в ссср -країні яка окупувала пів світу -це було вразливо відчувати себе окупантом
Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України. Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками. І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами, а не через СЗЧ, липове ВЛК і т.д. Звичайний...Герой.
Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги. Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють. Як на мене, в кожного своя правда і неправда. І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий.