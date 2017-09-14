бігунець щось закидає людині, що служила в ЗСУ під час війни.
оце треба відразу розпеченим залізом випалювати - мають бути норми поведінки серед порядних людей...
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Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53
бігунець щось закидає людині, що служила в ЗСУ під час війни.
оце треба відразу розпеченим залізом випалювати - мають бути норми поведінки серед порядних людей...
Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53
На болотах встановлено рекорд з переобування в стрибку, уже повним ходом відбілюють репутацію путєна відвязуючи його від особи Асада - "він з самого початку тільки за мир був. Який Асад, ви що, хто це?" Хоча вчора повстанці - це терористи, вклали мільярди для боротьби з ними, путєн казав "хай тільки рипнуться, то отримають такий удар, який у житті ще не бачили". А вже сьогодні: "ми будемо співпрацювати з будь-якою владою", завтра вже будуть "уважаемые партнёры", а післязавтра "болгары восхитились многоходовочкой путина по поводу Сирии"
Додано: Нед 08 гру, 2024 20:53
Що там у Львові з дівчатами?
На отаке в новинах натрапив:
*Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. *
*Вийшла з роботи і не повернулась додому: у Львові розшукують 22-річну дівчину
21.11.2024 15:57
21 листопада, поліція виявила тіло 22-річної зниклої безвісти Поліни*
Такі молоді... Жаль.
Додано: Нед 08 гру, 2024 20:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зараз подивимось, як будуть проходити перемовини з Рашею, й яку мову кацапи розуміють краще
Додано: Нед 08 гру, 2024 21:00
да, редко можно увидеть самокритику на форуме...
браво ИА так держать!
Додано: Нед 08 гру, 2024 21:41
Для Барабашова
Додано: Нед 08 гру, 2024 22:05
Нормально так Трампа опустил усатый ))
Додано: Нед 08 гру, 2024 22:05
За крок до ...©
Тут хочеться тригернути Хотаба - він на таке дуже збуджується/рефлексує
Тож, припустимо(але тільки припустимо) що умовний воїн відвоювавши 32місяці(не десь у тилу, а на фронті! - в 7-5-1,5км від окопів орків) - не витримавши шаленого бардаку в армії, зневажливого ставлення до його здоров'я командирами, постійне посилання на важку фізичну роботу все ближче і ближче до позицій ворога... а також - 32місяці "ув'язнення" від цивільного життя/всіх його благ/родини/сім'ї і т.д. і т. п.
То чи має той умовний воїн МОРАЛЬНЕ право на сзч, чи липове влк, чи щось типу того?
Так, по закону - не має...
А відносно більшості інших, які навіть, не доповзли до тцк за отих 32міс?
Чи отих, що чкурнули закордон як правило - НЕ легально?
Вони всі - мають моральне право осуджувати того воїна, якщо б він, навіть, отак би зробив?
І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...
Але хочу наголосити що це все "припустимо" і ще на цьому >>>
А судді то ХТО?©
Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу?
Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити?
Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?
Тож ще раз - "а судді то, ХТО???"©
Додано: Нед 08 гру, 2024 22:13
Успіх
Якщо скажу що ти мав право на гіпотетичне СЗЧ, то зізнаєшся?
2 Детройт, треба щодня з ранку починати день на форумі з подяки $-чику. Коли його 2 дні не згадують, починаються отакі пости «ну чому мене недостаньо кохають тут?!»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 08 гру, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 гру, 2024 22:13
Служила. Получила за это УБД. По Закону получает за это часть моих налогов. Вроде это максимум, который от меня требуется?
(если уж конкретную персону обговаривать запрещено)[/quote]
...... я й зараз на державній службі ...
....яке ти й твій син маєшь відношення до податків в Україні ?
.... це ви зараз проїдаєте гроші німецьких пенсіонерів ...
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