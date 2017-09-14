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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11229112301123111232

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:20

  Hotab написав:треба щодня з ранку починати день на форумі з подяки $-чику. Коли його 2 дні не згадують, починаються отакі пости «ну чому мене недостаньо кохають тут?!
поэтому успих твой главный конкурент? борьба за аплодисменты зала.
  Успіх написав:МОРАЛЬНЕ право
нет никаких моральных прав. Ты опоздал лет на 200, когда быть гусаром было модно и престижно. Сейчас общество живет по принципу кто кого наипёт. Я не знаю что с этим делать. Не принимать ни в какой форме. То есть ты вообще не должен был идти в ЗСУ, если с чем то не согласен. Моральных прав нет, но есть свобода выбора которую невозможно запретить или поставить на паузу. Это незыблемо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 гру, 2024 22:28, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:20

Успіх

.....знаєш чому ти пишеш про це ?
і чому увесь час починаєш тлумачити те що сам вигадав ?
.................. сьогодні більш не пий
холява
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:25

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:Сибирь это исконно китайские землі.
вони памьятають..


а москва це деревня в улусі Джучи-в Казані це теж добре пам'ятають))

У Китаї нема улусів, то мабуть у монголів чі середньої азіі
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:46

  Успіх написав:І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...

Але хочу наголосити що це все "припустимо" і ще на цьому >>>
А судді то ХТО?©

Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу?
Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити?
Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?

Тож ще раз - "а судді то, ХТО???"©]

Одні з самих коруммпованих держслужбовців в Україні
Vadim_
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