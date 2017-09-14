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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11229112301123111232>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Як де? У попередніх серіях маячні Холяви!
дай ссылку

Есть еще люди, у кого он не в ЧС :?: :shock:

бігунець щось закидає людині, що служила в ЗСУ під час війни. :shock:

оце треба відразу розпеченим залізом випалювати - мають бути норми поведінки серед порядних людей...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53

  prodigy написав:
Останні події в Сирії свідчать про те, що перемога України над Росією можлива. Про це у соцмережі Х зазначив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він підкреслив, що сирійський приклад показує, що "Росію можна вигнати і вона піде додому".

"Балтійці мали рацію - Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, він спричиняє хаос", - додав дипломат.

На болотах встановлено рекорд з переобування в стрибку, уже повним ходом відбілюють репутацію путєна відвязуючи його від особи Асада - "він з самого початку тільки за мир був. Який Асад, ви що, хто це?" Хоча вчора повстанці - це терористи, вклали мільярди для боротьби з ними, путєн казав "хай тільки рипнуться, то отримають такий удар, який у житті ще не бачили". А вже сьогодні: "ми будемо співпрацювати з будь-якою владою", завтра вже будуть "уважаемые партнёры", а післязавтра "болгары восхитились многоходовочкой путина по поводу Сирии"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53

Що там у Львові з дівчатами?
На отаке в новинах натрапив:
*Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. *
https://varta1.com.ua/news/yikhala-na-n ... 88245.html

*Вийшла з роботи і не повернулась додому: у Львові розшукують 22-річну дівчину
21.11.2024 15:57
21 листопада, поліція виявила тіло 22-річної зниклої безвісти Поліни*
https://varta1.com.ua/news/vyyshla-z-ro ... 88265.html

Такі молоді... Жаль.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сирійські повстанці підійшли впритул до бази флоту РФ і російської авіабази в Тартусі
к повідомляють Важные истории, посилаючись на повідомлення пропагандистських блогерів, з авіабази Хмеймім готуються виводити авіацію та особовий склад.

Окрім цього, Важные истории пишуть, що, за даними блогера, близького до ПВК Вагнер, російські війська отримали наказ знищувати бронетехніку та документацію, щоб вона не потрапила до сирійських повстанців.

зараз подивимось, як будуть проходити перемовини з Рашею, й яку мову кацапи розуміють краще 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:00

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Перефразирую одну старую песню
Страна давно бы была и в ЕС и в НАТО, но ей мешают такие клоуны и поэты без мо..((
Жаль умные ребята погибают, а ид..сидит в тепле на форуме и мырлыкает песнями на окне...((

да, редко можно увидеть самокритику на форуме...
браво ИА так держать! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:41

Для Барабашова
https://t.me/couch_iu/71247
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:05

Нормально так Трампа опустил усатый ))

У світі залишилися лише два лідери — я і путін, — Ердоган

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:05

За крок до ...©

  detroytred написав:
  Успіх написав:Зрадив він

Та якби і спростовувати нічого.

Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України.
Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками.
І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами, а не через СЗЧ, липове ВЛК і т.д.
Звичайний...Герой.

Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги.
Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють.
Як на мене, в кожного своя правда і неправда.
І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий.
Тут хочеться тригернути Хотаба - він на таке дуже збуджується/рефлексує :wink: :lol:
Тож, припустимо(але тільки припустимо) що умовний воїн відвоювавши 32місяці(не десь у тилу, а на фронті! - в 7-5-1,5км від окопів орків) - не витримавши шаленого бардаку в армії, зневажливого ставлення до його здоров'я командирами, постійне посилання на важку фізичну роботу все ближче і ближче до позицій ворога... а також - 32місяці "ув'язнення" від цивільного життя/всіх його благ/родини/сім'ї і т.д. і т. п.
То чи має той умовний воїн МОРАЛЬНЕ право на сзч, чи липове влк, чи щось типу того?
Так, по закону - не має...
А відносно більшості інших, які навіть, не доповзли до тцк за отих 32міс?
Чи отих, що чкурнули закордон як правило - НЕ легально?
Вони всі - мають моральне право осуджувати того воїна, якщо б він, навіть, отак би зробив?

І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...

Але хочу наголосити що це все "припустимо" і ще на цьому >>>
А судді то ХТО?©

Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу?
Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити?
Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?

Тож ще раз - "а судді то, ХТО???"©
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:13

Успіх
Якщо скажу що ти мав право на гіпотетичне СЗЧ, то зізнаєшся? :lol:

2 Детройт, треба щодня з ранку починати день на форумі з подяки $-чику. Коли його 2 дні не згадують, починаються отакі пости «ну чому мене недостаньо кохають тут?!» :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 08 гру, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:13

  _hunter написав:


Служила. Получила за это УБД. По Закону получает за это часть моих налогов. Вроде это максимум, который от меня требуется?

(если уж конкретную персону обговаривать запрещено)[/quote]

...... я й зараз на державній службі ...
....яке ти й твій син маєшь відношення до податків в Україні ?
.... це ви зараз проїдаєте гроші німецьких пенсіонерів ...
холява
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