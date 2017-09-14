Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України. Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками. І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами, а не через СЗЧ, липове ВЛК і т.д. Звичайний...Герой.
Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги. Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють. Як на мене, в кожного своя правда і неправда. І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий.
Останні події в Сирії свідчать про те, що перемога України над Росією можлива. Про це у соцмережі Х зазначив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Він підкреслив, що сирійський приклад показує, що "Росію можна вигнати і вона піде додому".
"Балтійці мали рацію - Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, він спричиняє хаос", - додав дипломат.
На болотах встановлено рекорд з переобування в стрибку, уже повним ходом відбілюють репутацію путєна відвязуючи його від особи Асада - "він з самого початку тільки за мир був. Який Асад, ви що, хто це?" Хоча вчора повстанці - це терористи, вклали мільярди для боротьби з ними, путєн казав "хай тільки рипнуться, то отримають такий удар, який у житті ще не бачили". А вже сьогодні: "ми будемо співпрацювати з будь-якою владою", завтра вже будуть "уважаемые партнёры", а післязавтра "болгары восхитились многоходовочкой путина по поводу Сирии"
Що там у Львові з дівчатами? На отаке в новинах натрапив: *Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. * https://varta1.com.ua/news/yikhala-na-n ... 88245.html
к повідомляють Важные истории, посилаючись на повідомлення пропагандистських блогерів, з авіабази Хмеймім готуються виводити авіацію та особовий склад.
Окрім цього, Важные истории пишуть, що, за даними блогера, близького до ПВК Вагнер, російські війська отримали наказ знищувати бронетехніку та документацію, щоб вона не потрапила до сирійських повстанців.
зараз подивимось, як будуть проходити перемовини з Рашею, й яку мову кацапи розуміють краще
Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України. Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками. І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами, а не через СЗЧ, липове ВЛК і т.д. Звичайний...Герой.
Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги. Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють. Як на мене, в кожного своя правда і неправда. І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий.
Тут хочеться тригернути Хотаба - він на таке дуже збуджується/рефлексує Тож, припустимо(але тільки припустимо) що умовний воїн відвоювавши 32місяці(не десь у тилу, а на фронті! - в 7-5-1,5км від окопів орків) - не витримавши шаленого бардаку в армії, зневажливого ставлення до його здоров'я командирами, постійне посилання на важку фізичну роботу все ближче і ближче до позицій ворога... а також - 32місяці "ув'язнення" від цивільного життя/всіх його благ/родини/сім'ї і т.д. і т. п. То чи має той умовний воїн МОРАЛЬНЕ право на сзч, чи липове влк, чи щось типу того? Так, по закону - не має... А відносно більшості інших, які навіть, не доповзли до тцк за отих 32міс? Чи отих, що чкурнули закордон як правило - НЕ легально? Вони всі - мають моральне право осуджувати того воїна, якщо б він, навіть, отак би зробив?
І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...
Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу? Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити? Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?