бігунець щось закидає людині, що служила в ЗСУ під час війни.
оце треба відразу розпеченим залізом випалювати - мають бути норми поведінки серед порядних людей...
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Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53
бігунець щось закидає людині, що служила в ЗСУ під час війни.
оце треба відразу розпеченим залізом випалювати - мають бути норми поведінки серед порядних людей...
Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53
На болотах встановлено рекорд з переобування в стрибку, уже повним ходом відбілюють репутацію путєна відвязуючи його від особи Асада - "він з самого початку тільки за мир був. Який Асад, ви що, хто це?" Хоча вчора повстанці - це терористи, вклали мільярди для боротьби з ними, путєн казав "хай тільки рипнуться, то отримають такий удар, який у житті ще не бачили". А вже сьогодні: "ми будемо співпрацювати з будь-якою владою", завтра вже будуть "уважаемые партнёры", а післязавтра "болгары восхитились многоходовочкой путина по поводу Сирии"
Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53
Що там у Львові з дівчатами?
На отаке в новинах натрапив:
*Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. *
*Вийшла з роботи і не повернулась додому: у Львові розшукують 22-річну дівчину
21.11.2024 15:57
21 листопада, поліція виявила тіло 22-річної зниклої безвісти Поліни*
Такі молоді... Жаль.
Додано: Нед 08 гру, 2024 20:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зараз подивимось, як будуть проходити перемовини з Рашею, й яку мову кацапи розуміють краще
Додано: Нед 08 гру, 2024 21:00
да, редко можно увидеть самокритику на форуме...
браво ИА так держать!
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